Will Smith y Chris Rock tienen un historial que precede la bofetada en los Oscar

(CNN) –– El comentario de Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar no fue la primera vez que el comediante bromea sobre Jada Pinkett Smith… Pero pudo ser la última.

Will Smith, esposo de Pinkett Smith, irrumpió en el escenario de la edición número 94 de los premios de la Academia después de que Rock hiciera una broma sobre ella: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar a verla”. Smith golpeó a Rock en la cara.

Premios Oscar 2022: ¿qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

La famosa actriz Demi Moore se rapó la cabeza por su papel en la película G.I. Jane, de 1997. Y Pinkett Smith tiene un corte de pelo similar porque sufre de alopecia, una condición que provoca la caída del cabello.

En 2016, Rock fue el anfitrión de los Premios Oscar y bromeó sobre el boicot de Pinkett Smith y su esposo con la etiqueta #OscarsSoWhite (#LosOscarTanBlancos), el movimiento en línea que comenzó como una forma de apuntar la falta de diversidad en los Premios de la Academia.

Chris Rock no presenta cargos contra Will Smith por la bofetada de los Oscar

Rock declaró que los Smith, así como el director negro Spike Lee, “se volvieron locos” con el asunto, el cual señalaba la falta de actores negros nominados ese año.

“Que Jada boicotee los Oscar es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna”, dijo Rock durante su monólogo de apertura. “No me invitaron”, añadió.

Rock pasó a bromear diciendo que entendía la molestia de Pinkett Smith.

“Jada está enojada porque a su hombre, Will, no lo nominaron por ‘Concussion'”, dijo Rock en referencia a la película de 2015 sobre fútbol que protagonizó Will Smith. “Lo entiendo. No es justo que Will fuera tan bueno y no lo nominaron. Tampoco es justo que a Will le pagaran US$ 20 millones por [la película de 1999] ‘Wild Wild West'”.

Will Smith se disculpa con la Academia y los demás nominados al recibir el premio a mejor actor tras incidente en los Oscar

Pinkett Smith comentó sobre los chistes días después, cuando los paparazzi le preguntaron al respecto.

“Mira, viene con el territorio, tenemos que seguirnos moviendo”, dijo. “Tenemos muchas cosas que debemos manejar, muchas cosas están sucediendo en nuestro mundo en este momento. Tenemos que seguirnos moviendo”.

La controversia de los Oscar arroja luz sobre la ‘lucha’ de Jada Pinkett Smith con la alopecia

E! informó que Smith, que estaba filmando “Collateral Beauty” en la ciudad de Nueva York en ese momento, simplemente sonrió y mostró un signo de paz cuando se le preguntó.

La relación de Smith y Rock se remonta a la década de 1990. Rock fue estrella invitada en la exitosa serie de Smith “The Fresh Prince of Bel-Air”, donde interpretó a un personaje llamado Maurice y la hermana de Maurice, Jasmine.

En 2018, Smith publicó un homenaje de cumpleaños en su cuenta verificada de Instagram a su exesposa Sheree Zampino, quien es la madre de su hijo adulto Trey.

“Feliz cumpleaños, @shereezampino. ¡#BestBabyMamaEver! 🙂 Te amo, Ree-Ree”, decía el pie de foto.

Rock dejó un comentario que decía: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”, según E!, a lo que Zampino respondió: “No odies”.

¿Cuáles son las mejores películas de Will Smith? 0:55

En la noche de este domingo, Smith se disculpó con sus compañeros nominados y con la Academia mientras aceptaba su premio al mejor actor por “King Richard”.

La Academia tuiteó que “no aprueba la violencia de ninguna forma”.

