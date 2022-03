Frases que marcaron la entrega de los Premios Oscar 2022

urielblanco

(CNN Español) — Como en cada entrega de los Premios Oscar, hay momentos que destacan ante la audiencia. En la edición 2022, no fue la excepción.

Tuvimos frases que destacaron por su simbolismo y emoción: desde el mensaje de Ariana DeBose, ganadora de la categoría de mejor actriz de reparto por West Side Story, en favor de la comunidad LGBT+; hasta el mensaje de Troy Kotsur, ganador a mejor actor de reparto por CODA, para destacar a la comunidad de personas con discapacidad.

A continuación, te presentamos algunas de las frases que marcaron la edición 94 de los premios de la Academia.

Frases que marcaron los Premios Oscar 2022

“A todos los que alguna vez se han cuestionado su identidad o se encuentran viviendo en espacios grises, les prometo esto: sí existe un lugar para nosotros”. -Ariana DeBose, mejor actriz de reparto por West Side Story.

“There is indeed a place for us.” – Ariana DeBose, Best Actress in a Supporting Role pic.twitter.com/gMyyuXbIrq — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

“Estoy orgullosa de formar parte de una película que pone en primer plano a hermosos personajes diversos y que la gente de todo el mundo está viendo”. -Yvett Merino, productora de Encanto, ganadora a mejor película animada.

“People around the world are seeing themselves.” – Yvett Merino, producer of ‘Encanto’. pic.twitter.com/1SyUDSDFeZ — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

“Esto está dedicado a la comunidad sorda, a la comunidad CODA, a la comunidad de personas con discapacidad. ¡Este es nuestro momento!”. -Troy Kotsur, ganador a mejor actor de reparto por CODA.

The Oscar for Actor in a Supporting Role goes to Troy Kotsur for his spectacular performance in ‘CODA.’ Congratulations! #Oscars @troykotsur pic.twitter.com/pX3tZGzt2X — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

“Lo bueno de una película como Cruella es que da un poco de diversión y alegría en estos tiempos terribles”. -Jenny Beavan, ganadora a mejor diseño de vestuario.

“It does give a bit of fun and joy.” – Jenny Beavan, winner of Costume Deisgn for ‘Cruella’. pic.twitter.com/ZwjrlcN9ga — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

“Escribir y hacer esta película me cambió la vida como artista y como ser humano… Quiero dar las gracias a la comunidad de sordos y a la comunidad CODA por ser mis maestros”. -Sian Heder, ganadora por mejor guion adaptado en CODA.

“Making this movie was truly life-changing.” – @sianheder, winner of Best Adapted Screenplay pic.twitter.com/8950D7puyL — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

“¡No menciones el nombre de mi mujer en tu p*** boca!”. -Will Smith tras aparentemente golpear a Chris Rock, quien hizo una broma relacionada con la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith. Ella ha hablado abiertamente de su lucha contra la alopecia desde 2018.

El incidente entre Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022. (Foto: Neilson Barnard/Getty Images)

“En momentos como este, pienso en Tammy, y me inspiran sus radicales actos de amor. El amor… nos une a todos en nuestro deseo de ser aceptados por lo que somos, aceptados por lo que amamos, y de vivir una vida libre de violencia y terror”. -Jessica Chastain, ganadora al oscar por mejor actriz.

“I think of Tammy, and am inspired by her radical acts of love.” – @jes_chastain, winner of Best Actress in a Leading Role pic.twitter.com/RaVVcYZjFL — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

