La guerra de Rusia en Ucrania cumple un mes: esto es lo que debes saber sobre el conflicto

Germán Padinger

(CNN Español) — Parecía imposible que una guerra a gran escala estallara otra vez en Europa, y que Rusia nuevamente estuviera en el centro. Pero ocurrió. El 24 de febrero las tropas rusas invadieron Ucrania y desde entonces, los combates y el sufrimiento para la población ucraniana no cesan.

Este jueves se cumple exactamente un mes desde que los primeros tanques rusos cruzaron la frontera. Ahora, con el avance ruso desacelerándose –Ucrania aún controla las principales ciudades– y las conversaciones avanzando, el mundo se pregunta si puede haber paz en el horizonte o si la guerra, en realidad, acaba de empezar.

Esto es lo que necesitas saber sobre la guerra iniciada por Rusia en Ucrania.

1 de 25 | La guerra de Rusia en Ucrania continúa con la resistencia ucraniana respondiendo en varios frentes del país. Hay muertos, heridos y miles de cientos de refugiados ucranianos. Y la devastación de la infraestructura ucraniana ha dejado caos y destrucción. En esta foto se ve humo y llamas cerca de Kyiv el 26 de febrero. Explosiones sacudieron varias partes de la capital mientras los ucranianos luchaban para contener el avance de las tropas rusas. (Crédito: Gleb Garanich/Reuters) 2 de 25 | El edificio del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Karazin Járkiv y el complejo de edificios que albergan el servicio de seguridad SBU regional de Járkiv y la policía regional, fueron presuntamente alcanzados durante el reciente bombardeo de Rusia, el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 3 de 25 | Un edificio de apartamentos en Kyiv fue alcanzado por un bombardeo el 26 de febrero. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 4 de 25 | Un hombre limpia los escombros de un edificio residencial dañado en la calle Koshytsa, un suburbio de la capital de Ucrania, Kyiv, donde cayó un proyectil militar, el 25 de febrero de 2022, luego de que las tropas rusas invadieran Ucrania. Ese día se podían escuchar explosiones en la capital sitiada. Las explosiones antes del amanecer en Kyiv desencadenaron un segundo día de violencia después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafiara las advertencias occidentales de desatar una invasión terrestre y un ataque aéreo a gran escala. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 5 de 25 | Un militar ucraniano se ve en la ventana de un edificio residencial destruido donde un proyectil militar ruso cayó, destruyendo el edificio. El ataque aéreo desplazó en los primeros días, alíenos unas 100.000 personas. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 6 de 25 | Un militar local ayuda a una anciana a cruzar un puente que fue sido destruido por la artillería en las afueras de Kyiv el 2 de marzo. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 7 de 25 | En esta foto aparece una explosión en una torre de televisión en Kyiv el 1 de marzo. Las fuerzas rusas dispararon cohetes cerca de la torre y golpearon un sitio conmemorativo del Holocausto en Kyiv horas después de advertir sobre ataques de “alta precisión” en otras instalaciones vinculadas a las agencias de seguridad ucranianas. (Crédito: Carlos Barría/Reuters) 8 de 25 | El fuego arde en un complejo deportivo al otro lado de la calle de la Torre de Televisión de Kyiv el 2 de marzo de 2022 en la capital ucraniana. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, dijo que al menos cinco personas murieron cuando un proyectil cayó ayer en el área, que se encuentra junto al Centro Conmemorativo del Holocausto de Babyn Yar. (Crédito: de Chris McGrath/Getty Images) 9 de 25 | Un maniquí cuelga de la ventana rota de una tienda después del bombardeo de las fuerzas rusas en la Plaza de la Constitución en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 10 de 25 | Un bombero camina entre los escombros en la entrada de un edificio después del bombardeo de las fuerzas rusas de la Plaza de la Constitución en Járkiv, Ucrania. Rusia tomó el control de la ciudad portuaria sureña de Kherson, mientras se libraban batallas callejeras en Járkiv. Entre tanto, Kyiv se prepara para un temido asalto ruso. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 11 de 25 | En la Plaza de la Constitución de Kharkiv, Ucrania, se ve un auto destruido y un mar de escombros tras el bombardeo ruso. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images) 12 de 25 | En esta imagen se muestran daños en la Plaza de la Constitución de Járkiv en el séptimo día de combates entre Rusia y Ucrania, el 2 de marzo. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 13 de 25 | Puertas y ventanas de este edificio en Járkiv quedaron destruidas tras el bombardeo de Rusia el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images) 14 de 25 | Un gimnasio fue bombardeado junto a la Torre de TV en Kyiv el 2 de marzo de 2022 mientras las fuerzas rusas continuaban su avanzada para tomar la capital de Ucrania. (Crédito: Anastasia Vlasova/Getty Images) 15 de 25 | Agentes de policía retiran el cuerpo de un transeúnte que murió en el ataque aéreo que golpeó la principal torre de televisión de Kyiv el 2 de marzo de 2022. Atrás se ve la devastación de edificios cercanos tras el bombardeo. (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images) 16 de 25 | Un militar ucraniano ayuda a un niño a cruzar el puente destruido el 1 de marzo de 2022 en Irpin, Ucrania, mientras las fuerzas rusas continuaban avanzando sobre la capital de Ucrania. (Crédito: Anastasia Vlasova/Getty Images) 17 de 25 | Vista de la instalación militar que fue destruida por los recientes bombardeos en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, el 1 de marzo de 2022. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 18 de 25 | Un hombre armado pasa junto a un vehículo militar quemado en un puesto de control en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, el 1 de marzo de 2022, tras el ataque de las tropas rusas en suelo ucraniano. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 19 de 25 | Un edificio administrativo en Járkiv, Ucrania, después del bombardeo ruso el 1 de marzo. Las fuerzas rusas intensificaron su bombardeo en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. (Crédito: Sergey Dolzhenko/EPA-EFE/Shutterstock) 20 de 25 | Un puente fue destruido cerca de la ciudad de Bucha, Ucrania, el 28 de febrero. (Crédito: Maksim Levin/Reuters) 21 de 25 | Vehículos de movilidad de la infantería rusa fueron destruidos después de los combates en Járkiv el 28 de febrero. Un vecindario residencial en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue alcanzado por un ataque con cohetes, según funcionarios ucranianos y múltiples videos de redes sociales geolocalizados por CNN. Un civil murió y 31 personas resultaron heridas en ese momento, dijo el consejo de la ciudad. (Crédito: erguéi Bobok/AFP/Getty Images) 22 de 25 | Un vehículo blindado ruso se incendia después de los combates en Járkiv el 27 de febrero. Los enfrentamientos callejeros estallaron cuando las tropas rusas ingresaron a la segunda ciudad más grande de Ucrania, y se instó a los residentes a permanecer en los refugios y no viajar. (Crédito: Marienko Andrew/AP) 23 de 25 | Un edificio residencial dañado en Kyiv el 26 de febrero. (Crédito: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images) 24 de 25 | Un bombero camina entre las ruinas de un avión derribado en Kyiv el 25 de febrero. (Crédito: Oleksandr Ratushniak/AP) 25 de 25 | En esta foto del gobierno ucraniano, los bomberos responden a la escena de un edificio residencial en llamas en Kyiv el 25 de febrero. Anton Gerashchenko, asesor del jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, dijo que la ciudad había sido golpeada por “misiles de crucero o balísticos”. (Crédito: Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania/Agencia Anadolu/Getty Images)

end div.modal

¿Por qué Rusia invadió Ucrania?

Tras meses de tensión y escalada entre Rusia y Ucrania, con más de 150.000 soldados, dotados de vehículos blindados desplegados en la frontera, y reportes de intercambios de fuego entre ucranianos y rebeldes prorrusos en la región de Donbás, Moscú finalmente invadió: anunció el 24 de febrero el inicio de operaciones militares especiales en Ucrania.

Días antes Vladimir Putin, presidente de Rusia, había reconocido los territorios separatistas en Ucrania —Donetsk y Luhansk, controlados por rebeldes prorrusos desde 2014— y anunció el envío de soldados a Donbás, avivando aún más las tensiones.

Las exigencias de Putin para a un acuerdo con Ucrania 1:40

La situación tiene aristas políticas, históricas y estratégicas. Este es un vistazo a cada una de ellas.

Cronología, datos e historia de Ucrania

Ucrania es el segundo país europeo más grande en superficie después de Rusia. Limita con Moldova, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Belarús, Rusia y el Mar Negro en Europa del Este.

Estos son algunos datos generales sobre el país que está ahora bajo la atenta mirada del mundo.

Además, aquí puedes leer más sobre la tensa historia entre Ucrania y Rusia, y también sobre las conexiones de la extinta Unión Soviética con la crisis.

¿Quién es exactamente Vladimir Putin?

Este es un vistazo a la vida de Vladimir Putin, elegido en 2000 como presidente de Rusia y el hombre que ordenó la invasión de Ucrania.

Aquí, además, se ven las razones por las que Putin ha culpado a la OTAN de la crisis.

¿Es Vladimir Putin el hombre más rico del mundo? 4:20

¿Qué son los crímenes de guerra y quién puede juzgarlos?

La invasión rusa de Ucrania ha vuelto a poner en foco en los crímenes de guerra, su definición y la posibilidad de juzgar a sus perpetradores.

Estos son datos básicos e historia de los crímenes de guerra, incluyendo quiénes puede ser juzgados y por qué organismos.

Los arsenales enfrentados

Las capacidades militares de Rusia y Ucrania están tan desequilibradas que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, imploró al comienzo del conflicto a sus aliados occidentales que hicieran algo más que imponer sanciones para sacar a las tropas rusas de suelo ucraniano. Una verdadera lucha de David contra Goliat.

Pero Ucrania recibe envíos de armas de parte de los países de la OTAN, y la situación ha provocado una escalada de tensiones entre Estados Unidos –principal miembro de la Alianza Atlántica– y Rusia. En este caso, las fuerzas armadas de ambas potencias están más cerca del equilibrio.

Así ha sido, día a día, la guerra en Ucrania

Esta es la cronología y algunos datos básicos del conflicto, desde la invasión rusa ocurrida el 24 de febrero hasta hoy, que ha dejado miles de muertos militares y civiles.

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania

Apenas cuatro días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, representantes de Ucrania y Rusia se reunieron para una primera ronda de conversaciones en un intento de encontrar un camino hacia el fin de las hostilidades.

Desde esa primera reunión en Belarús, que tuvo lugar el 28 de febrero, se realizaron otras cuatro entre representantes de Ucrania y Rusia, además de un encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba y Sergey Lavrov.

Esto es lo que sabemos sobre las distintas rondas de conversaciones y las posiciones de las partes.

Así es Polonia, el país que más refugiados está recibiendo

Ubicado en el corazón de Europa, Polonia es el cruce geográfico y cultural entre Oriente y Occidente. Con una rica y turbulenta historia, en este país, hogar de miles de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto, se desató la Segunda Guerra Mundial. Fue un estado satélite de la Unión Soviética y hasta finales de los años 90 llegó a su fin el régimen comunista.

Aquí, un vistazo a este país que desde febrero de 2022 ha acogido a más de la mitad de los ucranianos que huyen de su país en medio de la invasión rusa a Ucrania. Según datos de la ONU, más de 3.500.000 personas han abandonad el país desde el inicio de la guerra.

¿Cómo es asistir a los refugiados ucranianos? 0:48

¿Qué efecto puede tener la guerra en América Latina?

La invasión rusa de Ucrania ha impactado con fuerza en los precios del petróleo, el gas y los alimentos, y sus efectos se están sintiendo en todo el mundo. Además, los países con relaciones importantes con Rusia también se arriesgan a sentir las consecuencias de las sanciones.

Estos son algunos efectos posibles en América Latina de la invasión rusa de Ucrania.

Estos son 5 escenarios posibles para el fin del conflicto

Dos preguntas acaparan la atención de todo el mundo en este momento. ¿Cuándo será el fin de la guerra en Ucrania y cómo será la conclusión del conflicto bélico más grande que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial?

Aquí, cinco posibles escenarios, según reportes y opiniones de expertos, para el fin de un conflicto que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.