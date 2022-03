El periodista ruso Dmitry Muratov subastará su medalla del Premio Nobel de la Paz en apoyo a los refugiados ucranianos

Alexandra Ferguson

Londres (CNN Business) — El periodista ruso que ganó el año pasado el Premio Nobel de la Paz dice que subastará su medalla para apoyar a los refugiados ucranianos.

El director de Novaya Gazeta Dmitry Muratov dijo que le nació vender su medalla al ver a “niños heridos y enfermos” que necesitaban “tratamiento urgente” tras la invasión rusa de Ucrania, según un comunicado publicado este martes en el sitio web del periódico.

Muratov compartió el Nobel de 2021 con la periodista estadounidense de origen filipino Maria Ressa por lo que los jueces describieron como sus “esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión”.

¿Quiénes son Maria Ressa y Dmitry Muratov, los periodistas que ganaron el Premio Nobel de la Paz?

Los beneficios de la venta de la medalla del Nobel se destinarán a la ONG The Foundation of Assistance to the Ukrainian Refugees que presta apoyo a los refugiados de Ucrania. En la declaración, Muratov destacó la necesidad de un alto al fuego, el intercambio de prisioneros y la provisión de corredores humanitarios.

Más de 3,5 millones de refugiados han huido de Ucrania, según la última actualización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, posa durante la ceremonia de entrega de premios el 10 de diciembre de 2021 en Oslo.

Muratov ayudó a fundar Novaya Gazeta en 1993 y ha sido su principal editor desde 1995. El Comité del Nobel dijo que el periódico había sido muy crítico con el gobierno de Rusia desde su creación, incluyendo información sobre la corrupción y las actividades de los militares del país.

Las autoridades de Rusia han reforzado su control sobre los medios de comunicación independientes del país tras la invasión de Ucrania. A principios de este mes, los legisladores penalizaron la difusión de información “falsa” que desacreditara a las Fuerzas Armadas de Rusia o pidiera sanciones contra el país.

La represión ha obligado a algunos medios a cerrar sus puertas y a sus periodistas a abandonar el país.

A principios de marzo, Novaya Gazeta dijo que había retirado de su sitio web artículos sobre la guerra en Ucrania debido a la censura del gobierno.

— Anna Cooban contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.