Esto es lo que sabemos sobre el accidente automovilístico de Texas en el que se vio implicado un conductor de 13 años y en el que murieron nueve personas

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los equipos de golf de la Universidad Southwest, una mezcla de estudiantes de Estados Unidos, Canadá, México y Portugal, regresaban al campus después de un torneo cuando una camioneta se desvió repentinamente frente a su van en una zona rural de Texas.

El intenso accidente del martes por la noche causó la muerte de nueve personas, entre ellas el entrenador de golf y seis jugadores, y dejó a las familias en duelo, así como a sus seres queridos y a la pequeña universidad cristiana de Hobbs, Nuevo México en busca de respuestas. Los dos ocupantes de la camioneta, incluido el menor de 13 años que iba al volante, también murieron.

“La verdad es que quizá nunca sepamos qué causó que este otro vehículo se desviara del carril”, dijo Ryan Tipton, el rector de la Universidad Southwest.

Mientras la unida universidad privada se prepara para una asamblea conmemorativa la próxima semana y un equipo de oración y un consejero consuelan a los estudiantes, esto es lo que sabemos sobre la tragedia.

Un conductor menor de edad y una llanta de repuesto fallida

Las autoridades no han revelado el nombre del menor que, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), conducía la camioneta.

En Texas, un menor de edad puede comenzar un curso de educación vial (en el aula) a los 14 años, pero debe tener al menos 15 años para solicitar una licencia de aprendizaje, según el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

No está claro por qué el menor iba conduciendo el martes por la noche. Las autoridades no han revelado su relación con el otro ocupante, identificado como Henrich Siemens, de 38 años, de Seminole, Texas.

La información preliminar indica que la llanta delantera izquierda de la camioneta era un neumático de repuesto que falló, lo que provocó que el vehículo virara con fuerza hacia la izquierda y se metiera en el tráfico en sentido contrario en una carretera de dos carriles, dijo el jueves el vicepresidente de la NTSB, Bruce Landsberg.

Los investigadores identificaron los restos del conductor por su tamaño, dijo Landsberg. Ambos vehículos se movían probablemente cerca del límite de velocidad establecido de 120 kilómetros por hora, dijo.

No cabe duda de la fuerza del impacto

Los miembros de los equipos de golf masculino y femenino viajaban de vuelta al campus desde un torneo en Midland, Texas, dijeron las autoridades escolares.

Alrededor del atardecer del martes, la camioneta Dodge 2500 se metió en el carril contrario de una autopista a las afueras de Andrews, Texas, y golpeó a la camioneta Ford Transit de 11 pasajeros que transportaba a los equipos, según el DPS.

El tiempo en la zona era claro y sin niebla, dijo el meteorólogo de CNN Chad Myers. No había temperaturas de congelación y el viento era ligero, de entre 8 y 12 km/h.

“Fue claramente una colisión frontal a alta velocidad entre dos vehículos pesados”, dijo Landsberg a los periodistas. La NTSB envió un equipo de 12 miembros para investigar.

“Tenemos literalmente miles de fotos que fueron tomadas por varios socorristas y no cabe duda de la fuerza del impacto”.

Landsberg dijo que no está claro por qué el repuesto de tamaño completo falló antes del choque.

“En las carreteras mueren 100 personas (al día)”, dijo. “Cada dos días muere el equivalente a un Boeing 737 estrellado. Piénsalo. Eso es lo que pone esto en perspectiva. Y hace tiempo que deberíamos haber empezado a hacer algo al respecto”.

El jueves, al menos seis personas murieron en un accidente de varios vehículos en la carretera interestatal 57 en Missouri, dijo el forense del condado de Mississippi a CNN.

“Abatidos y rotos pero fuertes”

Mientras los investigadores intentan determinar lo que causó la colisión, la Universidad Southwest está lidiando con la carga emocional. “Nuestra institución está abatida y rota, pero fuerte”, dijo el jueves Paula Smith, vicepresidenta de servicios financieros de la universidad.

Muchos estudiantes de la universidad, con una matrícula de unos 1.100 estudiantes, incluidos unos 300 en el campus, regresarán de las vacaciones de primavera durante el fin de semana, y la escuela está planeando una asamblea conmemorativa para la próxima semana, según Tipton, el rector.

“Este no es el tipo de cosas que uno piense que puedan ocurrir. Y no deberían ocurrir”, dijo.

Tipton añadió: “Para cualquiera de ustedes que haya perdido a un ser querido o a un miembro de su familia, es el mismo sentimiento aquí. No son solo estudiantes y entrenadores. Son seres queridos para nosotros. Son miembros de nuestra familia aquí en el campus”.

Una de las víctimas fue Laci Stone, miembro de primer año del equipo de golf femenino que se especializaba en gestión empresarial, según un familiar.

Los seis estudiantes deportistas de la USW fallecidos en un accidente el martes fueron identificados como (fila superior, de izquierda a derecha) Laci Stone, Jackson Zinn, Karisa Raines, (fila inferior, de izquierda a derecha) Mauricio Sánchez, Travis García y Tiago Sousa.

“Anoche el equipo de golf de Laci tuvo un accidente al salir de un torneo de golf. Nuestra dulce Laci no sobrevivió”, publicó la madre de Laci, Chelsi Stone, en Facebook. “¡Nuestra Laci se ha ido! Ella fue un absoluto rayo de sol durante este corto tiempo en la tierra”.

Laci, de 18 años, de Nocona, Texas, era una de tres hermanos.

“Nunca seremos los mismos después de esto y simplemente no entendemos cómo le sucedió esto a nuestra increíble, hermosa, inteligente y alegre chica”, dijo su madre.

La escuela identificó a los otros estudiantes que murieron como Mauricio Sánchez, de 19 años, de México; Travis García, de 19 años, de Pleasanton, Texas; Jackson Zinn, de 22 años, de Westminster, Colorado; Karisa Raines, de 21 años, de Fort Stockton, Texas; y Tiago Sousa, de 18 años, de Portugal.

Gary Raines, padre de Karisa, dijo que era “una joven hermosa e inteligente que era amada por todos los que la conocían”. “Era una apasionada de Dios, su familia, su educación y su golf, en ese orden”, dijo en un comunicado.

El entrenador Tyler James tenía 26 años.

“Un amigo me dijo hoy que ella había dejado un legado mayor en nuestra pequeña ciudad de 10.000 habitantes en los cortos once años que vivió aquí que personas de ochenta años que han vivido aquí toda su vida. Su influencia y su pasión se sentirán durante años, si no durante generaciones”.

El presidente de la USW, Quint Thurman, confirmó el fallecimiento del entrenador Tyler James, que tenía 26 años.

“Gran entrenador y un hombre maravilloso”, dijo Thurman en un correo electrónico. “¡No hay mejores!”.

La biografía de James en el sitio web de la escuela dijo que estaba en su primera temporada como entrenador en jefe y jugó al golf en la Universidad de Ottawa y la Universidad Howard Payne.

“Siempre se preocupó por nosotros y se aseguró de que siempre estuviéramos bien dentro y fuera del campo de golf”, dijo el estudiante de primer año Phillip López, que no participó en el torneo de dos días, organizado por Midland College.

Un monumento de flores y pelotas de golf se instaló en el campo de los equipos, Rockwind Community Links en Hobbs, informó KCBD, la afiliada de CNN.

“No puedo creer que mis compañeros de equipo y mi entrenador ya no estén”, dijo López a CNN.

Dos personas están en recuperación

El miércoles se instaló un altar improvisado en el Rockwind Community Links en Hobbs, Nuevo México.

Dos sobrevivientes del accidente, ambos estudiantes de Ontario, Canadá, siguen hospitalizados.

Los estudiantes fueron identificados como Dayton Price, de 19 años, de Mississauga, y Hayden Underhill, de 20 años, de Amherstview. Los dos golfistas se encontraban inicialmente en estado crítico en el University Medical Center de Lubbock, Texas, según el DPS.

Se están recuperando y progresando de forma constante, según Tipton.

“Uno de los estudiantes está comiendo caldo de pollo”, dijo.

“Hablé con los padres y están allí con ellos y se están recuperando cada día. La diferencia entre ganar y perder es mínima y cada hora les lleva a estar un paso más cerca de otro día… No hay indicación de cuánto tiempo va a tomar, pero ambos están estables y recuperándose y cada día hacen más y más progreso”.

Se iniciaron recaudaciones en GoFundMe para ayudar a pagar los gastos funerarios y médicos de las víctimas. Hasta el jueves se habían recaudado más de US$ 250.000 para las víctimas, según una portavoz de GoFundme, Melanie Yost.

