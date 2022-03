En Paraguay no se logró quórum en el senado para debatir la iniciativa de ley para estabilizar precio de combustible, en el quinto día de protestas de transportistas

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El Congreso de Paraguay debía debatir este viernes el proyecto de ley, impulsado por el gobierno de presidente Mario Abdo Benítez, que busca estabilizar el precio del combustible y amortiguar las fluctuaciones internacionales. Muchos legisladores no estaban de acuerdo, por lo que no se logró el quórum necesario.

Desde el lunes, diversos gremios de transporte, tales como camioneros, taxistas, repartidores y conductores de servicios de plataformas encabezan protestas con cierres intermitentes de vías en varias ciudades para exigir que bajen los precios de los combustibles. El diésel común tipo 3, hasta este miércoles se cotizaba a 7.050 guaraníes el litro (US$ 1), y la nafta 93 octanos, llegó a 7.710 guaraníes (US$ 1,10) el litro. El Gobierno anunció que pretende una reducción de 1.500 guaraníes (US$ 0,22) por litro de combustible.

El presidente del Senado, Oscar Salomón, se había reunido con representantes de los transportistas a fin de conversar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, para dialogar sobre el proyecto de ley para solucionar el incremento del combustible.

Según anunció el gobierno, el fondo sería capitalizado con un préstamo de US$ 100 millones de la Corporación Andina de Fomento y el pago del préstamo será con los ingresos del impuesto sobre la importación de combustibles, una vez que mejoren los precios internacionales del combustible. El legislador del opositor Frente Guasu, Sixto Pereira, dijo que la mejor opción es que Petróleos del Paraguay (Petropar) vuelva a regular el precio de los combustibles. Y añadió que el presidente puede ordenarlo por decreto.

Policía despejará bloqueos en Paraguay en el cuarto día de protestas por aumento del precio del combustible

Los camioneros anunciaron estaban dispuestos a levantar la medida si se aprobaba le ley, pero este viernes tras la falta de respuesta favorable en el Senado, los dirigentes del sector camionero dijeron a la prensa, que analizan llevar los camiones a Asunción para endurecer las medidas de fuerza, desde el domingo.

Los camioneros exigen que la estatal Petropar vuelva a regular precios de los combustibles

Tras reunirse con el presidente del Congreso, los camioneros habían anunciado que levantarían los cierres de rutas si el Senado aprueba el proyecto de ley para crear el fondo de estabilización del precio del combustible. Sin embargo, eso no se logró, por lo que el representante del gremio de mototaxistas, Gabriel Samaniego, junto con los taxistas y transportes alternativos, dijo en entrevista con el diario Última Hora, que levantaron temporalmente la medida de fuerza, y estarían expectantes a lo que se resuelva este viernes.

Incidentes

Este jueves, un grupo de camioneros y mototaxistas protagonizaron un enfrentamiento a golpes en la zona donde se realizan movilizaciones por la reducción de los precios del combustible en Ciudad del Este, a 320 kilómetros de la capital, Asunción.

El incidente, según informó Noticias Paraguay (NPY), se dio debido a que los mototaxistas querían circular por una ruta donde los camioneros realizaban bloqueos intermitentes.

Por otra parte, en el bloqueo de ruta en el Departamento de San Pedro se vivió un momento tenso este jueves, entre manifestantes y la policía, que intentaba despejar una ruta, pero no pasó a mayores, según informó el Diario Ultima Hora. El comandante de la Policía Nacional, indicó a noticias Paraguay que hay unos 60 cortes en todo el país; y que la Policía Nacional seguirá interviniendo en los lugares de cierre para despejar rutas.

Las protestas y bloqueos de rutas generaron problemas en diversos sectores, incluyendo el trasporte público, y la distribución de alimentos desde los centros de producción.

José Vidal, titular de la Dirección Nacional del Transporte Publicó (Dinatran) escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando la Policía Nacional ya garantizó que iba a haber libre tránsito en la ruta ya se empezaron a restablecer los servicios (del trasporte público) y ya no tuvimos inconvenientes”.

Desde este viernes se reiniciaron, aunque de forma irregular, los servicios del trasporte público.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.