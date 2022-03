Luna llena de gusano de marzo 2022: significado, a qué hora y cómo verla

urielblanco

(CNN) — Amantes de los eventos astronómicos, atentos. Una de las 10 lunas llenas restantes de 2022 tiene lugar esta semana. Y, de hecho, ocurrirá en tan solo unas horas.

Se trata de la luna llena de marzo, también conocida como luna de gusano y que además es la última luna llena del invierno boreal.

Esta luna se verá más grande para los espectadores debido a la “ilusión lunar”, según el Old Farmer’s Almanac. Esto ocurre cuando el satélite natural de la Tierra está cerca del horizonte y nuestros ojos comparan el tamaño de la luna con árboles, edificios u otros objetos terrestres. Al comparar estos puntos de referencia con la Luna, nuestro cerebro nos engaña haciéndonos creer que el satélite es más grande.

¿Por qué se le llama luna de gusano?

Las tribus nativas del sur de Estados Unidos le pusieron el nombre de luna de gusano por los restos de lombriz -esencialmente heces- que emergen cuando el suelo se descongela al final del invierno boreal, según la NASA.

Otro relato del Old Farmer’s Almanac dice que el nombre se refiere a las larvas de escarabajo que salen de sus escondites invernales al llegar la primavera boreal.

Sin embargo, las tribus nativas del norte de Estados Unidos vivían entre bosques sin lombrices nativas debido a que los glaciares habían eliminado la especie, según la NASA. Algunos de estos grupos se referían a la luna como la luna del cuervo, como un guiño a las aves cuyo graznido señalaba el final del invierno.

En el mes hindú Phalguna, la luna llena de marzo marca el comienzo del Festival Holi, una celebración de dos días conocida como el “Festival del Amor”, “Festival de los Colores” y “Festival de la Primavera”, de acuerdo con la NASA.

¿A qué hora ocurrirá?

La luna llena de gusano alcanzará su punto máximo a las 3:18 a.m. ET del viernes 18 de marzo, según la NASA. La podrás ver completamente llena hasta el sábado por la mañana.

Teniendo en cuenta esa hora, estos serían los tiempos en diferentes lugares:

Miami, Estados Unidos: 3:18 a.m. Ciudad de México, México: 1: 18 a.m. Buenos Aires, Argentina: 4:18 a.m. Bogotá, Colombia: 2:18 a.m.

¿Cómo verla?

Las lunas llenas pueden ser vistas a simple vista, aunque con binoculares o telescopio siempre será mejor. La única condición para poder observarla es que el cielo no esté nublado.

Si bien la hora exacta de su punto máximo es a las 3:18 a.m. ET, el Old Farmer’s Almanac indica que, “para obtener la mejor vista de esta luna llena, ve al exterior en la noche del 17 (jueves) o del 18 (viernes) y mira hacia arriba”.

