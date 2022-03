Periodista de la televisión rusa que protestó por la guerra de Ucrania en el aire aparece en la corte

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Una periodista de la televisión estatal rusa que protestó por la invasión de Ucrania durante una transmisión de noticias en vivo fue declarada culpable el martes de organizar un “evento público no autorizado”.

Un tribunal de distrito de Moscú dijo en un comunicado que Marina Ovsyannikova, editora de Channel One, había sido declarada culpable de “delito administrativo” y había sido multada con 30.000 rublos (unos 280 dólares).

Declaran culpable a rusa que condenó la guerra en Ucrania 0:36

Ovsyannikova fue fotografiada antes en la corte con uno de sus abogados, Anton Gashinsky.

Dmitry Zakhvatov, un abogado que anteriormente había representado a Ovsyannikova, le dijo a CNN que el cargo administrativo se basó únicamente en una declaración en video que ella grabó antes de aparecer con un cartel contra la guerra en Channel One.

Tomando una postura valiente contra el presidente ruso Vladimir Putin y su gobierno, Ovsyannikova protestó el lunes en el aire, de pie detrás de una presentadora de noticias con un cartel que decía: “NO A LA GUERRA”.

El Kremlin describió el martes las acciones de Ovsyannikova como “vandalismo”, un delito penal en Rusia.

La agencia de noticias estatal rusa Tass informó que las autoridades habían iniciado una investigación preliminar sobre la “difusión pública de información deliberadamente falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas”.

La valiente protesta ha sido reproducida repetidamente a lo largo del día en la televisión internacional y ha captado la atención de los líderes políticos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció protección a Ovsyannikova.

“Francia condena enérgicamente cualquier encarcelamiento de un periodista, así como cualquier manipulación y obviamente vamos a tomar medidas diplomáticas destinadas a ofrecer protección en la embajada o asilo a su colega”, dijo Macron a los periodistas en un centro de refugiados ucranianos en Francia.

Macron también dijo que plantearía el tema directamente a Putin durante su próxima llamada.

Censura a la prensa

Putin firmó a principios de este mes un proyecto de ley de censura que criminaliza la información “falsa” sobre la invasión de Ucrania, con una pena de hasta 15 años de prisión para cualquier persona condenada, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Rusia ha tomado medidas enérgicas contra los medios de comunicación locales sobre la guerra en Ucrania y, como resultado, muchos han reducido su cobertura. Cadenas internacionales como CNN, ABC News, CBS News y otras han dejado de transmitir desde Rusia. Y el medio independiente de noticias ruso TV Rain, también conocido como Dozhd, cerró por completo. Su editor y personal, junto con otros periodistas independientes, han abandonado el país.

Desde entonces se les ha unido una presentadora del canal pro-Kremlin NTV. La agencia estatal de noticias RIA Novosti informó el martes que Lilia Gildeeva “ya no trabaja” para NTV.

El canal Telegram del popular bloguero ruso Ilya Varlamov informó que Gildeeva dijo en una entrevista que había renunciado y abandonado el país.

“Al principio me fui [del país], tenía miedo de que simplemente no me dejaran ir, luego presenté mi renuncia”, dijo Gildeeva, citada por Varlamov.

NTV se negó a comentar. CNN ha intentado contactar a Gildeeva para hacer comentarios. El motivo de su renuncia no ha sido revelado.

Postura de Ovsyannikova

En su video, Ovsyannikova culpó a Putin por la guerra.

“Lo que está sucediendo ahora en Ucrania es un crimen, y Rusia es el país agresor, y la responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de una sola persona. Este hombre es Vladimir Putin”, dice Ovsyannikova en el video, señalando que su padre es ucraniano y su madre es rusa.

“Desafortunadamente, durante los últimos años, he estado trabajando en Channel One y haciendo propaganda del Kremlin, y ahora estoy muy avergonzada de eso”, dice en el video. “Es una vergüenza que haya permitido decir mentiras desde las pantallas de televisión, vergüenza que haya permitido convertir a los rusos en zombis “.

“Me avergüenza que hayamos guardado silencio en 2014, cuando todo esto apenas comenzaba”, dice, en referencia a la anexión de Crimea por parte de Rusia.

— Paul Murphy de CNN contribuyó a este informe

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.