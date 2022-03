Mujer embarazada que sobrevivió al atentado en la maternidad de Mariupol da a luz

Sol Amaya

(CNN) — Una mujer embarazada, cuyo rescate del hospital de maternidad de de Mariupol esta semana fue capturado en una foto viral de AP, dio a luz a una niña, confirmó su familia a CNN.

Mariana Vishegirskaya se encontraba entre varias mujeres del hospital de maternidad de Mariupol que sobrevivieron al bombardeo.

Ella dio a luz a su bebé en otro hospital este jueves, dijo su tía Tatiana Liubchenko. “Según nuestras conversaciones este [viernes] por la mañana, Marianna estaba bien y llamaron a su hija Veronica”, dijo Liubchenko.

Mariana Vishegirskaya yace en una cama de hospital después de dar a luz a su hija Veronika, en Mariupol, Ucrania, el viernes 11 de marzo de 2022. Vishegirskaya sobrevivió al ataque aéreo ruso en un hospital infantil y de maternidad en Mariupol el miércoles pasado. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

“Llamaron alrededor de las 10 am [viernes]. Anoche dio a luz a las 10:30 p. m. y el bebé nació sano y con alrededor de 3 kg, pero no había electricidad”, dijo Liubchenko.

La tía de Vishegirskaya se preocupa por el deterioro de las condiciones en la ciudad sitiada de Mariupol. “Pero recibimos la información de que el agua y la comida de la gente de allí se está acabando y estamos muy preocupados, porque el corredor verde no está abierto y los rusos no lo permiten, la comida no llega. Y hace mucho frío allí ahora para que no se calienten. Creo que ella dio a luz en el hospital número 2 en Mariupol”, agregó Liubchenko.

Mariana Vishegirskaya baja las escaleras de un hospital de maternidad dañado por los bombardeos en Mariupol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022. Vishegirskaya sobrevivió al bombardeo y posteriormente dio a luz a una niña en otro hospital. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

“Espero que se proporcionen las condiciones suficientes para que el bebé se mantenga saludable”, agregó.

La familia trató de llamar a Vishegirskaya durante todo el día, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.