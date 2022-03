Grimes y Elon Musk dieron la bienvenida en secreto a su segundo hijo en diciembre

olivertapia

(CNN) – La cantante Grimes y el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos, una hija llamada Exa Dark Sideræl Musk.

La niña nació por gestación subrogada en diciembre del año pasado, reveló Grimes en una amplia entrevista con Vanity Fair, publicada el jueves.

Aunque la música canadiense de 33 años aparentemente no tenía intención de anunciar el nacimiento de su segunda hija, a quien llaman “Y”, compartió la noticia después de que el periodista de Vanity Fair, Devin Gordon, escuchara el llanto de un bebé.

El segundo hijo de Grimes y Elon Musk nació a través de una madre sustituta.

Grimes y Musk previamente dieron la bienvenida a un hijo llamado X Æ A-Xii, pronunciado: “X AI Arcángel” o “X”, en mayo de 2020.

Musk, de 48 años, tiene otros cinco hijos: los gemelos Griffin y Xavier y los trillizos Damian, Saxon y Kai, de un matrimonio anterior.

La pareja se separó en septiembre de 2021, pero Grimes, cuyo nombre real es Claire Elise Boucher, describió el estado de su relación como “muy fluido”.

“No hay una palabra real para eso”, le dijo a Vanity Fair. “Probablemente me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo… Simplemente tenemos nuestras propias cosas, y no espero que otras personas lo entiendan”.

El jueves, Grimes les dijo a los fanáticos que su artículo de portada de Vanity Fair tenía la intención de hablar sobre su trabajo, no de su vida personal. “Def se contuvo mucho, contrario al titular”, tuiteó. Y agregó: “Y no fue su intención saber sobre mi hija, así que respeten su privacidad, ya que me encantaría que pudiera vivir una vida tan privada como sea posible”.

Más tarde aclaró el estado de su relación en un tuit separado, diciendo que ella y Musk se habían separado nuevamente desde que se escribió el artículo de Vanity Fair, pero agregó que Musk es “mi mejor amigo y el amor de mi vida, y mi vida y mi arte ahora están dedicados para siempre a La Misión, creo que Devin escribió esa parte de la historia muy bien”.

