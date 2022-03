ANÁLISIS | El heroísmo de Zelensky choca contra las líneas rojas occidentales

olivertapia

(CNN) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es como la conciencia moral de Occidente, con sus comentarios diarios en video que destacan el heroísmo de su país al resistir una invasión rusa que ha degenerado en bombardeos sanguinarios contra civiles.

Pero mientras hace imposible apartar la mirada de la agonía de su nación, Zelensky se precipita cada vez más hacia la dura realidad de la guerra: el presidente Joe Biden y los líderes europeos enfrentan líneas rojas políticas y geopolíticas que el presidente ruso Vladimir Putin, un tirano con armas nucleares, simplemente no lo hace en su implacable destrucción.

Los altos precios del petróleo también están jugando en la ecuación subyacente de la guerra: ¿La presión occidental estrangulará la economía rusa y forzará la mano de Putin antes de que Ucrania y su pueblo sean destruidos o llevados a un éxodo masivo de refugiados? ¿Y cuánto tiempo puede mantenerse firme la opinión pública en Estados Unidos y Europa?

Los conmovedores llamados de Zelensky han hecho llorar a legisladores de EE.UU. y Europa en videollamadas, han revivido a Occidente de su letargo posterior a la Guerra Fría y han cautivado al mundo con su defensa de la democracia. Es la antípoda de la crueldad de Putin. Si un hombre alguna vez cambió el mundo, pocos lo han hecho tan rápido como Zelensky.

En el último mensaje de video de su campaña de casi tres semanas para inspirar y avergonzar a Occidente para que salve a su nación ajena a la OTAN, Zelensky salió de su búnker y apareció desafiante en su oficina gubernamental, alabando a los ucranianos que protestaban contra las tropas rusas.

“(Dicen:) ‘Estoy aquí, es mía, y no la voy a entregar. Mi ciudad. Mi comunidad. Mi Ucrania'”, dijo Zelensky en el mensaje transmitido el lunes por la noche.

Los episodios diarios de este actor cómico convertido en héroe trágico que narran el intento de Putin de destruir Ucrania inyectaron acero en el esfuerzo global para convertir a Rusia en un paria, lo que fue más lejos y más rápido de lo que nadie esperaba. Zelensky ha llevado efectivamente a Occidente a una guerra de poder contra Moscú mientras Estados Unidos y sus aliados canalizan cohetes antitanques y antiaéreos a Ucrania. Las sanciones internacionales han pulverizado la economía rusa, han hecho que la moneda del país, el rublo, alcance mínimos históricos y eventualmente podrían avivar el resentimiento contra Putin dentro de Rusia y comprometer su capacidad para abastecer y reforzar sus tropas en Ucrania. Los oligarcas que rodean al líder ruso han visto jets, superyates y fortunas incautadas por Occidente en un esfuerzo por generar presión dentro del régimen del líder ruso.

Pero casi dos semanas después de que comenzara la invasión, la pregunta para Occidente es qué opciones hay para intensificar el aumento de presión económica sobre Rusia y evitar una escalada militar paralela.

Y hay cada vez más señales de que, a pesar de todo su heroísmo, Zelensky puede estar enfrentándose al prudente deseo de Occidente de evitar desencadenar el peor de los escenarios que podría conducir a una tercera guerra mundial.

Pero no se ha dado por vencido con el presidente de EE.UU., y en una entrevista en “World News Tonight with David Muir” de ABC el lunes dijo: “Estoy seguro de que el presidente puede hacer más. Estoy seguro de que puede y me gustaría creer eso. Él es capaz de hacerlo”.

“Todo el mundo piensa que estamos lejos de Estados Unidos o Canadá. No, estamos en esta zona de libertad”, dijo Zelensky en la entrevista, señalando cómo la guerra en Ucrania también podría afectar pronto al resto del mundo. “Y cuando los límites de los derechos y las libertades están siendo violados y pisoteados, entonces hay que protegernos. Porque nosotros seremos los primeros. Ustedes serán los segundos. Porque cuanto más devore esta bestia, quiere más, más y más”.

No habrá zona de exclusión aérea para Ucrania

Pero los repetidos llamados de Zelensky para una zona de exclusión aérea han sido rechazados por las potencias occidentales desesperadas por evitar un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, durante un recorrido por los estados bálticos miembros de la OTAN, explicó rotundamente el lunes por qué no habrá una misión para asegurar el espacio aéreo ucraniano.

“Eso significa que si un avión ruso viola la zona declarada, lo derribamos. Y eso corre el riesgo considerable de crear un conflicto directo entre nuestros países y Rusia, y por lo tanto una guerra más amplia, que no es del interés de nadie”, dijo.

El llamamiento alternativo de Zelensky era que los antiguos estados del Pacto de Varsovia suministraran aviones de combate de la era de la Guerra Fría a Ucrania para los que sus pilotos ya estaban entrenados. Suplicó a los legisladores estadounidenses durante el fin de semana que enviaran aviones.

Pero ese plan puede estar perdiendo impulso en medio de los temores de que la furia de Putin por los aviones de combate de la era soviética disparando contra las tropas rusas pueda arrastrar a los estados de la OTAN de Europa del Este a la guerra. La cancillería del primer ministro polaco dijo en un tuit el domingo que “Polonia no enviará sus aviones de combate a #Ucrania” ni permitirá que el país use sus aeropuertos. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, restó importancia el lunes a la idea de que Estados Unidos podría “rellenar” rápidamente la Fuerza Aérea polaca con sus propios aviones si Varsovia enviaba aviones a Ucrania.

“Hay una base aérea de la OTAN en Polonia. Si hay aviones que parten desde allí, podría ser una circunstancia desafiante. ¿Cuáles son las otras opciones y dónde aterrizan?”, dijo Psaki. “Ciertamente, no estamos previniendo, bloqueando o desanimando a Polonia. Pero no es tan fácil como simplemente mover aviones”.

Sus comentarios fueron la señal más reciente de que, si bien Occidente ha impuesto castigos extremos a Rusia en un intento por salvar a Ucrania, sus líderes siguen siendo cautelosos ante el desencadenamiento de una guerra que podría convertirse en un desastroso enfrentamiento nuclear.

La prohibición a las exportaciones de energéticos enfrenta problemas en Europa

Otra opción discutida en los últimos días para apretar a Putin ha sido la prohibición de las exportaciones rusas de petróleo y gas. Paradójicamente, las sanciones que han ayudado a que los precios del petróleo se disparen están enviando más dinero a las arcas de Moscú para ayudarlo a luchar en la guerra y al menos evitar parte del impacto de esas sanciones. Por lo tanto, la idea de prohibir las compras de petróleo ruso es muy atractiva para Washington, especialmente porque el petróleo ruso representó menos del 2% de todas las importaciones de petróleo de EE.UU. en diciembre.

Zelensky hizo su propio llamado a boicotear la energía rusa. Había pedido, “en particular, el rechazo del petróleo y los productos derivados del petróleo de Rusia” en una declaración en video el lunes. “Esto se puede llamar embargo. O simplemente moralidad, cuando te niegas a dar dinero a un terrorista”, dijo.

Pero su apelación parece ser un paso demasiado lejos para Europa, que ha sido duramente criticada en Washington por décadas de política que la ha vuelto dependiente del gas y el petróleo rusos y vulnerable a la extorsión en un momento de elevadas tensiones internacionales.

El canciller alemán Olaf Scholz está trazando una línea. El nuevo líder complació previamente a los líderes estadounidenses con su voluntad de transformar décadas de política exterior de Berlín para castigar la invasión rusa de Ucrania, incluso enviando armas ofensivas a una zona de conflicto y deteniendo el oleoducto Nord Stream 2.

Pero Scholz dijo el lunes que la energía rusa era un “imperativo esencial” para Europa. Hungría también dijo que no apoyará una prohibición sobre el petróleo y el gas rusos. Moscú representa el 40% de las necesidades de gas de la Unión Europea y el 27% de sus importaciones de petróleo.

Existe un fuerte apoyo en el Congreso para la legislación que se está redactando actualmente y que prohibiría las importaciones estadounidenses de petróleo desde Rusia. Pero cualquier acción unilateral probablemente sería algo simbólica, a menos que Europa se una.

Nivelar sanciones directamente sobre el petróleo ruso podría ser más importante porque evitaría que los países de todo el mundo lo usen si no quisieran entrar en conflicto con esas medidas. Pero dado lo grande que es Rusia como productor de petróleo, y lo dependiente que es Europa de él, las consecuencias financieras y políticas podrían ser enormes.

Biden reexamina la lista de parias de EE.UU. para castigar a Putin

El enigma sobre el petróleo ruso ha llevado a la administración de Biden a considerar modificar su lista de parias mundiales en su afán por castigar a Putin.

Natasha Bertrand de CNN informa que funcionarios estadounidenses estuvieron en Venezuela durante el fin de semana para conversar sobre permitir que una nación bajo sanciones por reprimir la democracia venda su petróleo en los mercados internacionales para aliviar el aumento de los precios. Un posible nuevo acuerdo nuclear internacional con Irán, para reemplazar el que arruinó el entonces presidente Donald Trump, podría tener un efecto similar. Y Biden podría viajar a Arabia Saudita, un líder fundamental en la producción de petróleo, este año luego de mantener al príncipe heredero Mohammed bin Salman a distancia después de que el reino fuera acusado de asesinar y desmembrar al columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi en 2018.

Cada una de esas consultas tiene su propia lógica interna. Pero la importancia de estas naciones para la producción mundial de petróleo les ha dado una nueva relevancia y aperturas tras la invasión rusa de Ucrania.

Biden y los líderes europeos que enfrentan altos precios de la energía tienen restricciones políticas internas. En Estados Unidos, los precios de la gasolina alcanzaron un récord de 4,14 dólares el galón el lunes, un umbral peligroso para Biden y otros demócratas en un año electoral de mitad de mandato. Si bien ha habido un fuerte apoyo en las encuestas a las sanciones contra Rusia, los aumentos masivos en los precios de la gasolina supondrán una nueva prueba para la opinión pública.

Si bien los republicanos han apoyado en gran medida la línea dura de Biden sobre Putin, no le dan un respiro en los precios de la gasolina, argumentando que preparó a EE.UU. para el fracaso al intentar hacer la transición a una política de bajas emisiones de carbono respetuosa con el clima.

También abordaron las insinuaciones sobre que EE.UU. podría hablar con sus enemigos en un esfuerzo por convencerlos de que produzcan más petróleo para aislar aún más a un enemigo más grande en Putin.

El senador Rick Scott de Florida, que dirige la campaña de los republicanos del Senado, dijo el lunes: “Deberíamos dejar de importar petróleo ruso, punto. Y no deberíamos ir a Venezuela… ¿Cuándo vamos a aprender que no podemos confiar en estos rufianes?”.

La creciente controversia en Washington es una señal de advertencia para Zelensky y también se notará en Moscú.

Cuanto más dure la guerra en Ucrania, mayores serán las posibilidades de que también se acumule presión política y estratégica en las capitales de la OTAN. El destino de Ucrania puede reducirse a una pregunta amarga: ¿Quién aguanta más, el valiente pueblo del país y su presidente, la economía rusa o la opinión pública occidental y la tolerancia de los líderes ante el aumento de la tensión con un presidente ruso que hace amenazas nucleares?

