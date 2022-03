Marchas feministas del 8M 2022 en España: principales ciudades, recorridos y horarios

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Millones de mujeres en España están llamadas a unirse a las marchas del Día Internacional de la Mujer 2022, que este año viene con el llamado a la igualdad en este país.

Desde el Ministerio de Igualdad, el gobierno lanzó una campaña titulada “In Spain we call it igualdad”, “inspirado en una de las canciones de Rigoberta Bandini, con el que se quiere apelar al feminismo como algo que hace la vida mejor para la mayoría de la población”, según la página web de la Moncloa.

Estas son algunas concentraciones y marchas convocadas en España para el 8M.

Madrid

La organización Huella Feminista ha diseñado una manifestación que incluye protestas desde las casas y barrios hasta una gran movilización feminista que incluye un cacerolazo a medio día por el Día de la Mujer.

Así, desde la primera hora del 8 de marzo el llamado es a poner carteles en las ventanas donde se hagan los reclamos feministas. En horas de la mañana, hacia las 9:00 am, la invitación es a que las mujeres se vistan de morado durante todo el día. Más adelante, para el medio día hay una convocatoria a un cacerolazo: “hacer ruido” para reclamar los derechos. Y entrada la tarde, hacia 4 p.m., saldrá una concentración que se espera llegue a Atocha, en el centro de Madrid, a las 7 p.m.

“Derechos para todas, todos los días”, pide La Huella Feminista.

Las mujeres del sector de telemercadeo también participarán en esta movilización contra la precarización laboral. “En la pandemia nos consideraron imprescindibles, y ahora somos invisibles”, dice una convocatoria al paro de CGT Marktel, que invita a las mujeres a hacer paros cada dos horas en su turno.

💜🖤💜🖤En la pandemia nos consideraron imprescindibles, y ahora somos invisibles por eso estamos desde #MarktelEnLucha En una empresa que te despide por ser mujer este #8MContraMarktel para recuperar derechos✊ pic.twitter.com/5ySrUDWPKx — CGT Marktel Madrid (@cgtmarktelmad) March 7, 2022

Barcelona

La Asamblea 8M de Cataluña convocó este 8M movilizaciones a partir de las 6 p.m. hora local en la Plaza de la Universidad en Barcelona y un acto final en el Arco del Triunfo.

Se espera que además de la manifestación, haya un acto cultural con presentaciones, de artistas y la lectura de un manifiesto feminista, según las organizadoras.

En otras ciudades de Cataluña también lanzaron convocatorias:

Tarragona: Plaza Imperial Tàrraco a las 7 p.m. hora local Tortosa: Plaza Barcelona a las 7 p.m. hora local Lleida: Plaza Ricard Vinyas a las 6 p.m. hora local Girona: Plaza U d’Octubre a las 6 p.m. hora local

📣Manifestacions feministes aquest 8 de març a Catalunya: 🔻TARRAGONA: 19h Plaça Imperial Tàrraco 🔻TORTOSA: 19h Plaça Barcelona🔻LLEIDA: 18h Plaça Ricard Vinyas🔻GIRONA: 18h Plaça U d’Octubre🔻BARCELONA: 18h Plaça Universitat#8MOmplimElsCarrers#8MAutoorganitzacioFeminista pic.twitter.com/hrIAvFWJAz — Assemblea8m.cat (@Assemblea8mCat) March 1, 2022

Cádiz

Los colectivos feministas de Cádiz hicieron una convocatoria para las manfestaciones del 8M para poner su atención en rechazar “las violencias diarias que sufren las mujeres que viven en precario”, según publicaron en su página web.

En la provincia de Cadíz la convocatoria es en la Plaza Asdrúbal a las 6:30 p.m. hora local; también en el Puerto de Santa María a las 17:30 Hrs. En Algeciras la convocatoria es a las 7 p.m. hora local en San José Artesano; y en San Roque la movilización será a las 7:30 p.m. hora local en la Alameda Alfonso XI.

