Los rusos luchan por entender la guerra de Ucrania: “Nosotros no elegimos esto”

Moscú (CNN) — Tasya, de 19 años, estaba con sus amigos en una mañana fría en la ciudad rusa de San Petersburgo mientras se unían a los cánticos de los manifestantes contra la invasión rusa de Ucrania: “¡Nyet Voine!” (“¡No a la guerra!”).

“Siempre es más seguro estar junto a los demás… para mirar por encima del hombro, en caso de que necesites correr”, dijo Tasya, quien pidió que no se usara su apellido por su seguridad. En algún momento, Tasya dijo que sus amigos abandonaron la protesta para irse a casa o a otro lugar para calentarse, dejándola sola en la calle.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora y noticias de las negociaciones y la invasión

“Entonces un grupo de policías pasó junto a mí… y de repente uno de ellos me miró y luego se dio la vuelta, caminó hacia mí y me detuvo”, dijo sobre la protesta del 24 de febrero.

Agentes de policía detienen a un manifestante durante una protesta contra la invasión rusa de Ucrania en el centro de San Petersburgo el 24 de febrero de 2022.

Las protestas continúan en toda Rusia a medida que ciudadanos jóvenes, junto con personas de mediana edad e incluso jubilados, salen a las calles para denunciar un conflicto militar ordenado por su presidente, una decisión en la que, afirman, no tuvieron voz.

Ahora, están encontrando su voz. Pero las autoridades rusas tienen la intención de cerrar cualquier disidencia pública contra el ataque a Ucrania. La policía reprime las manifestaciones casi tan rápido como surgen, arrastrando a algunos manifestantes y maltratando a otros.

La policía de San Petersburgo arrestó al menos a 350 manifestantes contra la guerra el miércoles, elevando el número total de manifestantes detenidos o arrestados a 7.624 desde que comenzó la invasión, según una organización independiente que rastrea las violaciones de derechos humanos en Rusia.

La oposición a la operación militar del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, aunque todavía limitada, proviene de lugares inesperados.

Uno de los hombres más ricos de Rusia, el empresario multimillonario Mikhail Fridman, que nació en Ucrania, calificó la violencia de “tragedia” y agregó que “la guerra nunca puede ser la respuesta”, pero no llegó a criticar directamente a Putin, según Financial Times.

“Si hago alguna declaración política que sea inaceptable en Rusia, tendrá implicaciones muy claras para la empresa, para nuestros clientes, para nuestros acreedores, para nuestros accionistas”, dijo Fridman.

Otro oligarca, Oleg Deripaska, publicó en su canal de Telegram: “¡La paz es muy importante! Las conversaciones deben comenzar lo antes posible”.

Mientras tanto, miembros de la “intelligentsia” de Rusia (académicos, escritores, periodistas y otros) han emitido llamamientos públicos denunciando la guerra, incluida una rara “carta abierta” a Putin firmada por 1.200 estudiantes, profesores y personal de la Universidad MGIMO, el prestigioso Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores, que produce la mayor parte de la élite del gobierno y el servicio exterior de Rusia.

Los firmantes proclaman que están “categóricamente en contra de las acciones militares de la Federación Rusa en Ucrania”.

“Consideramos moralmente inaceptable permanecer al margen y guardar silencio cuando la gente está muriendo en un estado vecino. Están muriendo por culpa de quienes prefirieron las armas en lugar de la diplomacia pacífica”, dice la carta.

La carta es sorprendentemente personal, y los firmantes explican que: “Muchos de nosotros tenemos amigos y parientes que viven en los territorios donde se lleva a cabo la acción militar. Pero la guerra no solo ha llegado a ellos, la guerra ha llegado a cada uno de nosotros, y nuestros hijos y nuestros nietos sentirán las repercusiones. Muchas generaciones de futuros diplomáticos tendrán que reconstruir la confianza en Rusia y las buenas relaciones con nuestros vecinos que se han perdido”.

Un representante de MGIMO no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Públicamente, los diplomáticos rusos han estado al unísono con el Kremlin, aunque el jefe de una delegación rusa en una reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, Oleg Anisimov, supuestamente se disculpó por la operación militar, según The Washington Post, “en nombre de todos los rusos que no pudieron evitar este conflicto”, y agregó que “los que saben lo que está pasando no encuentran ninguna justificación para el ataque”.

Pero muchos rusos, de hecho, no saben completamente lo que está sucediendo en Ucrania. La televisión controlada por el estado casi no muestra informes de bombardeos y ataques rusos en Kyiv y otras ciudades ucranianas, sino que se centra en los llamados “nacionalistas” y “neofascistas” ucranianos.

ANÁLISIS | Crecen los temores de una horrible escalada rusa en Ucrania

Aproximadamente una semana después de que las fuerzas rusas entraran en Ucrania, muchos rusos todavía se están dando cuenta del hecho de que la guerra realmente está ocurriendo. Estados Unidos y otros funcionarios occidentales habían estado advirtiendo sobre el próximo ataque durante semanas, pero los medios estatales rusos, especialmente los programas de noticias de televisión, se burlaron de esas declaraciones, alegando que Moscú no tenía intención de emprender ninguna acción militar contra Kyiv. En una encuesta de CNN completada antes de que comenzara la invasión, solo el 13% de los rusos pensaba que era probable un ataque ruso y dos de cada tres (65%) esperaban un final pacífico de las tensiones entre Rusia y Ucrania.

Pero los jóvenes rusos como Arina, de 25 años, que vive en Moscú, no ven la televisión; dice que no la ve desde hace siete años. Está en Internet, leyendo blogs y escuchando vloggers. Todavía no ha participado en protestas, pero ha visto a jóvenes en la calle participando en “protestas silenciosas”, pegando carteles de “No a la guerra” en sus mochilas o bolsos.

Ella también tiene dificultades para comprender por qué está ocurriendo esta guerra en Ucrania y qué significará para su propia vida como joven rusa.

“Es muy difícil predecir algo, por supuesto, la situación es horrible”, dijo Arina, quien le pidió a CNN que solo usara su nombre de pila por su seguridad. “Entre algunos de mis amigos, hay mucha ansiedad por el futuro, mucho miedo, porque no sabemos cómo nos afectará”.

Pero la madre de Arina lo ve completamente diferente: “Mi mamá cree todo lo que ve en la televisión”, dice Arina.

“Ella cree que fue una medida necesaria de Putin porque hay armas rodeando el país… hay una amenaza de Occidente, razón por la cual Putin está haciendo esto”.

Arina dice que incluso consultó una guía en una revista rusa en línea para estudiantes, Doxa, que sugiere cómo los jóvenes rusos pueden hablar con sus padres y otras personas sobre la guerra en Ucrania. “Entendemos lo doloroso que puede ser cuando tus padres, amigos, colegas, abuelos y abuelas se convierten en partidarios de la guerra”, dice.

“Así que decidimos preparar una guía sobre cómo hablar de la guerra con quienes la justifican. En nuestra guía encontrarás respuestas a 17 de los argumentos más difundidos difundidos por la propaganda y más escuchados en las discusiones”, dijo.

Arina lo leyó justo a tiempo. El 28 de febrero, la revista informó que la agencia del gobierno ruso que supervisa las comunicaciones, la TI y los medios de comunicación exigió a Doxa que eliminara la guía de su sitio web.

Arina dice que ella y su madre “tuvieron una discusión muy feroz”.

“Ella simplemente no acepta mi posición y piensa que soy prooccidental, que no entiendo nada. Ella no cree lo que digo, yo no creo lo que ella dice… Tenemos fuentes de información muy diferentes: aprendo todo de los medios independientes, que en su mayoría han estado bloqueados durante mucho tiempo en Rusia, y ella ve la televisión”.

Mientras Arina y sus amigos siguen las noticias sobre Ucrania en las redes sociales, ven la repulsión entre muchos en Occidente hacia la decisión de Putin de atacar Ucrania. Los rusos, dice, tienen reacciones contradictorias y opuestas.

“La primera es que todo el mundo dice: ‘Sí, deberíamos estar avergonzados’. La segunda es: ‘No, no nos avergoncemos de nosotros mismos y no nos atribuyamos decisiones que no tomamos nosotros'”.

Pero ambas partes están de acuerdo en una cosa, dice Arina: quieren que la comunidad internacional sepa ” que el pueblo no es su presidente, y no elegimos esto”.

