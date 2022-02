Putin ordena que las fuerzas de disuasión rusas estén en alerta máxima mientras las tropas luchan por el control de las ciudades ucranianas

urielblanco

(CNN) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó este domingo que las fuerzas de disuasión de su país, que incluyen armas nucleares, entraran en su máximo estado de alerta, mientras las fuerzas ucranianas se enfrentaban a las tropas rusas en múltiples ciudades de Ucrania.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora, noticias y número de muertos de la invasión

La medida del presidente ruso se produce ante la condena universal de las potencias occidentales por el ataque no provocado de Moscú a Ucrania, que se encuentra ya en su cuarto día.

“Altos funcionarios de los principales países de la OTAN se han permitido hacer comentarios agresivos sobre nuestro país, por lo que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan en alerta de combate a la Fuerza de Disuasión del Ejército ruso”, dijo Putin en una reunión televisada con altos funcionarios de defensa rusos.

Putin también dijo que las sanciones occidentales impuestas a Rusia eran ilegales.

Conversaciones entre Rusia y Ucrania

Mientras tanto, la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que una delegación ucraniana se reuniría con una delegación rusa para mantener conversaciones en la frontera entre Ucrania y Belarús, tras las garantías ofrecidas por el presidente de Belarús, Aleksander Lukashenko.

Zelensky había dicho anteriormente que estaría dispuesto a mantener conversaciones con Rusia, pero no en Belarús, señalando que las acciones militares rusas se lanzan desde ese país.

Ucrania declaró que su fuerza aérea derribó este domingo un misil de crucero lanzado contra Kyiv desde Belarús., país aliado de Rusia y que ha desempeñado un papel importante en la invasión rusa de Ucrania.

La oficina de Zelensky dijo que Lukashenko había llamado a su homólogo ucraniano este domingo. “Los políticos han acordado que la delegación ucraniana se reunirá con la rusa sin condiciones previas en la frontera ucraniano-bielorrusa, cerca del río Pripyat”, dijo la oficina de Zelensky.

“Aleksander Lukashenko ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en el territorio bielorruso permanecerán en tierra durante el viaje, la reunión y el regreso de la delegación ucraniana”.

El giro hacia las conversaciones se produce mientras el conflicto sigue sacudiendo a Ucrania.

Rusia sigue sin controlar ciudades clave de Ucrania

A primera hora del domingo, los residentes de la capital ucraniana, Kyiv, se despertaron para encontrar que la ciudad seguía firmemente bajo control ucraniano, a pesar de dos explosiones masivas a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad que iluminaron el cielo durante la noche.

Y los combates estallaron en las calles de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, después de que las fuerzas rusas entraran en la ciudad, dijo el domingo Oleh Synehubov, jefe de la Administración Estatal Regional de Járkiv. “¡No salgan de sus refugios!”, publicó en Facebook, advirtiendo a los civiles que no salieran a la calle.

“A los intensos intercambios de artillería de cohetes durante la noche le han seguido intensos combates entre las fuerzas rusas y ucranianas en Járkiv”, dijo una evaluación del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Las fuerzas ucranianas habían conseguido disuadir a los rusos de entrar en la ciudad del noreste, donde viven unos 1,4 millones de personas, durante los últimos tres días. La ciudad, situada a menos de 30 kilómetros al sur de la frontera rusa, fue abordada por las fuerzas rusas poco después de iniciarse la invasión.

Pero, a pesar de estar mucho mejor equipada, Rusia no ha conseguido hacerse con el control de las ciudades clave, ya que los ucranianos de a pie y las reservas se unen a los esfuerzos para defender sus hogares y familias.

Otros huyen del conflicto. La ONU calcula que hasta 368.000 ucranianos son ahora refugiados.

Ucrania acusa que Rusia ataca a civiles

En un mensaje de video el domingo, Zelensky acusó a las tropas rusas de atacar a los civiles, incluidos los niños, y pidió una investigación internacional sobre el conflicto.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó anteriormente en un comunicado que los ataques se dirigían únicamente a la infraestructura militar: “Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no atacan ciudades y pueblos, toman todas las medidas para salvar la vida de los civiles”.

Pero Zelensky rechazó esto, diciendo: “Mintieron cuando dijeron que no atacarían a la población civil. Desde las primeras horas de la invasión, las tropas rusas han atacado infraestructuras civiles”.

Ucrania está “documentando sus crímenes”, dijo, y añadió: “Esto es terror”.

1 de 73 | Una captura de pantalla de un video muestra un vehículo blindado ruso ardiendo después de que fue destruido por las fuerzas ucranianas en Kharkiv, Ucrania, el 27 de febrero. Estallaron enfrentamientos callejeros cuando las tropas rusas ingresaron a Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y se instó a los residentes a permanecer en albergues y no viajes. (Agencia Anadolu/Getty Images) 2 de 73 | Las tropas ucranianas escoltan a un hombre que sospechan que es un agente ruso en Kyiv, Ucrania, el 27 de febrero. (Efrem Lukatsky/AP) 3 de 73 | Una vista general de la ciudad de Kyiv, Ucrania, el domingo 27 de febrero. El alcalde Vitali Klitschko extendió el toque de queda en toda la ciudad hasta el lunes por la mañana. El toque de queda se extenderá desde las 5 p.m. a las 8 a. m. hora local “para una defensa más eficaz de la capital y la seguridad de sus habitantes”. (Pierre Crom/Getty Images) 4 de 73 | Una explosión iluminó el cielo al sur de Kyiv, Ucrania, la madrugada del domingo 27 de febrero. Esa y otra gran explosión parecían haber ocurrido alrededor de Vasylkil, que tiene un gran aeródromo militar y múltiples tanques de combustible y está a unos 30 kilómetros al sur de Kyiv. (CNN) 5 de 73 | Los miembros del servicio ucraniano se refugian en la base aérea de Vasylkiv, cerca de Kyiv, Ucrania, el sábado 26 de febrero. (Maksim Levin/Reuters) 6 de 73 | Durante una alerta de ataque aéreo en Kyiv el 27 de febrero, una mujer duerme en sillas en el estacionamiento subterráneo de un hotel que se ha convertido en un refugio antiaéreo. (Vadim Ghirda/AP) 7 de 73 | La gente en Kyiv corre para ponerse a cubierto durante los bombardeos el sábado 26 de febrero. (Efrem Lukatsky/AP) 8 de 73 | Una foto tomada de un video muestra a un hombre frente a un tanque ruso a lo largo de una carretera en Bakhmach, a poco más de 110 millas al noreste de la capital ucraniana de Kyiv, el sábado 26 de febrero de 2022. (De Telegram) 9 de 73 | Los miembros del servicio ucraniano son vistos en Kyiv la mañana del 26 de febrero después de pelear con los rusos en la capital. (Sergei Supinsky/AFP/Getty Images) 10 de 73 | Un vehículo policial patrulla las calles de Kyiv el 26 de febrero. (Pierre Crom/Getty Images) 11 de 73 | La gente en Kyiv se pone a cubierto cuando suena una sirena antiaérea el 26 de febrero cerca de un edificio de apartamentos que resultó dañado por los bombardeos. (Gleb Garanich/Reuters) 12 de 73 | Miembros del servicio ucraniano toman posiciones en la base aérea militar de Vasylkiv el 26 de febrero. (Maksim Levin/Reuters) 13 de 73 | Este edificio de apartamentos en Kyiv resultó dañado por los bombardeos del 26 de febrero. Las paredes exteriores de varias unidades de apartamentos parecían haber volado por completo, con los interiores ennegrecidos y escombros sueltos. (Gleb Garanich/Reuters) 14 de 73 | Miembros de la Fuerza de Defensa Territorial –la reserva militar de Ucrania– se preparan para defender Kyiv el 26 de febrero. (Mikhail Palinchak/AP) 15 de 73 | La gente en Kyiv aborda un tren que se dirige al oeste del país el 26 de febrero. Kelly Clements, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, le dijo a CNN que más de 120.000 personas se habían ido de Ucrania mientras que 850.000 eran desplazados internos. (Pierre Crom/Getty Images) 16 de 73 | Se ve humo y llamas cerca de Kyiv el 26 de febrero. Se han visto y escuchado explosiones en partes de la capital mientras los ucranianos luchan para contener el avance de las tropas rusas. (Gleb Garanich/Reuters) 17 de 73 | Los miembros del servicio ucraniano recogen proyectiles sin explotar después de luchar con las tropas rusas que avanzaban en Kyiv a principios del 26 de febrero. (Sergei Supinsky/AFP/Getty Images) 18 de 73 | La gente cruza de Ucrania a Polonia en el cruce fronterizo de Korczowa-Krakovets el 26 de febrero. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images) 19 de 73 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó un video en Facebook el viernes 25 de febrero, prometiendo defender a su país mientras estaba de pie en una calle de Kyiv con otros líderes de su administración. “Estamos todos aquí”, dijo. “Nuestro ejército está aquí. Los ciudadanos y la sociedad están aquí. Todos estamos aquí defendiendo nuestra independencia, nuestro estado y así seguirá siendo. ¡Gloria a nuestros defensores! ¡Gloria a nuestras defensoras! ¡Gloria a Ucrania!” (Oficina del Presidente de Ucrania) 20 de 73 | Una mujer y su hijo miran desde un tren que sale de la estación de trenes de Kyiv mientras viajan a Lviv el 25 de febrero. A medida que las tropas rusas avanzan hacia Kyiv, muchas personas se dirigen a Lviv, una ciudad en Ucrania cerca de la frontera con Polonia. (Umit Bektas/Reuters) 21 de 73 | La gente pasa frente a un edificio residencial en Kiev que fue atacado en un supuesto ataque aéreo ruso el 25 de febrero. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 22 de 73 | El cuerpo de un soldado ruso yace junto a un vehículo ruso en las afueras de Kharkiv, Ucrania, el 25 de febrero. (Tyler Hicks/The New York Times/Redux) 23 de 73 | Una mujer llora en su automóvil después de cruzar la frontera de Ucrania a Sighetu Marmatiei, Rumania, el 25 de febrero. (Paul Ursachi/AP) 24 de 73 | Un soldado ucraniano herido por fuego cruzado dentro de Kyiv el 25 de febrero. (Emilio Morenatti/AP) 25 de 73 | Un niño de Ucrania duerme en una tienda de campaña en un centro humanitario en Palanca, Moldavia, el 25 de febrero. (Aurel Obreja/AP) 26 de 73 | Al amanecer del 24 de febrero de 2022, explosiones resonaron en varias ciudades ucranianas, incluida la capital, Kyiv, en un amplio ataque del ejército ruso. En esta foto, varias personas evalúan los daños a un bloque de apartamentos luego de un presunto ataque con cohetes en un sector residencial de Kyiv, Ucrania, el 25 de febrero. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 27 de 73 | El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy hizo una declaración desde Kyiv, Ucrania el 25 de febrero. Zelensky abrió su breve discurso diciendo que era la “segunda mañana de la guerra total”. (Crédito: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters) 28 de 73 | Un bombero ucraniano camina entre las ruinas de un avión derribado en Kyiv, Ucrania, el 25 de febrero. (Crédito: Oleksandr Ratushniak/AP) 29 de 73 | Residentes de Ucrania se refugian en un estacionamiento subterráneo en Kyiv el 25 de febrero. Un equipo de CNN en la capital ucraniana informó haber escuchado dos grandes explosiones en el centro de Kyiv y una tercera fuerte explosión a lo lejos el viernes por la mañana. ciudad de Chuhuiv, en las afueras de Járkiv , el jueves 24 de febrero. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 30 de 73 | Una mujer ucraniana herida espera a las afueras de un hospital tras el ataque ruso en la ciudad ucraniana occidental de Chuhuiv, a las afueras de Járkiv. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 31 de 73 | Un cohete permanece en una habitación en un edificio de apartamentos después de que los recientes fueran bombardeos por Rusia en el norte de Járkiv, Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Sergey Bobok/AFP/Getty Images) 32 de 73 | Un niño juega con su tableta en un sótano público utilizado como refugio antiaéreo en Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 33 de 73 | Un hombre llora después de que un ataque aéreo que golpeó un complejo de apartamentos en Chuhuiv el 24 de febrero. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 34 de 73 | Rescatistas trabajan en el lugar del accidente después de que un avión militar ucraniano cayera y se incendiara el 24 de febrero en las afueras de Kyiv, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. No se indicó la causa del accidente. (Crédito: Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Reuters) 35 de 73 | Sviatoslav Fursin, a la izquierda, y Yarina Arieva se arrodillan durante la ceremonia de su boda en la catedral de San Miguel en Kyiv el 24 de febrero. Habían planeado casarse en mayo, pero se apresuró a casarse debido a los ataques de las fuerzas rusas. “Tal vez podamos morir, y solo queríamos estar juntos antes de todo eso”, dijo Arieva. (Crédito: Christian Streib/CNN) 36 de 73 | Militares ucranianos sentados encima de vehículos blindados que circulan por una carretera en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Vadim Ghirda /AP) 37 de 73 | Personas en Kyiv intentan abordar un autobús para viajar al oeste hacia Polonia el 24 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 38 de 73 | El presidente de EE.UU., Joe Biden, llega a la Sala Este de la Casa Blanca para abordar la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. “Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país asumirán las consecuencias”, dijo Biden, al presentar un conjunto de medidas que “impondrán un costo severo a la economía rusa, tanto de inmediato y con el tiempo”. (Crédito: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) 39 de 73 | Una columna de humo se eleva desde el aeropuerto militar en Chuhuiv, Ucrania, el 24 de febrero. Los aeropuertos también fueron atacados en Boryspil, Járkiv, Ozerne, Kulbakino, Kramatorsk y Chornobaivka. (Crédito: Aris Messinis/ AFP/Getty Images) 40 de 73 | La gente busca refugio dentro de la estación de metro en Járkiv el 24 de febrero. (Crédito: Marcus Yam/Los Angeles Times/Shutterstock) 41 de 73 | Vehículos militares rusos se vieron en la planta de energía de Chernobyl cerca de Pripyat, Ucrania, el 24 de febrero. Las fuerzas rusas han tomado el control de la la planta, el sitio del peor desastre nuclear del mundo, según la agencia que administra el área. (Crédito: De Telegram) 42 de 73 | Bomberos intentan extinguir un incendio después de un ataque reportado en la ciudad de Chuhuiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Aris Messinis/AFP /Getty Images) 43 de 73 | Un grupo de personas esperan después de abordar un autobús para salir de Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 44 de 73 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión de emergencia en Kyiv el 24 de febrero. En un discurso en video, Zelensky anunció que estaba introduciendo la ley marcial y instó a la gente a mantener la calma. (Crédito: Presidencia de Ucrania/Agencia Anadolu/Getty Images) 45 de 73 | Agentes de policía inspeccionan los restos de un misil que aterrizó en Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Valentyn Ogirenko/Reuters) 46 de 73 | Un miembro del personal de un hotel en Kyiv habla sobre el teléfono el 24 de febrero. (Crédito: Ethan Swope/Bloomberg/Getty Images) 47 de 73 | Un grupo de personas esperan en la fila para comprar boletos de tren en la estación central de Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 48 de 73 | Una larga fila de autos intentan salir de Kyiv el 24 de febrero. El tráfico pesado parecía dirigirse hacia el oeste, lejos de donde se escucharon explosiones temprano en la mañana. (Valentyn Ogirenko/Reuters) 49 de 73 | Una foto proporcionada por la oficina del presidente de Ucrania parece mostrar una explosión en Kyiv en la madrugada del 24 de febrero. (Crédito: Oficina del Presidente de Ucrania) 50 de 73 | En Moscú se ve un discurso televisado del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando anuncia una operación militar en la región de Donbás, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Sergei Illnitsky/EPA-EFE/Shu tterstock) 51 de 73 | Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para discutir la crisis actual el miércoles 23 de febrero. (Crédito: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images) 52 de 73 | Un convoy de vehículos militares rusos se ve el 23 de febrero en la región de Rostov de Rusia, que se extiende a lo largo de la frontera oriental de Ucrania. (Crédito: Agencia Anadolu/Getty Images) 53 de 73 | Soldados ucranianos hablan en un refugio en la línea del frente cerca de Svitlodarsk, Ucrania, el 23 de febrero. (Crédito: Evgeniy Maloletka/AP) 54 de 73 | El humo se eleva desde un central eléctrica dañada en Shchastya que, según las autoridades ucranianas, fue alcanzada por bombardeos el martes 22 de febrero. En medio de continuos informes de violaciones del alto el fuego, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que la ciudad de Shchastya ha sufrido algunos de los bombardeos más intensos. (Crédito: Tyler Hicks/The New York Times /Redux) 55 de 73 | Estas personas intentan arreglar una casa dañada después de un bombardeo cerca de la ciudad de primera línea de Novoluhanske en la región ucraniana de Donetsk el 22 de febrero. (Crédito: Gleb Garanich/Reuters) 56 de 73 | Dolientes se reunen en una iglesia en Kyiv el 22 de febrero para el funeral del capitán del ejército ucraniano Anton Sydorov. El ejército ucraniano dijo que murió por una herida de metralla el 19 de febrero después de que varias rondas de fuego de artillería fueran dirigidas contra posiciones ucranianas cerca de Myronivske. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 57 de 73 | Soldados ucranianos presentan sus respetos durante el funeral de Sydorov en Kyiv el 22 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 58 de 73 | Un cartel muestra las tasas de conversión en un quiosco de cambio de divisas en Kyiv el 22 de febrero. Los mercados mundiales se desplomaron el día después de que Putin ordenara tropas en partes del este de Ucrania. (Crédito: Christopher Occhicone/Bloomberg/Getty Images) 59 de 73 | Obuses rusos son cargados en vagones de tren cerca de Taganrog, Rusia, el 22 de febrero. (Crédito: The New York Times/Redux) 60 de 73 | Personas que abandonaron una región controlada por los separatistas en el este de Ucrania ven un discurso de Putin desde su habitación de hotel en Taganrog, Rusia, el lunes 21 de febrero. Putin criticó los crecientes lazos de seguridad de Kyiv con Occidente, y en largos comentarios sobre la historia de la URSS y la formación de la República Socialista Soviética de Ucrania, pareció poner en duda el derecho de Ucrania a la autodeterminación. (Crédito: Sergey Ponomarev/The New York Times/Redux) 61 de 73 | Putin firma decretos que reconocen la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk en una ceremonia en Moscú el 21 de febrero. Más temprano ese día, los jefes de las autoproclamadas repúblicas prorrusas solicitaron al líder del Kremlin que reconozca su independencia y soberanía. Los miembros del Consejo de Seguridad de Putin apoyaron la iniciativa en una reunión más temprano ese día. (Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin/Pool/AP) 62 de 73 | Manifestantes exigen sanciones económicas contra Rusia frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en Kyiv el 21 de febrero. Solo hubo un pequeño de manifestantes. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 63 de 73 | Activistas realizan una actuación frente a la embajada rusa en Kyiv el 21 de febrero en apoyo de los presos que fueron arrestados en Crimea. Dicen que las puertas rojas son un símbolo de las puertas que se abrieron a patadas para buscar y arrestar a los tártaros de Crimea, una minoría étnica musulmana. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN 21 de febrero. Aleksey Filippov/AFP/Getty Images) 64 de 73 | Militares ucranianos compran en la ciudad de primera línea de Avdiivka, Ucrania, el 21 de febrero. (Crédito: Aleksey Filippov/AFP/Getty Images) 65 de 73 | La gente deposita flores en el Monumento a la Patria en Kyiv el 21 de febrero. (Crédito: Ali Atmaca/Agencia Anadolu/Getty Images) 66 de 73 | Un residente local muestra la profundidad de un cráter de un bombardeo en un campo detrás de su casa en el pueblo de Tamarchuk, Ucrania, el domingo 20 de febrero. (Crédito: Stanislav Kozliuk/EPA-EFE/Shutterstock) 67 de 73 | Los miembros del servicio ucraniano en la línea del frente en las afueras de Popasna, Ucrania, el 20 de febrero. (Crédito: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images) 68 de 73 | Las personas evacuadas de las regiones separatistas prorrusas de Ucrania son vistas en un refugio temporal en Taganrog, Rusia, el 20 de febrero. (Crédito: Sergey Ponomarev/The New York Times/Redux) 69 de 73 | Anastasia Manha arrulla a su hijo Mykyta de dos años después del supuesto bombardeo de las fuerzas separatistas en Novohnativka, Ucrania, el 20 de febrero. (Crédito: Evgeniy Maloletka/AP) 70 de 73 | Un soldado ucraniano permanece en posición en la línea del frente cerca de Novohnativka el 20 de febrero. (Crédito: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images) 71 de 73 | Una pareja de novios llega al ayuntamiento de Odessa para casarse el 20 de febrero. Mientras las autoridades ucranianas denunciaban nuevas violaciones del alto el fuego y altos funcionarios occidentales advertían sobre un conflicto inminente, la vida continuaba en otras partes del país. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 72 de 73 | El ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrskiy, a la izquierda, visita a los soldados en una posición de primera línea en Novoluhanske el sábado 19 de febrero. Minutos después de su partida, la posición fue atacada. Nadie resultó herido. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 73 de 73 | Una mujer descansa en un automóvil cerca de un puesto de control fronterizo en Avilo-Uspenka, Rusia, el 19 de febrero. (Crédito: Andrey Borodulin/AFP/Getty Images)

La ofensiva rusa está fracasando, dice el primer ministro de Ucrania

El sábado, el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que la ofensiva rusa estaba fracasando y que ahora estaba atacando deliberadamente infraestructuras civiles, incluyendo jardines infantiles, bloques de viviendas y “autobuses con niños”, acciones que calificó de “crímenes de guerra”.

“El gobierno ruso no entiende que no están luchando solo con el gobierno, de hecho están luchando contra todo el pueblo ucraniano”, añadió.

Las tropas rusas se enfrentan a una resistencia ucraniana decidida y muy motivada, lo que ha provocado un avance significativamente más lento de lo que los planificadores militares del Kremlin habían previsto en un principio, según una evaluación publicada por el Ministerio de Defensa británico a última hora del sábado. Después de encontrar una fuerte resistencia en Chernihiv, las fuerzas rusas estaban evitando la zona para dar prioridad al “cerco y aislamiento de Kyiv”, dijo otra evaluación británica el domingo.

Rusia ha enfrentado dificultades inesperadas para abastecer a sus fuerzas, y ha sufrido más pérdidas de personal, de blindaje y de aeronaves de lo que se esperaba, dijeron a CNN dos altos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo.

El general de división ucraniano Borys Kremenetsky dijo a los periodistas el sábado que Ucrania había capturado a unos 200 soldados rusos, algunos de los cuales tenían solo 19 años. No estaban entrenados en absoluto y estaban mal equipados, dijo. CNN no ha podido verificar esto de forma independiente.

Rusia todavía tiene que establecer la supremacía aérea sobre Ucrania, dijo un funcionario estadounidense, ya que la Fuerza Aérea ucraniana y los sistemas de defensa aérea luchan por el control del espacio aéreo. Sin un control indiscutible de los cielos, resulta más difícil para un ejército en movimiento ver y atacar objetivos desde el aire.

Hasta ahora, estos obstáculos han impedido el rápido derrocamiento de las principales ciudades ucranianas, incluida la capital, que los funcionarios estadounidenses temían que pudiera producirse en cuestión de días. La ciudad de Járkiv, cerca de la frontera de Ucrania con Rusia, tampoco ha caído en manos de las fuerzas invasoras, a pesar de que a los funcionarios les preocupaba que eso pudiera ocurrir en la primera noche de una invasión.

Un funcionario de la OTAN coincidió en que las fuerzas rusas estaban teniendo problemas.

“Les falta diésel, avanzan con demasiada lentitud y la moral es obviamente un problema”, dijo el funcionario.

Cuando se le preguntó si era probable que los rusos intensificaran sus esfuerzos, el funcionario dijo que no tenían otra opción. “Están muy retrasados”, dijo el funcionario. “Esto se les está yendo de las manos, cada día adicional es muy doloroso”.

Los rusos refutan los informes

Pero los rusos refutaron este domingo los informes sobre su estancamiento militar, afirmando que las ciudades de Kherson y Berdyansk “estaban completamente bloqueadas” por las fuerzas rusas, y que la ciudad de Henichesk y el aeródromo de Chornobayivka, cerca de Kherson, también conocido como Chernobayevka, habían sido puestos bajo control.

El general de división Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo que un regimiento ucraniano de misiles antiaéreos se rindió en la región de Járkiv y que 471 militares ucranianos fueron capturados.

CNN no pudo verificar inmediatamente estas afirmaciones.

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo este domingo que se establecerían puestos de control en todo el país para detectar a las tropas rusas y dificultar sus movimientos. Esto, dijo, era “una medida de seguridad necesaria que salvará muchas vidas”.

Esta sería la sanción más dura reservada contra Rusia 2:54

Acusaciones de crímenes de guerra

Ahora crece la preocupación de que Rusia pueda intentar desplegar armamento indiscriminado en el campo de batalla en zonas civiles en un intento de aplastar decisivamente a las fuerzas ucranianas.

Un equipo de CNN avistó a primera hora de la tarde del sábado un lanzador ruso de cohetes múltiples termobáricos al sur de Belgorod (Rusia), cerca de la frontera ucraniana.

Las armas termobáricas se han utilizado en Chechenia, con horribles consecuencias, según Human Rights Watch, y su uso ha sido condenado por varias organizaciones no gubernamentales.

No hay pruebas de que se hayan utilizado armas termobáricas en el conflicto de Ucrania.

Aunque Rusia afirma que no está atacando infraestructuras civiles, cada vez hay más pruebas sobre el terreno que sugieren lo contrario.

Ucrania informó de la muerte de varios civiles, entre ellos un niño de 6 años que falleció el sábado por la noche a causa de un intenso tiroteo en un distrito del oeste de Kyiv, según un hospital local.

Una mujer murió después de que un edificio residencial de nueve pisos en la ciudad oriental de Járkiv fuera alcanzado por “artillería enemiga” el sábado por la noche, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Y el sábado un gran bloque de apartamentos residencial en el oeste de Kyiv fue alcanzado por lo que un ministro del gobierno ucraniano describió como un misil ruso, mientras los residentes de toda la ciudad se veían obligados a buscar refugio tras una noche aterradora salpicada de disparos y explosiones.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios declaró a última hora del sábado que las Naciones Unidas “informan de al menos 240 víctimas civiles, incluidas al menos 64 personas muertas” en los combates en Ucrania. Los daños en las infraestructuras civiles han privado a cientos de miles de personas del acceso a la electricidad o al agua, añadió el comunicado.

La guardia fronteriza polaca dijo el sábado que 100.000 personas habían entrado en Polonia desde Ucrania desde que comenzó la invasión el jueves.

Una Ucrania desafiante

Mientras la batalla continúa, un desafiante Zelensky publicó una serie de videos desde las calles de Kyiv instando a los ciudadanos a defender su país.

Las autoridades armaron a los reservistas con 18.000 armas y municiones solo en Kyiv, y la televisión ucraniana difundió instrucciones para fabricar cócteles molotov. Los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país.

Así se defienden los civiles ucranianos que decidieron tomar las armas 2:30

“Cada ucraniano debe tener una cosa en mente: si puedes detener y destruir a los ocupantes, hazlo. Todos los que puedan volver a Ucrania, vuelvan para defender a Ucrania”, dijo Zelensky en un mensaje de video el sábado.

En un comunicado este domingo, Zelensky llamó a los ciudadanos del mundo a unirse a la lucha contra los “criminales de guerra rusos”.

“Esto no es solo la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es el comienzo de una guerra contra Europa, contra las estructuras europeas, contra la democracia, contra los derechos humanos básicos, contra un orden global de ley, reglas y coexistencia pacífica”, dijo.

Las potencias occidentales han impuesto varias rondas de sanciones contra Rusia desde el jueves, y se están estudiando más. El sábado, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá dijeron que expulsarían a algunos bancos rusos de SWIFT, un servicio mundial de mensajería financiera, y “paralizarían” los activos del banco central de Rusia.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, prometió este domingo que “muy pronto los dirigentes rusos sentirán el alto precio que tendrán que pagar” por la invasión de Ucrania, al anunciar que aumentará la financiación militar alemana durante una sesión especial con los legisladores.

Alemania, Francia e Italia dijeron que cerrarían su espacio aéreo a los aviones rusos a partir de este domingo, siguiendo el ejemplo de otras naciones europeas.

Controlando la narrativa en Rusia

Estos videos NO son de la invasión rusa a Ucrania 2:57

En casa, el Kremlin parece estar en control de daños, tratando de limitar la información sobre las dificultades que sus fuerzas enfrentan en Ucrania.

La plataforma de medios sociales Twitter dijo el sábado que está siendo restringida dentro de Rusia y que está trabajando para solucionar el problema.

Según la evaluación emitida por el Ministerio de Defensa británico a última hora del sábado, el gobierno de Rusia habría restringido el acceso a una serie de plataformas de medios sociales en un “probable intento de ocultar detalles sobre la situación en Ucrania a su propio pueblo”.

El organismo regulador de los medios de comunicación de Rusia comunicó a 10 medios que restringiría el acceso a sus publicaciones a menos que dejaran de difundir “información falsa”, como el bombardeo de ciudades ucranianas y la muerte de civiles causada por las fuerzas armadas rusas.

La oposición a la guerra también está siendo restringida en el país. Más de 2.600 personas han sido detenidas en Rusia tras participar en protestas contra la guerra, según el sitio independiente de seguimiento de protestas OVD-Info. Al menos 1.370 de ellas fueron detenidas en protestas en Moscú, según el mismo sitio.

Tim Lister e Ivana Kottasova de CNN informaron desde Kyiv. Victoria Butenko, Nathan Hodge, Josh Campbell, Jonny Hallam, Jim Sciutto, Oren Liebermann, Mia Alberti, Olena Mankovska, Anna Chernova, Vasco Cotovio, Frederik Pleitgen, Ruba Alhenawi y Olga Voitovich de CNN contribuyeron a este informe.

