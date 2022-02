Champions League: estos son los 2 partidos de octavos de final de este martes

urielblanco

(CNN Español) — ¿Una semana de ausencia y ya extrañas la Champions League? No te preocupes, este martes vuelve con más partidos de la ronda de octavos de final.

La semana pasada pudimos ver al PSG ganándole al Real Madrid con gol de último minuto de Kylian Mbappé; al Liverpool sacando ventaja de visitante ante el Inter; al Bayern de Múnich empatando ante el Salzburg; y al Manchester City aplastando al Sporting Lisboa.

Ahora, este martes se juegan otros dos partidos de ida de los octavos de final de la Champions League.

Partidos de Champions League del martes 22 de febrero

Chelsea vs. Lille

El Chelsea de Inglaterra se enfrentará en Stamford Bridge ante el Lille de Francia. Será el partido de ida de su llave de octavos de final.

El Lille quedó en primer lugar del Grupo G en la fase anterior con 11 puntos. El Chelsea, por su parte, quedó en segundo lugar del Grupo H, pero con 13 puntos. Además, los ingleses parten como favoritos por ser los actuales campeones de la Champions League, la máxima competencia de fútbol de clubes de Europa.

El partido se jugará a las 3:00 pm (hora de Miami).

🔵🆚🔴 How will the first leg go? 🤔#UCL pic.twitter.com/aE5pCO99A4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

Villarreal vs. Juventus

Sin duda, para este partido de ida de octavos de final, la Juventus de Italia parte como el favorito por lo mostrado en la fase de grupos, quedando en primer lugar por arriba del campeón Chelsea.

En tanto, el Villarreal de España se colocó como segundo lugar del Grupo F con 10 puntos, solo superado por el Manchester United.

En sus respectivas ligas, la situación es similar para ambos equipos. Mientras que la Juve pelea puestos de Champions en cuarta posición de la Serie A, el Villarreal se encuentra en sexto lugar de la LaLiga pero apenas a 3 puntos de un lugar para la justa futbolística más importante de Europa.

El partido entre Villarreal vs. Juventus se jugará en el Estadio de la Cerámica, España, a las 3:00 pm (hora de Miami).

🟡🆚⚫️ Villarreal or Juventus? 🤷‍♂️#UCL pic.twitter.com/HYDR9lVywk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

