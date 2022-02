Boris Johnson anuncia el fin de todas las restricciones por covid-19 en Gran Bretaña

macamilarincon

(CNN) –– Un día después de que se conociera que la reina Isabel II dio positivo a covid-19, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció sus planes para poner fin a las medidas de aislamiento y también sobre la distribución de pruebas gratuitas de coronavirus en Inglaterra.

La reina Isabel II tiene covid-19, informa el Palacio de Buckingham

En una intervención ante el Parlamento este lunes, Johnson describió la hoja de ruta de Gran Bretaña para suspender todas las medidas legales y comenzar a “convivir con el covid-19”. Las otras tres naciones del Reino Unido –Escocia, Gales e Irlanda del Norte– tienen la autoridad delegada para implementar sus propias reglas.

Aunque el primer ministro elogió el fin de las restricciones, él y otros funcionarios del Reino Unido dejaron en claro que la pandemia no ha terminado.

“El covid-19 no desaparecerá de repente”, dijo Johnson. En ese sentido indicó que el gobierno continuará vigilando nuevas variantes más peligrosas y mantendrá cierta infraestructura para identificar cualquier mutación del virus.

Johnson abrió su declaración deseándole a la reina una pronta recuperación por covid-19. Y añadió que era “un recordatorio de que este virus no ha desaparecido”, aunque también destacó que había llegado el momento de “pasar de las restricciones gubernamentales a la responsabilidad personal”.

La soberana de 95 años, que celebra sus 70 años en el trono, tiene síntomas leves parecidos a los de un resfriado. Pero, espera continuar con sus tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana, anunció este domingo el Palacio de Buckingham.

Restricciones se eliminarán gradualmente

El fin de las restricciones en Gran Bretaña ocurrirá por fases y depende de la aprobación del Parlamento.

El requisito legal de aislarse después de dar positivo a covid-19 finalizará el 24 de febrero. Aunque, se mantendrá el consejo del gobierno de que las personas deben aislarse después de tener una prueba positiva.

Los contactos vacunados de aquellos que tuvieron un resultado positivo ya no estarán obligados a realizarse la prueba durante siete días. Además, los contactos no vacunados no estarán obligados legalmente a aislarse. Los trabajadores ya no tendrán la obligación de informar a sus empleadores si han dado positivo.

Las personas que hayan estado en contacto con alguien que haya dado positivo ya no serán rastreadas.

Debido a estos cambios, el gobierno eliminará parte del apoyo financiero que se ha ofrecido para aquellos que no pueden trabajar desde casa si dan positivo a partir del 24 de marzo.

Y desde el 1 de abril, el gobierno ya no proporcionará pruebas rápidas gratuitas para el público. Aunque no se informó cuánto costaría un paquete de siete pruebas.

A partir de este momento, las pruebas serán mucho más específicas, en entornos como hospitales, hogares de ancianos y otros lugares donde las personas vulnerables pueden entrar en contacto con el virus.

Johnson también dijo que, en este punto, el gobierno ya no exigiría que las personas lleven la certificación de estado de covid-19 a nivel nacional en Inglaterra. Muchos legisladores del partido conservador del primer ministro se habían sentido profundamente incómodos con la idea de los pasaportes de vacunas.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.