¿Dónde ver todas las películas nominadas a los Premios Oscar 2022 en EE.UU y México?

(CNN Español) — Los nominados a la edición 94 de los Premios Oscar ya fueron anunciados, y aunque varias películas llegaron exclusivamente a los cines, muchas otras fueron lanzadas a través de plataformas por streaming.

Así que si quieres llegar listo a la ceremonia de los Oscar este el 27 de marzo, te decimos en dónde puedes ver las películas nominadas, ya sea que estés en Estados Unidos o México.

Algunas películas se pueden ver gratis a través de servicios por streaming, por otras deberás pagar la compra o renta y otros títulos se han reservado para disfrutarse exclusivamente en la gran pantalla.

Being the Ricardos

Nicole Kidman como Lucille Ball en “Being the Ricardos”.

Nominaciones: mejor actriz (Nicole Kidman), mejor actor (Javier Bardem) y mejor actor de reparto (J.K. Simmons). Disponible EE.UU y México en: Amazon Prime Video.

Belfast

Judi Dench, Jude Hill y Ciarán Hinds en ‘Belfast’ del director Kenneth Branagh (Rob Youngson / Focus Features).

Nominaciones: mejor película, mejor director (Kenneth Branagh), mejor actriz de reparto (Judi Dench), mejor actor de reparto (Ciarán Hinds), mejor edición de sonido, mejor guión original y mejor canción original (“Down to Joy”). Disponible en EE.UU.: cines y a la venta por US$ 19,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play. Disponible en México: estreno en cines el 10 de marzo.

Coda

Nominaciones: mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto (Troy Kotsur). Disponible en EE.UU.: cines, Apple TV+. Disponible en México: cines, y a la renta por 50 pesos mexicanos en Cinépolis Klic.

Cruella

“Cruella”: la ganadora del Premio de la Academia Emma Stone protagoniza un nuevo largometraje de acción en vivo sobre los primeros días rebeldes de uno de los cines más notorios y notoriamente de moda. villanos, la legendaria Cruella de Vil. (Disney +) Disney

Nominaciones: mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Disponible EE.UU. y México en: Disney+.

Cyrano

Nominaciones: mejor diseño de vestuario. Disponible EE.UU.: cines. Disponible en México: estreno en cines el 14 de abril.

Don’t Look Up

Meryl Streep representa a la la presidenta Janie Orlean en “Don’t Look Up”.

Nominaciones: mejor película, mejor banda sonora, mejor guión original y mejor montaje. Disponible EE.UU. y México en: Netflix.

Drive My Car

Nominaciones: mejor película, mejor director (Ryusuke Hamaguchi), mejor guión adaptado y mejor película internacional. Disponible EE.UU.: cines y se estrenará en HBO Max el 2 de marzo.

Dune

Nominaciones: mejor película, mejor diseño de vestuario, mejor edición de sonido, mejor banda sonora, mejor guión adaptado, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor efectos visuales, mejor fotografía y mejor montaje. Disponible EE.UU.: a la renta por US$ 5,99 en Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Vudu y Google Play. Disponible México: a la renta por 50 pesos mexicanos en Apple TV y por 149 pesos en Cinépolis Klic.

Encanto

Nominaciones: mejor banda sonora, mejor película animada y mejor canción original (“Dos Oruguitas”). Disponible EE.UU. y México en: Disney+.

Flee

Nominaciones: mejor película animada, mejor largometraje documental y mejor película internacional. Disponible EE.UU.: Hulu y a la renta por US$ 1,99 en Amazon Prime Video, YouTube y Google Play, por US$ 3,99 en Apple TV y por US$ 5,99, en Vudu. Disponible en México: no disponible en México.

King Richard

Will Smith en ‘King Richard.’

Nominaciones: mejor película, mejor actor (Will Smith), mejor actriz de reparto )AunJanue Ellis), mejor guión original, mejor canción original (“Be Alive”) y mejor montaje. Disponible en EE.UU.: cines y en venta por US$ 19,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play. Disponible en México: a la venta por 199 pesos mexicanos en Cinépolis Klic.

Licorice Pizza

Nominaciones: mejor película, mejor director (Paul Thomas Anderson) y mejor guión original. Disponible en EE.UU.: cines. Disponible en México: estreno en cines el 24 de febrero.

Luca

Nominaciones: mejor película animada. Disponible EE.UU. y México: Disney+.

Lunana: A Yak in the Classroom

Nominaciones: mejor película, mejor director (Paul Thomas Anderson) y mejor guión original. Disponible en EE.UU.: cines y en renta por US$ 6,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play. Disponible en México: no disponible.

Nightmare Alley

Cate Blanchett y Bradley Cooper en ‘Nightmare Alley’ del director Guillermo del Toro.

Nominaciones: mejor película, mejor diseño de vestuario, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Disponible en EE.UU.: cines, HBO Max y Hulu. Disponible en México: cines.

No Time To Die

Nominaciones: mejor dirección de sonido, mejor canción original (“No Time to Die”) y mejores efectos visuales. Disponible en EE.UU.: cines, HBO Max y Hulu. Disponible en México: en renta por 60 pesos mexicanos en Cinépolis Klic y Apple TV.

Madres Paralelas

Nominaciones: mejor actriz (Penélope Cruz) y mejor banda sonora. Disponible en EE.UU.: cines y en renta por US$ 19,99 en Amazon Prime Video y Google Play. Disponible en México: en Netflix a partir del 18 de febrero.

Raya and the Last Dragon

“Raya and the Last Dragon”: esta película de fantasía animada cuenta la historia de una guerrera llamada Raya que emprende una búsqueda de dragones para detener a unos siniestros monstruos conocidos como los Druun. Está disponible en streaming con premier access en Disney+ y en cines. (Disney Plus)

Nominaciones: mejor película animada. Disponible en EE.UU y México: Disney+.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

Nominaciones: mejores efectos visuales. Disponible en EE.UU y México: Disney+.

Spencer

Kristen Stewart como la princesa Diana en “Spencer”, de Pablo Larraín. Crédito: NEON

Nominaciones: mejor actriz (Kristen Stewart). Disponible en EE.UU.: Hulu y a la renta por US$ 3,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube) y Google Play y por US$ 5,99 en Vudu. Disponible en México: cines.

Spider-Man: No Way Home

“Spider-Man: No Way Home”, es la culminación de la trilogía conocida como Homecoming y el comienzo de un multiverso de posibilidades (Foto Sony Pictures)

Nominaciones: mejores efectos visuales. Disponible en EE.UU.: cines. Disponible en México: cines.

tick, tick… BOOM!

Nominaciones: mejor actor (Andrew Garfield) y mejor montaje. Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Eyes of Tammy Faye

Jessica Chastain as “Tammy Faye Bakker” in the film THE EYES OF TAMMY FAYE. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. ?? 2021 20th Century Studios All Rights Reserved

Nominaciones: mejor actriz (Jessica Chastain) y mejor maquillaje y peluquería. Disponible en EE.UU.: HBO Max, Hulu y en renta por US$ 3,99 en Amazon Prime Video , Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play. Disponible en México: próximamente en cines.

The Hand of God

Nominaciones: mejor película internacional. Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Lost Daughter

THE LOST DAUGHTER. (L-R) DAKOTA JOHNSON as NINA, OLIVIA COLMAN as LEDA. CR: YANNIS DRAKOULIDIS/NETFLIX ?? 2021

Nominaciones: mejor actriz (Olivia Colman), mejor actriz de reparto (Jessie Buckley) y mejor guión adaptado. Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Mitchells vs. the Machine

Nominaciones: mejor película animada. Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Power of the Dog

Nominaciones: mejor película, mejor director (Jane Campion), mejor actor (Benedict Cumberbatch), mejor actriz de reparto (Kirsten Dunst), mejor actor de reparto (Jesse Plemons), mejor actor de reparto (Kodi Smit-McPhee), mejor edición de sonido, mejor banda sonora, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor montaje y mejor producción. Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Tragedy of Macbeth

Nominaciones: mejor actor (Denzel Washington), mejor fotografía y mejor diseño de producción. Disponible en EE.UU y México: Apple TV+.

The Worst Person in the World

Nominaciones: mejor película internacional y mejor guión original. Disponible en EE.UU.: cines. Disponible en México: estreno en cines el 17 de marzo.

West Side Story

Rachel Zegler como María en ‘West Side Story’.

Nominaciones: mejor película, mejor director (Steven Spielberg), mejor actriz de reparto (Ariana DeBose), mejor diseño de vestuario, mejor edición de sonido, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Disponible en EE.UU.: cines y se estrena en Disney+ el 2 de marzo. Disponible en México: cines.

