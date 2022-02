OPINIÓN | El príncipe Andrés es la prueba de que ningún hombre puede actuar con impunidad

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Kara Alaimo, profesora asociada de relaciones públicas en la Universidad de Hofstra, es autora de “Pitch, Tweet, or Engage on the Street: How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication”. Fue portavoz de asuntos internacionales en el Departamento del Tesoro durante la administración de Obama. Síguela en Twitter @karaalaimo. Las opiniones expresadas en este artículo le pertenecen únicamente a su autora.

(CNN) — Virginia Giuffre, la mujer que afirma haber sido víctima de la trata de personas por parte de Jeffrey Epstein y haber sido obligada a tener relaciones sexuales con personas como el príncipe Andrés, llegó a un acuerdo con el príncipe y planea solicitar la desestimación de su demanda civil en su contra, según un documento judicial presentado por sus abogados el martes.

En la demanda, ella había afirmado que el príncipe Andrés era consciente de que ella era menor de edad cuando abusó sexualmente de ella en múltiples ocasiones. El príncipe “niega haber sido coconspirador de Epstein o que Epstein le trajera niñas”, según la presentación de sus abogados, pero había enfrentado los cargos como ciudadano privado en Nueva York después de que el Palacio de Buckingham anunciara que había sido despojado de sus títulos militares.

En una entrevista con la BBC en 2019, el príncipe Andrés expresó su pesar por el hecho de haberse alojado en la casa de Epstein, que era un delincuente sexual convicto, pero dijo que no tenía “ningún recuerdo” de haber conocido a Giuffre. Sin embargo, una foto que circula ampliamente en los medios de comunicación parece mostrar al príncipe Andrés con su brazo alrededor de Giuffre.

Giuffre se encuentra entre una serie de mujeres que acusaron a Epstein, quien murió por suicidio en la cárcel en 2019, de abusos.

Aunque no sabemos el monto del acuerdo anunciado este martes, el hecho de que el príncipe Andrés haya sido aparentemente obligado a pagar una reparación es un resultado importante, no solo para Giuffre, sino para todas las mujeres.

Después de todo, lo que ocurrió es extraordinariamente inusual. El hijo de la reina del Reino Unido, un hombre que es de la realeza, fue despojado de sus privilegios por su propia madre tras ser acusado de conducta sexual inapropiada y obligado a rendir cuentas de su comportamiento en un tribunal extranjero, aunque acabó llegando a un acuerdo con Giuffre fuera de los tribunales.

Esto envía un mensaje estrepitoso a otros hombres poderosos: ningún privilegio del mundo te permitirá usar tu poder para evadir las acusaciones de abuso sexual. Por supuesto, el príncipe Andrés no es plenamente responsable de las acusaciones de Giuffre porque no ha sido acusado de delitos, a pesar de que Giuffre dice que tenía 17 años cuando supuestamente la obligaron a realizar actos sexuales con él, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Sin embargo, el hecho de que se haya enfrentado esencialmente a una “excomunión” real, a un juicio civil en el extranjero y que se le haya obligado a pagar una indemnización a ella solo puede haber puesto a muchos otros hombres sobre aviso, y señala a otras mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales que sus voces serán escuchadas.

Esto está muy lejos de los días anteriores al movimiento #MeToo, cuando hombres influyentes como Harvey Weinstein contaron durante mucho tiempo con su poder para permitirles abusar de las mujeres sin consecuencias. (Weinstein fue declarado culpable en 2020 de un acto sexual criminal y de violación en tercer grado en Nueva York, y el año pasado se declaró no culpable de otros cargos de agresión sexual en California).

“Se sabe que Jeffrey Epstein traficó con innumerables chicas jóvenes durante muchos años”, reconocía una carta presentada al juez federal Lewis Kaplan sobre el acuerdo. “El príncipe Andrés lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la señora Giuffre y de otras sobrevivientes al defenderse a sí mismas y a otras. Se compromete a demostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein apoyando la lucha contra los males del tráfico sexual, y apoyando a sus víctimas”.

La carta también afirma que “el príncipe Andrés tiene la intención de hacer una donación sustancial a la organización benéfica de la Sra. Giuffre en apoyo de los derechos de las víctimas. El príncipe Andrés nunca ha tenido la intención de difamar el carácter de la Sra. Giuffre, y acepta que ella ha sufrido tanto como víctima comprobada de abusos como a consecuencia de los injustos ataques públicos”.

Aunque sigue siendo sorprendente que el príncipe Andrés no haya asumido la responsabilidad de perjudicar a Giuffre, es especialmente adecuado que el acuerdo permita a Giuffre ayudar a otras víctimas, ya que sirve de modelo para otras mujeres que pueden ser reacias a presentar sus propios relatos de abusos sexuales. Su valentía es inspiradora y su interés por ayudar a los demás es admirable.

El papel de la reina Isabel en el caso también es significativo. Aunque el primer instinto de una madre no puede ser otro que proteger a su hijo, su negativa a hacerlo envía un mensaje de que reconoce que ya no es socialmente aceptable proteger a los hombres acusados de conducta sexual inapropiada, y sirve como un fuerte ejemplo para los miembros de la familia y las personas poderosas que rodean a otros presuntos delincuentes sobre cómo deben comportarse.

Por supuesto, es probable que la preocupación por la reputación de su familia haya forzado su decisión; el Sunday Times del Reino Unido informó de que el patrimonio privado de la reina estaba financiando las facturas legales del príncipe Andrés, y el Daily Beast informó de que la reina envió un mensaje a los medios de comunicación advirtiéndoles de que no tomaran fotos de su familia el día que el príncipe Andrés llegó a su finca de Balmoral en agosto. Esto fue ampliamente interpretado como un esfuerzo para protegerlo (el palacio dijo que envían este tipo de cartas de forma rutinaria, pero el hecho de que se enviara el día en que Andrés llegó, mucho después de la llegada de la reina, fue digno de mención).

Aun así, el hecho de que la reina se diera cuenta al final de que no podía proteger a su hijo señala un importante cambio social.

Hay una importante lección que aprender sobre la responsabilidad de la forma en que el príncipe Andrés perdió sus títulos militares y caridades reales de forma tan vergonzosa y fue obligado a responder ante una acusadora en el extranjero. Es una lección de la que ojalá tomen nota otros hombres poderosos de todo el mundo.

Si tiene información sobre la trata de personas, puede llamar a la Línea Nacional de Trata de Personas al 1-888-373-7888 (TTY: 711) o enviar un mensaje de texto: 233733.

