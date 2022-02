Viajar a Colombia durante la pandemia del covid-19: requisitos, vacunas y lo que debes saber

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Si está entre tus planes viajar a Colombia, esto es lo que necesitas saber y lo que podrás esperar en tu visita al país durante la pandemia de covid-19.

La clasificación de viaje a Colombia según EE.UU.

A inicios de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) cambiaron la clasificación de la advertencia de viaje a Colombia al Nivel 4 (riesgo “muy alto” de covid-19). Cuando un destino alcanza el Nivel 4, los CDC aconsejan a la gente que evite viajar a ese destino.

La situación en las principales ciudades

Aunque los casos positivos de covid-19 empiezan a disminuir en Colombia, como en otras partes del mundo, algunas ciudades se mantienen alerta. Por ejemplo: Bogotá está en alerta naranja, esto significa que los contagios están en aumento y que los servicios de salud pública son limitados. Por su parte, Medellín reporta una alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según datos del gobierno.

Requisitos para entrar a Colombia

Extranjeros no residentes mayores de 18 años no podrán entrar al país si no están vacunados contra el covid-19, según lineamientos señalados por el Gobierno de Colombia. En el caso de tener un esquema de vacunación incompleto o si la última dosis se administró hace menos de 14 días antes de la llegada al país se deberá presentar una PCR negativa con vigencia de 72 horas.

Colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos deberán presentar un certificado electrónico y físico con un esquema completo de vacunación (la última dosis deberá haber sido administrada al menos 14 días antes de entrar al país) o bien, presentar una prueba PCR negativa con vigencia de 72 horas.

Las vacunas aceptadas por el gobierno de Colombia son aquellas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El certificado de vacunación deberá mostrarse al hacer check-in con la aerolínea y al pasar por Inmigración. Este deberá contar con la siguiente información: nombres y apellidos del titular, tipo y número del documento de identidad, nombre de la vacuna aplicada, fecha de cada dosis y número de dosis administradas.

Tanto nacionales como extranjeros deberán realizar un preregistro de migración 72 horas antes de su viaje.

¿Qué pueden esperar los visitantes?

Actualmente no existen prohibiciones nacionales para viajar entre ciudades, pero los gobiernos regionales y municipales pueden imponer restricciones según el caso. Por su parte, los establecimientos comerciales y otras actividades económicas están abiertas, pero las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas (en Colombia los llaman tapabocas), el distanciamiento social, lavado de manos y ventilación, siguen vigentes.

Las personas que presentan síntomas de covid-19 deberán llamar a la línea nacional 01 800 09 55 590 o desde un celular al 192 para recibir información del Ministerio de Salud y Protección Social.

No existen toques de queda por covid-19 en Colombia.

¿Cómo ha evolucionado el covid-19 en Colombia?

Hasta el 15 de febrero de 2022, Colombia ha registrado poco más de 6 millones de contagios y más de 137.000 muertes or covid-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Al menos un 63% de la población está totalmente vacunada, según datos de Our World In Data, y el 16% ha recibido una dosis de refuerzo.

Enlaces útiles

Embajada de Estados Unidos Sitio web de turismo de Colombia Portal Migración Colombia

Anuncios del Gobierno

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en enero de 2022 que se adoptarían nuevas medidas para enfrentar el impacto de la variante ómicron en el país. Los lineamientos están enfocados en que las personas que tuvieron covid-19 podrán vacunarse 30 días después del aislamiento y no seis meses después como se había establecido. Consulta las cuatro medidas anunciadas frente al avance de ómicron en Colombia.

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, anunció a inicios de 2022 que las personas con síntomas relacionados a covid-19 deben guardar aislamiento de 7 días y no de 10 ni 14 como era antes, independientemente de su estado de vacunación. Mira los demás cambios anunciados.

¿Qué ofrece Colombia a los turistas?

(JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

Toda gran ciudad tiene un mirador perfecto desde donde se puede apreciar su inmensidad. Para Bogotá, ese mágico lugar es Monserrate. Desde la cima, la inmensa extensión de hormigón de color gris y rojo de Bogotá absorbe el verde valle que la enmarca; la vista pone en perspectiva la inmensa proporción de esta megaciudad.

También está Cali, conocida como la ciudad de la Salsa; Cartagena, situada en la costa caribeña de Colombia y Medellín, también conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera” debido a su clima templado.

Colombia es sinónimo de café, y comúnmente en el país se toma el café negro, lo que se conoce como tinto. Pero si buscas un trago fuerte, una botella de aguardiente es la manera más colombiana de obtenerlo.

