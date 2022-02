Videos muestran el despliegue de tanques, cañones y misiles de Rusia hacia la frontera con Ucrania

Alexandra Ferguson

(CNN) — El aumento de las fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania continúa a un ritmo acelerado, con todo tipo de embarcaciones, desde submarinos y buques de desembarco anfibio en el Mar Negro hasta misiles balísticos de corto alcance, tanques y cañones alrededor de la frontera al noreste de Ucrania.

CNN geolocalizó y autentificó videos de estos movimientos en las redes sociales, aunque es probable que haya muchos más que no se hayan registrado.

Algunos de los videos proceden de fuentes oficiales; la mayoría son de TikTok o YouTube. Los observadores en línea los analizan y a menudo complementan las imágenes por satélite.

Convoyes cerca de Belgorod

Aquí se ve un convoy en movimiento cerca de Belgorod, en el oeste de Rusia, justo al otro lado de la frontera con la gran ciudad ucraniana de Kharkiv:

Military equipment in Obtyabrskiy, Belgorod Oblast. pic.twitter.com/CZZcb2j5fP — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 13, 2022

También hay muchas otras pruebas de la concentración militar en la región de Belgorod.

CNN geolocalizó estos videos en el pueblo de Sereteno, a unos 24 kilómetros de la frontera. Fueron subidos el domingo, y muestran tanques moviéndose por la zona.

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022

pic.twitter.com/15Ytu1O5JS — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022

Estos videos pueden ser geolocalizados en este lugar:

Convoy ruso moviéndose hacia el norte

Movimientos nocturnos

Las fuerzas rusas también se mueven por la noche en la zona, descargando tanques de los trenes.

Aquí hay más nieve que en el sur. CNN geolocalizó este video en un pueblo cercano a Belgorod:

@user16ki560o55 ♬ оригинальный звук – Равиль Аладинов

Tanques alrededor de Voronezh

El área alrededor de Voronezh también parece estar ajetreado. Una gran colección de tanques y vehículos de combate de infantería fue filmada en los últimos dos días desde un tren que pasaba. Según los analistas, forman parte del 1er Ejército de Tanques de la Guardia Rusa.

Вороніж (відео викладене 12.02.2022) pic.twitter.com/vCAyroINQZ — 4emberlen (@4emberlen) February 12, 2022

Y visto desde otros ángulos:

@raskolbas19810 #Украина #путин #война #зеленский ♬ оригинальный звук – user7573595603740

It looks like another huge amount of Russian military equipment arrived at the Maslovka train station in Voronezh if that is a recent video..pic.twitter.com/CvIXw5CnPP — marqs (@MarQs__) February 11, 2022

CNN geolocalizó estos clips en este lugar:

Tanques cerca de la estación de tren

Helicópteros cerca de Belgorod

En los últimos días, más videos en las redes sociales han mostrado la llegada de helicópteros cerca de la frontera ucraniana. Podrían ofrecer una importante protección a las tropas de tierra en caso de ofensiva. Estos fueron filmados cerca de Belgorod:

Белгород pic.twitter.com/d8thAp4O3c — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 13, 2022

El despliegue ruso incluye tanques, vehículos de combate de infantería conocidos como BMP y artillería autopropulsada, como se ve aquí en un tren en las afueras de Belgorod:

Белгород pic.twitter.com/Y6oZU6l8pw — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 12, 2022

Gran parte de las fuerzas viajan al sur de la ciudad de Kursk. CNN geolocalizó este video, que parece haber sido filmado el sábado.

@dy0uv271wxdm ♬ MALINOVAYA LADA – GAYAZOV$ BROTHER$

Misiles y apoyo de artillería

Michael Kofman, analista de Rusia en CNA, una organización sin ánimo de lucro con sede en Virginia, señala que las unidades de Kursk (como el 6º Ejército de Armas Combinadas) “parecen estar subiendo a Belgorod con apoyo de artillería a nivel de distrito”. Dice que el 1er Ejército de Tanques de la Guardia ha comenzado a moverse también, “presuntamente a una zona de parada final”.

Resulta especialmente preocupante el movimiento de convoyes de misiles balísticos de corto alcance Iskander-M, que parece haber aumentado en las últimas semanas en varias partes del oeste de Rusia.

Курская обл pic.twitter.com/wMlrqmWJgb — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 11, 2022

@dmitrymartynov25 #2022 #военнаятехнитка #врекомендации ♬ Change My Mind – Clutch

8 Iskander-M 9T250 transloaders and 15 or more KamAZ trucks with trailers carrying missiles apparently in Belgorod. This indicates they’re arriving near the border with plenty of missiles. https://t.co/KfDtoTfAzE — Rob Lee (@RALee85) February 13, 2022

Si se iniciara un conflicto, estos misiles se utilizarían probablemente para atacar posiciones ucranianas fijas, como los centros de mando y control. Tienen un alcance de hasta 402 km y han sido vistos en recientes imágenes de satélite.

Lanzacohetes cerca de la frontera

Las tropas de Rusia y Belarús iniciaron la semana pasada unas importantes maniobras conjuntas cerca de la frontera con Polonia, pero algunas fuerzas rusas se están moviendo a muchos kilómetros de donde tienen lugar las maniobras y han tomado posiciones cerca de donde se encuentran las fronteras de Ucrania, Rusia y Belarús.

CNN geolocalizó este convoy, que incluye varios lanzacohetes, en un punto situado a unos 24 kilómetros al norte de la frontera ucraniana.

A convoy of Russian military equipment was seen in Naroulya (Gomel Region, Belarus) today (12.02), 20 km from the border with Ukraine.There are Kamaz & Ural trucks, “Grad” multiple rocket launchers.It is noteworthy that the equipment was moving towards the border with Ukraine. pic.twitter.com/er2xRyt0cB — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 12, 2022

El armamento ruso, y los barcos, siguen acercándose a la frontera ucraniana. Los lugares en los que el equipo había sido preposicionado a más de 161 km de la frontera se han ido vaciando progresivamente a medida que las unidades han ido avanzando.

¿Retirará Rusia sus tropas de Belarús? 1:17

Hay unidades rusas a pocos kilómetros de Ucrania desde el Mar de Azov, a lo largo de la frontera ucraniana y hasta Belarús.

“La actual acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania no tiene precedentes”, tuiteó Rob Lee, del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres. “Esto no es como los sustos de guerra anteriores o la acumulación en la primavera [de 2021]. La cantidad de poder militar ruso aéreo, terrestre y naval cerca de Ucrania ahora es cuantitativamente mucho mayor”.

Aunque el equipo parece haberse reunido, se desconoce a dónde se trasladará después, y cuándo lo hará.

