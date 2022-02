Gobierno de Canadá invoca Ley de Emergencias por bloqueos y protestas por medidas por el covid-19

CNNEspañol sjv

(CNN) — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo a los periodistas el lunes que el Gobierno Federal invocó la Ley de Emergencias “para complementar la capacidad provincial y territorial para abordar los bloqueos y ocupaciones” relacionados con las protestas por las medidas de salud por el covid-19.

“Se trata de mantener seguros a los canadienses, proteger los trabajos de las personas y restaurar la fe en nuestras instituciones”, dijo Trudeau durante una conferencia de prensa en Ottawa, y agregó que la ley estará limitada geográficamente y en su alcance. La ley canadiense, aprobada en 1988 pero nunca antes utilizada, establece: “A los efectos de esta Ley, una emergencia nacional es una situación urgente y crítica de naturaleza temporal” que no puede ser tratada de manera efectiva bajo ninguna otra ley de Canadá. Trudeau dijo que el Gobierno no está llamando al Ejército. La Ley de Emergencias puede prever el uso de las fuerzas armadas, pero no necesariamente conduce a eso. Puede suspender temporalmente los derechos de los ciudadanos a la libre circulación o reunión. Las quejas de los manifestantes del llamado “Freedom Convoy” se derivan del nuevo mandato de Canadá que exige que los camioneros estén completamente vacunados al cruzar la frontera entre Canadá y EE.UU. o se enfrenten a una cuarentena de dos semanas. Por qué el Puente Ambassador es crucial para las economías de dos países Durante casi una semana, los manifestantes bloquearon el puente que une Windsor, Ontario, y Detroit, cortando la ruta comercial clave y asestando golpes económicos tanto a Estados Unidos como a Canadá. La protesta ha atraído el apoyo de miles de canadienses más, incluso algunos que están completamente vacunados pero dicen que quieren que se eliminen todas las medidas preventivas de covid-19. Orden judicial a una ciudad en Canadá para poner fin al bloqueo en el puente clave para EE.UU.

Las autoridades incautaron 13 armas largas, pistolas, varios juegos de chalecos antibalas, un machete y una gran cantidad de municiones y cargadores de alta capacidad relacionados con un pequeño grupo organizado dentro de una protesta más grande en el cruce fronterizo entre Canadá y EE.UU. en Coutts, Alberta, dijo el lunes la Real Policía Montada de Canadá.

Con información de Paula Newton, Holly Yan, Susannah Cullinane y Raja Razek

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.