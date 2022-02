La larga lista de investigaciones y demandas que involucran a Donald Trump

Alejandra Ramos

(CNN) — Ya sea que se trate de esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020, el manejo de documentos confidenciales de la Casa Blanca o las finanzas de su negocio homónimo, el volumen de investigaciones que involucran al expresidente Donald Trump es asombroso.

Trump está siendo demandado por legisladores y policías, su sobrina Mary Trump, la escritora de una revista E. Jean Carroll, cuya acusación de violación él niega, y su exabogado Michael Cohen, quien ya cumplió condena en la cárcel. El fiscal general del estado de Nueva York y el fiscal de distrito de Manhattan investigan su empresa. Y varias comisiones del Congreso todavía quieren ver sus declaraciones de impuestos.

Estas son algunas investigaciones y demandas notables:

6 de enero: investigación de la comisión selecta de la Cámara

El panel compuesto por demócratas y dos republicanos, los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger, investiga todo lo que condujo e involucró el ataque del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. por parte de los simpatizantes de Trump que interrumpieron la certificación de la victoria de Joe Biden.

La comisión emitió al menos 80 citaciones solicitando testimonios o registros telefónicos de asesores cercanos de Trump, incluidos Rudy Giuliani y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, organizadores de la manifestación “Stop the Steal” y exempleados de la Casa Blanca.

De especial interés, según los reportes de CNN, son las actividades de Trump el 6 de enero y los esfuerzos para usar las palancas del gobierno para anular las elecciones.

La comisión también tiene registros relacionados con el 6 de enero de la Casa Blanca de Trump, luego de que la Corte Suprema rechazara el intento del expresidente de bloquear la transferencia de los Archivos Nacionales.

Se esperan audiencias públicas esta primavera y se debe emitir un informe a finales de este año. También es posible que el comité haga recomendaciones formales al Departamento de Justicia para el enjuiciamiento penal.

6 de enero: demandas de legisladores demócratas y policías

Varios congresistas demócratas han acusado a Trump y Giuliani de conspirar con los grupos de extrema derecha Proud Boys y Oath Keepers para incitar los ataques. Por separado, el representante demócrata de California, Eric Swalwell demandó a Trump, Giuliani, Donald Trump Jr. y al representante republicano Mo Brooks alegando que sus discursos del 6 de enero de 2021 incitaron a los disturbios.

Varios miembros de la policía del Capitolio de EE.UU. y la policía Metropolitana de Washington, también demandan al expresidente, dicen que las palabras y acciones de Trump incitaron al motín. Varios casos acusan a Trump de dirigir el asalto y las agresión; ayudar y ser cómplice del asalto y las agresiones; y violar las leyes locales de Washington, que prohíben la incitación a disturbios y conducta desordenada.

Trump y sus principales asesores no han sido acusados ​​de ningún delito. Trump y otros demandados han argumentado que no son responsables de las acciones de las personas que asaltaron el Capitolio.

Documentos de la Casa Blanca: ¿Se mudó a Mar-a-Lago? ¿Clasificados?

Recuperan documentos presidenciales en residencia de Trump en la Florida 1:45

Los Archivos Nacionales, encargados de recopilar y clasificar el material presidencial, dicen que se recuperaron al menos 15 cajas de registros de la Casa Blanca del complejo Mar-a-Lago de Trump, incluidos registros que pueden haber sido clasificados.

Se ha reportado ampliamente que Trump también rompería documentos en la Casa Blanca, pero Maggie Haberman de The New York Times ha reportado que algunos podrían haber sido tirados por los inodoros. (Trump lo ha negado).

Cualquier retención o destrucción no autorizada de documentos de la Casa Blanca levanta una bandera roja bajo una ley penal que prohíbe la eliminación o destrucción de registros oficiales del gobierno, dicen los expertos legales a CNN.

El Departamento de Justicia no ha decidido si iniciará formalmente una investigación, dicen fuentes informadas sobre el asunto.

Elecciones de 2020: esfuerzos para anular los resultados de Georgia

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis, investiga qué pudieron haber hecho Trump o sus aliados en sus esfuerzos por anular la victoria de Biden en Georgia.

La investigación se inició el año pasado luego de la llamada de Trump con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que presionó al republicano a “encontrar” votos para anular los resultados de las elecciones.

“Esta es una investigación criminal. No estamos aquí jugando un juego”, dijo Willis a Sara Murray de CNN en una entrevista reciente. “Planeo usar el poder de la ley. Todos somos ciudadanos”.

Willis, que planea convocar un jurado investigador en mayo, también ha sido blanco de amenazas racistas y ha pedido asistencia de seguridad al FBI.

Elecciones de 2020: falsos electores en Michigan

Rudy Giuliani y su complot en las elecciones de 2020 2:16

El Departamento de Justicia analiza un aspecto de un complot para presentar electores falsos de siete estados después de una remisión del fiscal general del estado de Michigan.

Los certificados falsos fueron creados por aliados de Trump en Georgia, Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Nuevo México, que buscaban reemplazar a los electores presidenciales válidos de sus estados con una lista a favor de Trump.

Funcionarios de la campaña de Trump, liderados por Rudy Giuliani, supervisaron la trama de los electores falsos en siete estados

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, dijo que las falsificaciones de registros públicos y registros electorales podrían resultar en casi 20 años de cárcel, según la ley estatal. Si bien nadie ha sido acusado de un delito, Nessel dijo que remitió su investigación sobre el esfuerzo en Michigan al Departamento de Justicia de EE.UU.

Un elector falso de Michigan se jactó en un evento reciente organizado por una organización republicana local de que la campaña de Trump dirigió toda la operación.

“Luchamos para sentar a los electores. La campaña de Trump nos pidió que hiciéramos eso”, dijo Meshawn Maddock, copresidente del Partido Republicano de Michigan, en un evento público la semana pasada organizado por el grupo conservador Stand Up Michigan, según una grabación obtenida por CNN.

Organización Trump: investigación criminal y civil de la fiscal general de Nueva York

Desde 2019, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha estado investigando el negocio homónimo de Trump y recientemente detalló lo que su oficina cree que son estados financieros “engañosos o fraudulentos”.

James dice que su oficina ha descubierto evidencia “significativa” “que indica que la Organización Trump usó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.

Trump ha negado haber actuado mal y ha dicho repetidamente que la investigación de James tiene motivaciones políticas.

Organización Trump: investigación criminal del Departamento de Policía de Nueva York

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, heredó la investigación de esa oficina sobre los negocios de Trump y se está moviendo rápidamente.

La investigación, que ha estado en curso durante varios años, parece estar llegando a un punto crítico con los fiscales centrándose en la precisión de los estados financieros de la Organización Trump cuando buscan financiamiento, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.

Finanzas personales: litigio con la sobrina Mary Trump

Sobrina de Trump critica lo que dijo en aniversario del 11S 1:05

Trump y su sobrina Mary están en la corte por su parte de un acuerdo familiar de 2001.

En 2020, Mary Trump demandó a Trump, a su hermana Maryanne Trump Barry, una jueza jubilada y albacea del patrimonio de su difunto tío Robert Trump, alegando que diseñaron y llevaron a cabo un esquema complejo para desviar fondos de sus intereses, ocultar su estafa y engañarla sobre el verdadero valor de lo que había heredado”.

Mientras tanto, el expresidente demanda a su sobrina y al New York Times en la corte del estado de Nueva York por la divulgación de información fiscal.

Difamación: demanda por la negación de acusaciones de violación por parte de E. Jean Carroll

La mujer que acusó a Trump de abuso sexual pide su ADN 2:09

La escritora E. Jean Carroll alegó que Trump la violó en el vestidor de una tienda departamental de Nueva York a mediados de la década de 1990 y la difamó cuando negó la violación, dijo que no era su tipo y alegó que hizo la afirmación para impulsar las ventas de su libro.

Un tribunal federal de apelaciones revisa si la demanda puede continuar. Trump y el Departamento de Justicia dijeron que Trump era un empleado federal y sus declaraciones negando las acusaciones de Carroll se hicieron en respuesta a las preguntas de los periodistas mientras estaba en la Casa Blanca. Argumentaron que el Departamento de Justicia debería ser sustituido como acusado, lo que, dado que el gobierno no puede ser demandado por difamación, pondría fin a la demanda.

Mientras tanto, otro juez federal está programado para celebrar una audiencia el jueves sobre la contrademanda de Trump contra Carroll.

Michael Cohen: denuncias de represalias contra Trump y Barr

El exabogado de Trump, Michael Cohen, demanda a Trump, al exfiscal general William Barr y a otros, alegando que lo volvieron a encarcelar para evitar que promocionara su próximo libro mientras estaba bajo confinamiento domiciliario.

Debido al covid-19 Cohen cumplía el resto de su sentencia en su hogar por mentirle al Congreso y por las violaciones de campaña, cuando comenzó una campaña en las redes sociales en el verano de 2020, informó Courthouse News.

En represalia, Cohen dice que lo enviaron de regreso a prisión y pasó 16 días en aislamiento hasta que intervino un juez federal.

Una conferencia inicial en la demanda está programada para principios de marzo.

Kara Scannell, Sara Murray, Marshall Cohen y Tierney Sneed de CNN contribuyeron a este reporte.

