Pablo Alborán cuenta cómo escribió “Castillos de Arena”, el tema de la telenovela argentina “La 1-5/18 Somos uno”

(CNN Español) – Pablo Alborán presentó hace casi un mes “Castillos de Arena”, su nuevo sencillo. Sin embargo, el tema estaba sonando muchísimo antes en Argentina, específicamente la maqueta de la producción.

No se trató de una filtración. La canción es el tema principal de la telenovela argentina “La 1-5/18 Somos uno” transmitida en el canal 13.

El reto de Alborán de escribir una canción de la noche a la mañana

En una entrevista vía Zoom con Zona Pop CNN, Pablo Alborán cuenta que la inesperada petición llegó en una llamada telefónica, lo que lo llevó a trabajar la canción en una noche.

“Me puse a rescatar alguna frase que sí tenía que me inspiraban un poco ese amor imposible que me pedía la novela. Hice el tema en una noche. Grabé aquí con las guitarras, el piano, en el estudio en casa y lo mandé. Tal cual lo mandé, a la semana o a las dos semanas, ya estaba sonando la novela, inclusive con la maqueta”, explica Alborán.

Una de las tramas de la telenovela habla de un amor imposible, entre una chica y un sacerdote. Bajo esa premisa, la de amores imposibles, Alborán tuvo que desarrollar la historia que cuenta en “Castillos de Arena”. Pero, ¿es más fácil hacer una canción inspirado en una historia de, por ejemplo, una telenovela, o de una vivencia propia?

“En este caso me dijeron amor imposible. Yo no podía ver la serie entera. Me dejé llevar un poco también… pinceladas de cosas personales, pinceladas de cosas que he visto, de cosas que leo, de poesía, de películas que hablen de esta temática”, dijo Pablo Alborán a Zona Pop CNN.

Alborán, el astronauta

El videoclip de este sencillo muestra a Pablo Alborán como un astronauta que, luego de muchos años, regresa a la Tierra, y su interacción con un niño que ha logrado sobrevivir con el ecosistema que él mismo ha creado.

Uno de los secretos del rodaje es que el niño, en realidad son dos… unos gemelos.

“Son dos niños, son gemelos. Nadie sabe quién es quién porque los niños, por protección infantil [leyes en España], no pueden rodar más de cinco horas. Entonces siempre suelen trabajar niños que son gemelos. Yo eso no lo sabía, lo descubrí para el rodaje de este video”, confiesa Pablo Alborán.

Con la temática de la producción, Alborán quería transmitir el mensaje de que los niños son la esperanza del futuro. Vale destacar que Alborán es embajador de Unicef España.

“El mensaje de este vídeo es un niño que es como la esperanza blanca de la generación que viene en donde cuida de su ecosistema, cuida de lo que tiene, genera energía renovable a través de una bicicleta”, cuenta Alborán.

“Tiene una pequeña mascota de la que cuida, cuida de las plantas, riega las plantas, consigue respirar en un mundo completamente devastado por el ser humano. De hecho, el astronauta que soy yo, cuando vuelve, no se quiere quitar el casco porque cree que no puede respirar, porque se fue de la tierra sin poder respirar. Y cuando vuelve sí que este niño como que le enseña otra vez a respirar en una vida y en un mundo completamente nuevo para él”, agrega Alborán.

¿”Castillos de Arena”, el hijo de “Saturno”?

Uno de los éxitos de Alborán es “Saturno”. Es la canción más reproducida del malagueño en Spotify con más de 247,8 millones plays. El tema es parte de “Prometo”, el cuarto álbum de Alborán, y en la letra hace referencia al mito de Saturno, que en la mitología griega dice ese dios se devora a sus hijos.

Pero tal parece que uno de esos hijos, al menos musicales, sobrevivió.

En entrevistas previas Alborán afirmó que este sencillo era precisamente descendiente de ese exitoso tema. ¿Por qué? Lo explica a Zona Pop CNN.

“Hay tintes en el sonido de esta canción que me recuerda un poco a Saturno y porque es una canción que tiene una producción un poco galáctica. A mí me recuerda a estas baladas que he escuchado en películas como Oblivion o Blade Runner, esta música que tiene una percusión digital, que tiene unos sintetizadores muy de los ochenta. Me pareció que me recordaba un poco a la producción de Saturno, que tiene un estribillo muy potente y el videoclip, pues los dos son videoclips futuristas y distópicos”, dijo el cantante.

“Castillos de Arena” está disponible en todas las plataformas de streaming.

