380 millones de casos, 5,6 millones de muertes y más de 10.000 millones de dosis de vacunas: las más recientes cifras del covid-19 en todo el mundo

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Más de dos años después de que se registró el primer caso de coronavirus y casi dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al covid-19 como una pandemia, el mundo ha superado ya los 380 millones de casos de lo que en principio fue un virus que paralizó a todo el mundo, según ese organismo.

Si bien en dos años los contagios no han dejado de avanzar, las cifras oficiales de la OMS muestran que las muertes van en descenso gracias, en parte, a que las vacunas han sido eficientes en prevenir fallecimientos por covid-19, si se comparan con los momentos más duros de esta crisis de salud.

Estas son algunas de las cifras más importantes del coronavirus hasta el momento, según cifras globales de la OMS.

Hasta el 2 de febrero de 2022 (se considera la última semana de reporte como del 24 al 30 de enero de 2022):

Se han confirmado más de 380 millones de casos de covid-19, según la OMS. La última semana de la que se tiene registro fue de entre el 24 y 30 de enero, con 23,2 millones de casos en todo el mundo. Más 5,6 millones de personas han muerto en todo el mundo debido al virus. La última semana hubo 63.298 muertes a nivel mundial, según la OMS. Más de 10.000 millones de vacunas se han suministrado en todo el mundo hasta este 2 de febrero. 4.700 millones de personas a nivel mundial están completamente vacunadas, según la OMS. El 61,2% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el covid-19, según Our World in Data (OWID), un sitio web de investigación de datos publicado por Global Change Data Lab, una organización benéfica inglesa con sede en el Programa Martin de Desarrollo Global de la Universidad de Oxford.

Según cifras de la OMS, la última semana de enero de 2022 los casos de covid-19 se dispararon en todo el mundo. En las últimas cuatro semanas los casos de covid han aumentado como nunca antes durante toda la pandemia.

Europa, la región más golpeada por casos de covid-19

Europa ha sido la región más golpeada por casos de covid-19. Hasta el 2 de febrero había reportado poco más de 147,7 millones de casos de covid-19, pero es la segunda región con más muertes en todo el mundo, después de América. Hasta este miércoles se reportan poco más de 1,7 millones de fallecimientos.

El punto máximo de casos hasta el momento lo alcanzó la última semana de enero de 2022, poco más de 11,9 millones de contagios confirmados, un aumento de 1,2 millones de casos respecto a la semana anterior, según datos de la OMS.

Las muertes en Europa a causa de covid-19 han disminuido notablemente, con las cifras más recientes, de la semana del 31 de enero de 2022, de 9.243 fallecimientos por cuenta del covid-19. El punto máximo de muertes en Europa estuvo en enero de 2021 cuando se registraron 41.000 decesos en una semana, según la OMS.

América, donde más muertos hay

El continente americano es la segunda región en el mundo en casos confirmados de covid-19.

Hasta el 2 de febrero la región tenía confirmados 136.649.790 casos de coronavirus, alcanzando el punto máximo de contagios desde el inicio de la pandemia en la segunda semana de enero de 2022. Esa semana se registró en el continente poco más de 8.364.000 casos, un aumento de más de 2 millones de contagios respecto a la semana anterior.

El continente americano ha sido el más golpeado con muertes en todo el mundo: hasta el 2 de febrero habían muerto poco mas de 2,5 millones de personas a causa del nuevo coronavirus, según la OMS. Es la región que más fallecimientos ha reportado en la pandemia.

La semana del 24 al 30 de enero de 2022 murieron casi 30.000 personas en todo el continente americano a causa del covid-19. La cifra es la más alta desde mediados de julio de 2021, pero no se compara con las casi 50.000 muertes que hubo en la última semana de enero de 2021.

África, la región con menos contagios

El continente africano es el que menos cifras de covid-19 ha reportado. Desde enero de 2020 esta región ha reportado 8,1 millones de casos y 164.599 muertes por coronavirus. La última semana se han reportado 125.000 contagios una cifra que va en descenso respecto a las últimas cuatro semanas, cuando se alcanzó, a finales de diciembre, el mayor número de casos: 294.000 por semana.

Estados Unidos, el país con más casos de covid-19

Según datos de la OMS, Estados Unidos es el país que más casos de covid-19 ha reportado. Supera con creces a la India, que ocupa el segundo lugar de todo el mundo en contagios y ha reportado 41,6 millones de casos.

Estados Unidos tiene una tasa de vacunación de 62,13 personas completamente vacunadas por cada 100 habitantes. Mientras que la tasa de vacunación de la India es de 51,87 por cada 100 habitantes.

Los expertos atribuyen el número de víctimas al fracaso del país en vacunar a tantas personas como otras naciones ricas. Estados Unidos ahora ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en muertes por covid-19 per cápita, según la Universidad Johns Hopkins. El único país europeo grande que supera el número de víctimas de EE.UU. es Polonia.

Brasil y Argentina, los países con más casos de covid-19 en la región

Brasil y Argentina son los dos países con más casos de covid-19 en América Latina y hacen parte de las dos naciones con más contagios del mundo, según la OMS.

Brasil ha registrado 25.426.744 casos confirmados de covid-19 y poco más de 627.000 muertes.

La mayor cantidad de casos en dos años se reportó la semana que terminó el 31 de enero con más de 1.200.000 casos, pero solo 3.200 muertes, esta última una cifra muy por debajo de la ola más mortífera de coronavirus en Brasil registrada a finales de marzo de 2021 cuando el país superó los 21.000 fallecimientos en una sola semana.

Entre tanto, Argentina ha reportado 8,4 millones de casos de covid-19 desde enero de 2020 y 121.000 muertes por el virus. Es el segundo país con más contagios en América Latina.

Los países con su población más vacunada

Según cifras recogidas por Our World in Data, cinco países son los que tienen tasas más altas de vacunación del mundo. Esta página utiliza la cifras oficiales más recientes emitidas por gobiernos y ministerios de Salud de todo el mundo.

Los países con la proporción de personas completamente vacunadas son:

Emiratos Árabes Unidos — 93,35% Chile — 88,2% España — 81,94% Uruguay — 77,29% Italia — 76,60%

Algunos países están levantando restricciones

Un regreso a la vida normal, o algo parecido, está comenzando en toda Europa.

Desde la reapertura de restaurantes y la vida nocturna hasta la flexibilización de las medidas de cuarentena y la eliminación de los mandatos de uso de mascarillas, algunas de las economías más grandes del bloque están relajando sus reglas de covid-19 a pesar de un número récord de casos, impulsado en gran parte por la propagación de la variante ómicron. Los funcionarios dicen que pueden hacerlo porque la variante está causando enfermedades menos graves y hospitalizaciones entre sus poblaciones altamente vacunadas.

El secretario de Salud de Gran Bretaña, Sajid Javid, eliminó el lunes una orden que obligaba a todos los trabajadores médicos de primera línea en Inglaterra a vacunarse y dijo que si bien la vacunación seguía siendo “nuestra mejor línea de defensa”, ya no era “proporcionado” exigirla. El cambio de sentido siguió a la decisión de Inglaterra de abandonar sus llamadas restricciones del “Plan B”, introducidas para combatir la variante ómicron, cuando los casos se estabilizaron.

Noruega, Dinamarca y los Países Bajos están levantando sus reglas de covid restantes a pesar del aumento de casos: Dinamarca tiene la segunda tasa de infección más alta, o el promedio de siete días de nuevas infecciones, de cualquier nación en el mundo, según Our World in Data. Los funcionarios de los países dijeron que los puntos máximos recientes no se habían traducido en un aumento de las hospitalizaciones, y el primer ministro de Noruega, Gahr Store, señaló: “Estamos bien protegidos por las vacunas”. Francia dijo el miércoles que comenzaría a eliminar las restricciones a medida que la situación parece estabilizarse.

Así está el panorama en EE.UU.

En Estados Unidos, las cosas son muy diferentes. Allí las crecientes hospitalizaciones y muertes han frustrado las esperanzas de que ómicron sea más amable con el país que las oleadas anteriores.

A diferencia de Europa occidental, donde los líderes están comenzando a pasar página sobre la pandemia, la tasa de mortalidad por covid en Estados Unidos se está disparando, según las últimas estimaciones de Our World in Data.

La OMS advirtió que está comenzando a ver un aumento preocupante de muertes en la mayoría de las regiones del mundo, y que era prematuro que cualquier país abandonara los intentos de detener la transmisión.

“Nos preocupa que en algunos países se haya arraigado una narrativa de que, debido a las vacunas y a la alta transmisibilidad y menor gravedad de ómicron, ya no es posible ni necesario prevenir la transmisión. Nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a periodistas el martes.

“Más transmisión significa más muertes. No estamos pidiendo a ningún país que regrese al llamado bloqueo. Pero estamos pidiendo a todos los países que protejan a su gente usando todas las herramientas del conjunto de herramientas, no solo las vacunas. Es prematuro para cualquier país ya sea para rendirse o para declarar la victoria”, agregó.

— Con información de Eliza Mackintosh e Isabelle Jani-Friend de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.