Tom Brady anuncia oficialmente su retiro de la NFL

macamilarincon

(CNN) — Tom Brady, leyenda del fútbol americano y siete veces campeón del Super Bowl, anunció su retiro de la NFL a través de una publicación de Instagram este martes.

Tom Brady en estadísticas: títulos, yardas y pases de touchdown

Brady, de 44 años y mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, llevaba 22 temporadas en la NFL. Además es considerado posiblemente el mejor mariscal de campo: fue tres veces jugador más valioso (MVP) de la temporada regular y 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady)

“Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una apuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso 100% de competencia, no tendrás éxito. Y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego”, escribió Brady.

“Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a tener ese compromiso competitivo”, continuó.

1 de 26 | Tom Brady sostiene el Trofeo Vince Lombardi después de llevar a los Tampa Bay Buccaneers a la victoria en el Super Bowl en febrero de 2021. Crédito: Patrick Smith/Getty Images 2 de 26 | Brady jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Michigan. Fue titular para los Wolverines en sus temporadas junior y senior, con marca de 20-5. Peter Read Miller/Sports Illustrated/Getty Images 3 de 26 | Brady creció en San Mateo, California, y jugó fútbol americano, baloncesto y béisbol antes de unirse a Michigan. Jamie Squire/Allsport/Getty Images 4 de 26 | Brady comenzó su carrera respaldando a Drew Bledsoe. Pero cuando Bledsoe se lesionó en septiembre de 2001, Brady tuvo la oportunidad de brillar. Fue titular y llevó a los Patriots hasta el Super Bowl. Winslow Townson/AP 5 de 26 | Brady pierde el balón después de ser golpeado por Charles Woodson de Oakland durante un juego de playoffs de la NFL en enero de 2002. Los Patriots recuperaron el balón y ganaron el juego, pero la controvertida jugada fue muy debatida. La “regla de pliegue” finalmente se derogó en 2013. Jim Davis/The Boston Globe/Getty Images 6 de 26 | Brady y los Patriots regresaron al Super Bowl en 2004, ganando otro título sobre los Carolina Panthers. Repitieron la próxima temporada con una victoria en el Super Bowl sobre Filadelfia. Jeff Gross/Getty Images 7 de 26 | Brady y el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, celebran después de una victoria en los playoffs en enero de 2007. Los dos estuvieron juntos durante toda la carrera de Brady en los Patriots. Kirby Lee/Getty Images 8 de 26 | Brady rodeado por los medios en 2007. Los Patriots quedaron invictos en la temporada regular pero perdieron ante los New York Giants en el Super Bowl. Stephan Savoia/AP 9 de 26 | El ala defensiva de los New York Giants, Justin Tuck, le quita el balón a Brady durante el Super Bowl en febrero de 2008. Chris O’Meara/AP 10 de 26 | Brady deja el campo en 2012 después de otra derrota en el Super Bowl ante los Giants. Jim Davis/The Boston Globe/Getty Images 11 de 26 | Brady besa a su madre, Galynn, después de que los Patriots derrotaran a Seattle por su cuarto título de Super Bowl en febrero de 2015. David J. Phillip/AP 12 de 26 | Un aficionado rival se burla de Brady mientras sale al campo en agosto de 2015. Brady finalmente fue suspendido cuatro juegos por la controversia “Deflategate”, que involucró acusaciones de que los Patriots desinflaron pelotas a propósito para obtener una ventaja ofensiva en un juego de Campeonato de la AFC. Imágenes de Grant Halverson/Getty 13 de 26 | Brady retrocede durante un partido contra Dallas en octubre de 2015. Christian Petersen/Getty Images 14 de 26 | Brady llega a un tribunal federal para apelar su suspensión por “Deflategate”. Andrew Burton/Getty Images 15 de 26 | Brady levanta el Trofeo Vince Lombardi después de llevar a los Patriots a su quinta victoria en el Super Bowl en 2017. Los Patriots perdían 28-3 antes de lograr la mayor remontada en el Super Bowl de la historia y ganar en tiempo extra. Kevin C. Cox/Getty Images 16 de 26 | Brady y su esposa, la modelo Gisele Bundchen, asisten al Met Gala en Nueva York en 2018. Ray Tamarra/GC Images/Getty Images 17 de 26 | Brady celebra después de una victoria en tiempo extra en enero de 2019 que puso a los Patriots en el Super Bowl. Jeff Roberson/AP 18 de 26 | Brady celebra con su hija, Vivian, después de ganar su sexto Super Bowl en 2019. Jamie Squire/Getty Images 19 de 26 | El último partido de Brady con los Patriots fue una derrota en los playoffs ante Tennessee en enero de 2020. Greg M. Cooper/USA Today Sports 20 de 26 | Brady lanza un pase durante un juego contra Carolina en septiembre de 2020. Brady terminó la temporada regular con 40 pases de touchdown y 12 intercepciones mientras los Buccaneers tenían una marca de 11-5. Mike Ehrmann/Getty Images 21 de 26 | Brady celebra al final de la victoria de los Buccaneers sobre Kansas City en el Super Bowl LV. Fue nombrado el Jugador Más Valioso del juego. Ben Liebenberg/AP 22 de 26 | Brady lanza el Trofeo Vince Lombardi a sus compañeros de equipo mientras celebran su título durante un desfile de botes en Tampa, Florida, en febrero de 2021. Kyle Zedaker/Tampa Bay Buccaneers 23 de 26 | El presidente Joe Biden se ríe de una broma hecha por Brady, quien visitó la Casa Blanca junto con sus compañeros de equipo de Tampa Bay en julio de 2021. Drew Angerer/Getty Images 24 de 26 | Brady sale corriendo del campo después de que los Buccaneers derrotaron a su antiguo equipo, los New England Patriots, en octubre de 2021. Fue el primer juego de Brady en Nueva Inglaterra desde que dejó la franquicia en 2020. Maddie Meyer/Getty Images 25 de 26 | Brady lanza un pase durante un partido de playoffs contra Los Angeles Rams en enero de 2022. Los Rams eliminaron a los Buccaneers 30-27. Kim Klement/USA Today Sports 26 de 26 | Brady sale del campo después de la derrota en los playoffs ante los Rams. Mike Ehrmann/Getty Images

“Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado”, añadió.

“Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí. Pero, en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”.

Brady acaba de terminar su temporada número 22 en la NFL. Esta es la segunda con los Buccaneers de Tampa Bay.

Tom Brady: “Mi carrera como jugador ha sido un viaje muy emocionante”

En su anuncio, agradeció a sus compañeros de equipo de los Buccaneers, el cuerpo técnico, familia y agentes.

“Mi carrera como jugador ha sido un viaje muy emocionante, mucho más allá de mi imaginación y lleno de altibajos”, destacó Brady. “Cuando estás en esto todos los días, realmente no consideras ningún tipo de final”.

“Sin embargo, mientras estoy sentado aquí ahora, pienso en todos los grandes jugadores y entrenadores con los que tuve el privilegio de jugar y contra ellos: la competencia fue feroz y profunda, COMO NOS GUSTA. Pero las amistades y las relaciones son igual de feroces y profundas. Recordaré y atesoraré estos recuerdos y los volveré a visitar a menudo. Me siento como la persona más afortunada del mundo”, insistió.

Por su parte, los Buccaneers agradecieron a Brady por su papel en el equipo. En su cuenta de Twitter, el equipo publicó: “Por siempre una parte de la historia de los Buccaneers. Gracias por todo, Tom Brady”.

“Gracias por todo, Tom”: las reacciones al anuncio de Tom Brady de su retiro de la NFL

La carrera de Tom Brady

Durante su carrera de más de dos décadas, Brady ganó siete títulos de Super Bowl: seis con los Patriots de Nueva Inglaterra y uno con los Buccaneers.

Brady se retira como el No. 1 de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas (84.520), pases de touchdown (624), pases completos (7.263), victorias en la temporada regular (243), victorias en los playoffs (35), por citar algunos de los récords que logró en su carrera.

Sin embargo, su inicio fue un poco más difícil. Brady fue seleccionado en el puesto 199 en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2000 por los Patriots y no estaba destinado a ser el mariscal de campo titular. Los Patriots ya tenían al tres veces seleccionado al Pro Bowl, Drew Bledsoe.

El Boston Herald informó en su momento que el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, dijo que el equipo eligió a Brady porque era el jugador mejor calificado que aún estaba disponible en la sexta ronda. Brady terminó pasando 20 temporadas en el equipo, con el que ganó seis títulos de Super Bowl.

(Crédito: Grant Halverson/Getty Images)

En 2020, el jugador dejó a los Patriots y firmó con los Buccaneers de Tampa Bay, llevándolos a ganar el Super Bowl en su primera de dos temporadas.

Con la victoria del Super Bowl con Tampa Bay, Brady se unió a Peyton Manning como los únicos mariscales de campo titulares en la historia de la NFL en ganar un Super Bowl con varios equipos.

Brady es el primer mariscal de campo en la historia de la liga que ha llevado a su equipo a lograr siete victorias en el Super Bowl. Superó a Terry Bradshaw (cuatro) y Joe Montana (cuatro). Las 10 apariciones de Brady en el Super Bowl son más de lo que tiene cualquier otra franquicia en la era del Super Bowl.

En su última temporada, Brady lideró la liga en yardas aéreas (5.316) y touchdowns (43) y ganó una selección número 15 de Pro Bowl, la mejor de la NFL.

Los rumores de su retiro

Durante el fin de semana, Adam Schefter y Jeff Darlington, de ESPN y de The Boston Globe, reportaron que Brady se retiraba, citando fuentes anónimas.

Pero el domingo, una fuente familiarizada con la situación le dijo a CNN que “Brady contactó al gerente general de los Buccaneers (de Tampa Bay), Jason Licht (el sábado), para informarle que aún tiene que tomar una decisión final sobre su futuro”.

Aún así, luego de decir este lunes que no había tomado la decisión de retirarse, Brady confirmó la noticia el martes.

