Janet Jackson habla de la controversia del Super Bowl y de las acusaciones contra Michael Jackson en nuevo documental

urielblanco

(CNN) — La segunda parte del esperado documental de Janet Jackson se emitió el sábado por la noche en Lifetime y en él se sinceró sobre algunos de los momentos más controvertidos de su vida.

En la primera hora, la ganadora del Grammy habló de su relación con su hermano fallecido, Michael Jackson.

Dijo que, cuando se hicieron públicas las acusaciones contra la estrella de “Thriller” sobre una relación inapropiada que supuestamente tuvo con un niño de 13 años, perdió un lucrativo patrocinio de Coca-Cola.

“Mi hermano nunca haría algo así, pero sigo siendo culpable por asociación. Así es como lo llaman, ¿verdad?”, dijo Janet. “Él no era así”.

También comentó que, aunque su hermano llegó a un acuerdo monetario con la familia del chico, no fue una admisión de culpabilidad. “Él solo quería que se acabara, pero (con el pago) parece que es culpable”, afirmó.

Janet Jackson contará su verdad en un documental sobre su vida

Janet Jackson habla sobre la controversia con Justin Timberlake en el Super Bowl

En la segunda hora, Jackson habló del incidente de 2004 en el que Justin Timberlake le arrancó parte del top al final de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, dejando al descubierto su pecho.

“Hablamos una vez y me dijo: ‘No sé si debería salir y hacer una declaración'”, contó. “Le dije: ‘Escucha, no quiero ningún drama para ti. Están enfocando todo esto hacia mí’. Así que le dije que, si yo fuera tú, no diría nada”.

Jackson dijo que experimentó reacciones negativas no solo por parte de los fans, sino también a nivel profesional. En el documental se habla de su desinvitación a los premios Grammy como consecuencia de ello. Su novio de entonces, Jermaine Dupri, habló ante la cámara sobre ese periodo y dijo que al final renunció a sus funciones en la junta de los Grammy porque “sentí que le faltaban el respeto a Janet, y renuncié en ese momento”.

Jackson también dijo: “Sinceramente, todo este asunto se exageró mucho. Por supuesto, fue un accidente. No debería haber ocurrido, pero todo el mundo está buscando a alguien a quien culpar, y eso tiene que parar. Justin y yo somos muy buenos amigos, y siempre seremos muy buenos amigos. Hablamos hace unos días, y él y yo seguimos adelante, y es hora de que todos los demás hagan lo mismo”.

Poco después de la emisión del documental, Timberlake comenzó a ser tendencia en Twitter.

La primera parte del documental Janet Jackson se estrenó el viernes por la noche. Ambas partes cubren su carrera de varias décadas, su crecimiento con sus hermanos mientras que ellos se elevaron a la fama con The Jackson Five y la complicada dinámica familiar con su padre, Joe Jackson, en el rol de manager, así como el hecho de que se convirtiera en madre más tarde en su vida.

