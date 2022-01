Ashleigh Barty vence a Danielle Collins para convertirse en la primera campeona individual local del Abierto de Australia desde 1978

Sol Amaya

(CNN) — Ashleigh Barty se convirtió en la primera campeona local del Abierto de Australia desde 1978, después de vencer a la debutante en la final del Grand Slam Danielle Collins 6-3 7-6 en la final de este sábado.

La número 1 del mundo dominó por completo durante todo el torneo y logró un título histórico sin siquiera ceder un set.

Los fanáticos del tenis australianos tuvieron que esperar más de cuatro décadas para que uno de los suyos se coronara campeón del Abierto de Australia, y la última victoria en casa fue cortesía de Chris O’Neil.

La cuenta de grand slam de Barty ahora es de tres (sus títulos anteriores fueron en el Abierto de Francia en 2019 y Wimbledon en 2021) y la joven de 25 años es sin duda la fuerza más dominante en la gira femenina.

Con la mayor parte de su carrera probablemente aún por delante, la única pregunta que queda sobre las credenciales de Grand Slam de Barty es: ¿cuántas?

“He dicho muchas veces que tengo tanta suerte esta noche de tener a muchas personas aquí que me aman y me apoyan”, dijo Barty en su entrevista posterior al partido. “Soy una niña afortunada y afortunada de tener tanto amor en mi rincón, empezamos juntas desde el principio. Lo hicimos todo juntas, nadie cambió de nuestro equipo. Las amo hasta la muerte”.

“Como australiana, la parte más importante de este torneo es poder compartirlo con tanta gente y la multitud, ha sido excepcional”.

“Esta multitud es una de las más divertidas ante las que he jugado y ustedes me trajeron mucha alegría hoy y me ayudaron a jugar mi mejor tenis, así que gracias por todo su amor y apoyo durante las últimas semanas”, dijo.

“Este es un sueño hecho realidad para mí y estoy muy orgullosa de ser australiana. Hasta la próxima”.

Comienzo abrasador

Ninguna de las jugadoras mostró signos de nerviosismo en las etapas iniciales e intercambió algunos tiros vertiginosos al principio.

El revés característico de Collins le estaba causando a Barty todo tipo de problemas, y la australiana luchaba por contener el poderoso golpe de fondo mientras atravesaba la cancha de Rod Laver.

Sin embargo, Barty fue capaz de responder con su propio servicio, aplastando un as temprano de 181 km/h que superó a su oponente y logró salvar un punto de quiebre temprano, para el deleite de la multitud.

El apoyo local partidista ciertamente mostró sus lealtades desde el principio, estallando cada vez que Barty ganaba un punto. Luego realmente se les dio algo para aplaudir en el tercer juego de servicio de Collins, ya que un par de golpes de fondo sueltos y una doble falta salvaje le regalaron a Barty un quiebre de servicio.

Danielle Collins comenzó dominando el segundo set.

Eso sin duda ayudó a liberar cualquier tensión que Barty aún sintiera, ya que la favorita de la casa logró dos saques más para reclamar el primer set en un abrir y cerrar de ojos.

Incluso el hecho de que Collins llegara a la final es una de las historias de regreso más notables en el tenis.

En abril del año pasado, se sometió a una cirugía de emergencia por endometriosis, una afección en la que el tejido que recubre el útero crece fuera de él, y sufrió una lesión abdominal en el Abierto de Francia.

La joven de 28 años habló con franqueza sobre el dolor insoportable que soportó y lo describió como uno de los peores que experimentó.

Collins le dio crédito al cirujano por salvar su carrera y ahora está jugando uno de los mejores tenis de su vida, y se proyecta que su carrera hacia la final en Melbourne la lleve al top 10 del mundo por primera vez.

Gran crédito debe ir a la jugadora por permanecer imperturbable de que un primer set cerrado se le haya escapado tan rápido.

La estadounidense a menudo lleva el corazón en la manga en la cancha, pero hasta ahora había mantenido ocultas sus emociones en la ocasión más importante de su carrera.

Sin embargo, eso cambió al comienzo del segundo set cuando Barty una vez más comenzó a luchar con los poderosos golpes de su oponente, que ahora parecían tener un poco más de aguijón.

Dos errores poco característicos de Barty en su juego de servicio de apertura del set permitieron a Collins romper por primera vez en el partido.

Los aficionados hicieron lo suyo para apoyar a Barty en el segundo set.

La arena de Rod Laver quedó en gran parte en silencio, salvo por el rugido de Collins. “Vamos”, gritó, con el puño cerrado hacia su caja.

Había sido un cambio bastante notable en el impulso desde el primer set, con Collins ahora dominando casi todos los peloteos.

La multitud, sintiendo los nervios de Barty, hizo todo lo posible para que volviera al partido; un ganador de derecha en la línea fue recibido con quizás la ovación más fuerte de la noche hasta el momento.

Sin embargo, no fue suficiente para que Barty volviera a encarrilarse, ya que el tamaño de la ocasión ahora parecía estar pesando mucho sobre ella.

El golpe de derecha se estaba volviendo salvaje y errático y Collins encontró otro quiebre de servicio para aparentemente poner el set fuera del alcance de su oponente.

Pero Barty, la luchadora que es en la cancha, luchó y recuperó uno de esos quiebres de servicio.

Fue una presión que Collins no pudo manejar ya que su primer servicio y su revés generalmente confiable la abandonaron, regalándole a Barty un segundo quiebre de servicio.

La arena Rod Laver, que había estado apagada durante la mayor parte del segundo set, estalló y ahora era más ruidosa que en toda la noche.

En un momento, Collins parecía descontenta con varias personas en la multitud que habían comenzado a gritar antes de que terminaran los puntos, lo que llevó al árbitro a advertir a los asistentes sobre su conducta.

Barty mantuvo el servicio para nivelar el marcador en 5-5 y lo que parecía hace 20 minutos iba a ser un set de paso para Collins ahora se había convertido en una pelea.

Ambas jugadoras realizaron sólidos juegos de servicio para llevar el set a un desempate, aunque Collins debe haber estado deseando que esos primeros servicios hubieran llegado un par de juegos antes.

Barty tomó una ventaja de 4-0 en el desempate y nunca pareció perderlo desde allí, finalmente cerrándolo 7-2, y ahora era tiempo de fiesta para Rod Laver.

Después de 44 largos años de espera, Australia vuelve a tener su propia campeona de individuales de Grand Slam.

