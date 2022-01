ANÁLISIS | Cómo la variante ómicron encendió nuevas batallas y cambió la política de la pandemia

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La variante ómicron puede estar mostrando los primeros signos esperanzadores de estar pasando su punto álgido. Pero la furiosa política del covid-19 no hace más que intensificarse y, dadas sus futuras implicaciones electorales, parece seguro que durará más que la propia pandemia.

Tras dos años de venenosas disputas partidistas sobre la crisis, están surgiendo nuevas batallas en todo el país.

En el estado de Nueva York vuelve a entrar en vigor la obligación de utilizar mascarillas en interiores, después de que un juez de apelación suspendiera una sentencia de un tribunal inferior que la había anulado. La gobernadora demócrata Kathy Hochul elogió al tribunal por bloquear temporalmente una decisión previamente celebrada por los conservadores por “ponerse del lado del sentido común”. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, está castigando al gobierno federal por cortar dos terapias de anticuerpos monoclonales porque no funcionan contra ómicron. La Casa Blanca dijo que esta última erupción pandémica de la estrella emergente del Partido Republicano era una “locura”.

Minuto a minuto: las últimas novedades del coronavirus y de la variante ómicron

El nuevo gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, emitió un decreto que permite a los padres optar por excluir a sus hijos de los mandatos de mascarilla del distrito escolar local. Aunque hizo campaña a favor de la elección de los padres, también dijo antes de asumir el cargo que no impediría a los funcionarios locales aplicar sus propias normas. Pero al socavar los distritos locales, ahora dio efectivamente un giro hacia la base del expresidente Donald Trump, mientras que técnicamente mantiene su palabra. Algunos distritos escolares y padres están contraatacando en los tribunales, pero incluso una eventual derrota del nuevo gobernador del estado podría establecer sus credenciales con las bases populistas del partido. Y como está constitucionalmente prohibido un segundo mandato consecutivo, Youngkin está libre de preocupaciones de reelección y puede mirar hacia un posible futuro político. La Casa Blanca abandonó este martes la lucha por su norma que exige vacunas y pruebas a los empleados de las grandes empresas después de que la conservadora Corte Suprema las anulara y eliminara una de las armas clave del presidente Joe Biden en la lucha contra ómicron y cualquier variante futura. Y una de las disgregaciones originales del Partido Republicano moderno, la excandidata a la vicepresidencia Sarah Palin fue noticia después de burlarse supuestamente de los mandatos de vacunación de Manhattan en un restaurante de interior y luego dar positivo en el virus, lo que retrasó el juicio por difamación contra The New York Times que la había llevado a la ciudad.

Un rasgo definitorio del conservadurismo

La pandemia siempre estuvo destinada a verter aceite sobre la política de tierra quemada de Estados Unidos. En ningún otro país occidental es tan aguda la pugna entre el poder del gobierno y los derechos individuales. Ha estado en el ADN de Estados Unidos desde antes de la revolución y se ha agravado constantemente por los extremos de una crisis de dos años desde que Trump negó el verdadero peligro del virus y trató de forzar la apertura de todo el país en el momento álgido de su mortal primera ola.

La confrontación sobre las precauciones por el covid-19 se ha convertido ahora en un rasgo definitorio del movimiento conservador. Canaliza la ferviente resistencia a la gobernanza y el odio a las élites de la Costa Este –en este caso los funcionarios de la sanidad pública– que desde hace tiempo enardece a la base de Trump. Eso significa que cualquier político del Partido Republicano con aspiraciones en la política presidencial debe quedar bien con los partidarios más fervientes del partido adoptando su dogma pandémico como la resistencia al enmascaramiento, el escepticismo de las vacunas y las reclamaciones de poder federal tiránico.

¿Qué tratamientos dejarán de usarse contra la variante ómicron? 0:47

La disposición de los aspirantes republicanos como DeSantis, el gobernador de Texas, Greg Abbott, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y ahora Youngkin, a jugar a la galería mediática conservadora sobre la pandemia, impulsó sus carreras. Pero también es un camino que costó miles de vidas. La mayoría de los pacientes que mueren por la variante ómicron ahora mismo no están vacunados. Y los datos muestran que el riesgo de morir de covid-19 es mayor en los estados rojos.

Pero si la oleada de ómicron se convierte en la explosión final de la pandemia, los costes para los líderes políticos que se resisten a las directrices del gobierno y de la salud pública con fines partidistas también se reducen. Y los republicanos con los ojos puestos en un cargo más alto pueden estar aún más tentados de acumular puntos que puedan ser cobrados durante las futuras primarias.

Un nuevo cálculo del riesgo

La última variante infecciosa también introdujo una nueva dimensión en la política de la pandemia. Generalmente menos letal para los vacunados y reforzados, pero mucho más transmisible, ómicron ha difuminado las líneas ideológicas sobre las precauciones pandémicas. A medida que los nuevos enfrentamientos políticos se desarrollan, y los funcionarios electos tratan de evitar que sus sistemas de salud se vean desbordados, los estadounidenses se aferran a un punto dulce de riesgo aceptable.

Un juez del estado de Nueva York anula el mandato de las mascarillas, pero el departamento de educación dice que las escuelas deben seguir la norma de las máscaras

Muchas personas, al menos las que no tienen hijos pequeños que aún no pueden ser vacunados, están reconsiderando los duros regímenes contra el covid-19 y los límites que han puesto a su comportamiento fuera de casa. La división partidista entre los liberales, que son más propensos a adherirse a las restricciones del gobierno, y los conservadores, que presionan constantemente para eliminarlas, puede llegar a ser menos definida. Y la desesperación de los padres por mantener las escuelas abiertas después de que les hayan arrancado dos años de su infancia está añadiendo una nota aún más emotiva a la cuestión del enmascaramiento en las escuelas, a ambos lados de la división ideológica.

Los republicanos no son los únicos que se preocupan por las implicaciones políticas de una pandemia que el presidente esperaba que fuera ya historia después de haber prometido acabar con el virus cuando era candidato. Las esperanzas de Biden y sus demócratas en las próximas elecciones de mitad de mandato en noviembre pueden depender de un rápido cambio de rumbo económico tras meses de golpes al crecimiento relacionados con el covid y picos de inflación. Solo una inesperada y rápida vuelta a la normalidad este verano permitirá a Biden eludir los ataques de los republicanos, que están explotando el cansancio del público con el virus y sus repercusiones económicas como parte del argumento electoral de que el presidente y su partido están fuera de onda y son incompetentes.

Un enfrentamiento por el covid-19 en el Estado del Sol

El desafío de DeSantis a los consejos de salud pública del gobierno federal lo ha convertido probablemente en uno de los principales aspirantes a las primarias presidenciales republicanas de 2024, si Trump no se presenta y suponiendo que el gobernador gane su propia carrera de reelección este año.

Este lunes, arremetió contra la administración de Biden después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) revisara la autorización de uso de emergencia para dos tratamientos contra el covid-19 con anticuerpos monoclonales. La medida significó efectivamente que las terapias no pueden utilizarse, ya que se descubrió que eran menos eficaces contra la variante ómicron, que está causando casi todas las infecciones en Estados Unidos.

Pero DeSantis, que ha optado sistemáticamente por la política en lugar de la ciencia citada por los funcionarios federales durante la pandemia, afirmó que la decisión se tomó “sin una pizca de datos clínicos” y privó a los floridanos de tratamientos eficaces. Contraatacando, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, acusó a DeSantis de formar parte de un grupo de políticos y comentaristas de redes sociales de la derecha que defienden la pseudociencia.

Covid-19: estudian “efecto nocebo” de los placebos de la vacuna 0:31

“Vamos a dar un paso atrás para darnos cuenta de lo descabellado que es esto”, dijo Psaki a los periodistas este martes.

“Lo que la FDA está dejando claro es que estos tratamientos… por los que el gobernador está luchando… no funcionan contra ómicron y tienen efectos secundarios”, dijo. “Les hemos enviado 71.000 dosis de tratamientos que son eficaces contra ómicron, y son eficaces también contra delta, y siguen defendiendo tratamientos que no funcionan”.

El exasesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al covid, Andy Slavitt, advirtió este martes en “Newsroom” de CNN que la última postura de DeSantis era “consistente con el tipo de medicina de sillón de charlatán que los políticos han estado practicando durante toda la pandemia.” También criticó al gobernador de Florida por no hacer más por defender las inyecciones de refuerzo, que son impopulares entre sectores de la base conservadora a pesar de que Trump se ha pronunciado en su apoyo y de que disminuyen enormemente las posibilidades de hospitalización y muerte por covid-19.

Polémica en Nueva York

La suspensión concedida por un juez que permite que el mandato de mascarilla para interiores de Nueva York siga temporalmente en vigor podría ayudar a aliviar cierta confusión sobre el cambio de las medidas de mitigación del coronavirus en el estado. Hochul introdujo la norma que exige el uso de mascarillas en interiores en el estado como parte de los intensos esfuerzos para frenar la propagación de ómicron. Un juez dictaminó este lunes que el Departamento de Salud del estado no tenía autoridad para promulgar ese mandato sin la aprobación del poder legislativo. Pero la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una moción para suspender el fallo. Este viernes se celebrarán más audiencias sobre el caso.

La controversia sobre la visita de Palin a Nueva York, mientras tanto, inyectó otro giro partidista en la discusión sobre el poder de los gobiernos para regular el comportamiento individual de los ciudadanos estadounidenses.

WASHINGTON, DC – JANUARY 19: U.S. President Joe Biden answers questions during a news conference in the East Room of the White House on January 19, 2022 in Washington, DC. With his approval rating hovering around 42-percent, Biden is approaching the end of his first year in the Oval Office with inflation rising, COVID-19 surging and his legislative agenda stalled on Capitol Hill. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

La exgobernadora de Alaska fue vista el sábado cenando en un restaurante de Manhattan llamado Elio’s, algo que el gerente del restaurante, Luca Guaitolini, confirmó a CNN. Las directrices actuales de la ciudad de Nueva York exigen que los mayores de 12 años estén vacunados para poder cenar en el interior. CNN se puso en contacto con un abogado de Palin para que comente la acusación de que cenó en el interior sin estar vacunada. Pero hasta ahora no ha habido respuesta. El caso suscitó preguntas sobre si los propietarios de los restaurantes examinan adecuadamente el estado de vacunación.

Guaitolini dijo a CNN que no estaba trabajando el sábado, pero que el gerente de turno le dijo que había comprobado entre 150 y 200 tarjetas de vacunación esa noche.

Biden admite su derrota

En otro acontecimiento de este martes, Biden retiró la normativa sobre vacunas y pruebas bloqueada por la Corte Suprema a principios de este mes.

La normativa exigía a las empresas con 100 o más empleados que se aseguraran de que sus trabajadores estuvieran totalmente vacunados o se sometieran a pruebas periódicas y llevaran la cara cubierta en el trabajo. Los conservadores criticaron la normativa por considerarla una infracción de las libertades individuales y un impedimento innecesario para las propias empresas. Biden había considerado la nueva norma como su mejor esperanza para conseguir que los escépticos a las vacunas se vacunaran por fin y para acabar con la pandemia.

Pero en una enorme victoria para los conservadores, la Corte dictaminó que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo se había extralimitado en sus funciones. El fallo fue la última señal de cómo la mayoría derechista consagrada en la máxima magistratura del país por Trump podría remodelar la vida estadounidense y de cómo la crisis del covid-19 está sentando precedentes sobre el alcance de la autoridad presidencial en una emergencia nacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.