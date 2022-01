Siguen las malas noticias para Peloton: otro personaje de un programa de televisión sufre un infarto mientras monta en su bicicleta

Germán Padinger

(CNN) — Han sido semanas difíciles para la compañía de máquinas de ejercicio Peloton, y ahora otro personaje de un programa de televisión sufrió un infarto en la bicicleta interactiva que fabrica la empresa: esta vez (alerta de spoiler) se trató de Mike Wagner (interprtado por David Costabile) en el estreno de la sexta temporada de “Billions” de Showtime.

El mes pasado, las acciones de Peloton cayeron un 11% inmediatamente después de que el personaje de ficción Mr. Big, de”Sex and the City”, muriera en la serie después de montar en una Peloton en el reinicio del programa de HBO Max. (HBO Max, al igual que CNN, forma parte de la división WarnerMedia de AT&T).

Peloton dijo en un comunicado que, aunque entienden por qué sus productos a veces aparecen en programas de televisión, no estaban de acuerdo en que su marca se utilizara en “Billions”.

“Como se menciona en el propio programa, el ejercicio cardiovascular tiene grandes beneficios para ayudar a las personas a llevar una vida larga y feliz”, dijo un portavoz de Peloton.

Pero a diferencia de Mr. Big, Wags sobrevive, y la serie incluso hace un guiño a la trama de “Sex and the City”, que se añadió en la postproducción, según el New York Times.

“No voy a morir como Mr. Big”, dice Wags en el estreno de la temporada de “Billions”.

El precio de las acciones de Peloton se desplomó más del 75% en 2021, y a la empresa no le ha ido mucho mejor en lo que va de este año. Las acciones bajaron casi un 25% y cotizan a su nivel más bajo en casi dos años.

CNBC informó el jueves que Peloton estaba considerando pausar la producción de su bicicleta de gama baja durante dos meses, pero el CEO John Foley categorizó “los rumores de que estamos deteniendo toda la producción de bicicletas y Treads” como “falsos.”

Peloton se convirtió en un elemento básico para muchos durante las restricciones y el aislamiento impuestos durante la pandemia de covid-19. Pero ahora los consumidores están volviendo a los gimnasios, y la empresa se ha enfrentado a algunos quebraderos de cabeza en materia de relaciones públicas, desde crisis de personajes televisivos de ficción hasta retiradas de productos. También hay más competencia de nuevas empresas que venden bicicletas más baratas.

Tras la muerte de Mr. Big en el programa, Peloton lanzó un anuncio irónico como respuesta. La empresa no tardó en retirar el anuncio a raíz de las acusaciones contra el actor de Mr. Big, Chris Noth, que aparecía en el anuncio.

Las acciones de Peloton cotizaban a US$ 27,06 al cierre del viernes.

Con información de Paul R. La Monica.

