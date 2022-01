Captan a Biden en micrófono abierto llamando a reportero de Fox un “estúpido hijo de p***”

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El presidente Joe Biden llamó a un reportero del canal Fox “estúpido hijo de p***” cuando tenía el micrófono abierto después de un evento en la Casa Blanca este lunes, y más tarde se comunicó con él para disculparse, según una persona familiarizada con la conversación.

El comentario profano del presidente se produjo cuando los reporteros gritaban preguntas mientras salían del Salón Este, luego de una reunión del Consejo de Competencia de la Casa Blanca sobre los esfuerzos para reducir los precios.

El corresponsal de Fox en la Casa Blanca, Peter Doocy, le preguntó a Biden: “¿Aceptaría una pregunta sobre la inflación? ¿Cree que la inflación es una desventaja política en las elecciones intermedias?”.

“Es un gran activo: más inflación”, dijo Biden inexpresivamente. “Qué “estúpido hijo de p***”.

Doocy dijo en Fox más tarde el lunes que le preguntó a Biden sobre la inflación porque el presidente, cuando se le preguntó sobre Rusia y Ucrania, dijo que no aceptaría ninguna pregunta fuera de tema.

Doocy también dijo que otros reporteros “tuvieron que decirme que él lo dijo porque yo no podía escuchar nada por encima de los gritos (del personal de la Casa Blanca que le decía a la prensa que abandonara la habitación)”.

El presidente se ha sentido cada vez más frustrado al enfrentar preguntas difíciles públicamente en los últimos días.

Cuando otra corresponsal de Fox en la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, le preguntó a Biden por qué estaba esperando que el presidente ruso, Vladimir Putin, diera el primer paso con Ucrania, respondió en voz baja: “Qué pregunta más estúpida”.

El lunes temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa que “el presidente ha demostrado que respeta el valor de la libertad de prensa”.

Psaki, a quien se le preguntó sobre el caso judicial en 2008 de la candidata republicana a la vicepresidencia Sarah Palin contra The New York Times, dijo que el presidente “obviamente dio un paso a principios de este año para asegurarse de que no se reprodujeran las acciones que se habían tomado en anteriores administraciones en lo que respecta a los periodistas. Así que creo que eso habla de su compromiso, pero no tengo más comentarios sobre el caso”.

Psaki parecía referirse al cambio de política del Departamento de Justicia de Biden y prometió no confiscar más los registros de los reporteros en las investigaciones de filtraciones.

En la raíz de las frustraciones hacia los reporteros se encuentran dos crisis importantes con las que la administración Biden continúa lidiando: abordar la inflación y la perspectiva de una invasión rusa de Ucrania.

Justo antes de la reunión del lunes del presidente sobre la reducción de precios, Biden realizó una videoconferencia con los líderes europeos para discutir las preocupaciones sobre la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Biden discutió las opciones para reforzar los niveles de tropas estadounidenses en el Báltico y Europa del Este con sus principales oficiales militares durante una sesión informativa en Camp David el sábado, según un alto funcionario. Y más temprano este lunes, el Pentágono anunció que hasta 8.500 soldados estadounidenses habían sido puestos en alerta máxima por un posible despliegue en Europa del Este.

El Departamento de Estado redujo los niveles de personal en la Embajada de Estados Unidos en Ucrania y ordenó que algunos miembros de la familia se fueran. Y este lunes, la Casa Blanca dijo que los ciudadanos estadounidenses dentro de Ucrania deberían irse ahora y que no hay planes para una evacuación militar en caso de que la situación se deteriore aún más.

La inflación también continúa acosando a la administración: los precios al consumidor aumentaron en 2021 al ritmo más rápido en 39 años, un marcador preocupante que la Casa Blanca ha intentado abordar de las formas limitadas que puede, incluso a través de eventos como el que tuvo lugar este lunes para bajar los precios.

Durante una conferencia de prensa que marca un año desde que asumió el cargo, Biden dijo: “Necesitamos controlar la inflación”, apoyando los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación.

El problema de inflación de la administración ya ha tenido consecuencias políticas.

En diciembre, el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, un moderado clave en el Senado, se negó a apoyar la amplia red de seguridad social y la legislación climática de Biden, en parte, por lo que el proyecto de ley haría con la creciente deuda y la inflación galopante de la nación.

