Vehículo con unos 100 monos se estrelló en Pensilvania

(CNN) — Una colisión entre un camión de basura y un tráiler que transportaba a unos 100 monos dispersó cajas con animales vivos por una carretera en el condado de Montour, Pensilvania el viernes. Tras el choque inició la búsqueda de una “pequeña cantidad de monos”, dijo la policía estatal.

El sábado por la noche, dos agentes de la Policía Estatal de Pensilvania, Andrea Pelachick y Lauren Lesher, tuitearon “Todos los monos han sido contabilizados”.

Se desconocía el paradero de un mono el sábado por la mañana, según un tuit de la Tropa F de la Policía Estatal de Pensilvania (PSP, por sus siglas en inglés).

Las temperaturas estaban bajo cero en la noche del viernes.

La policía inicialmente tuiteó que “una pequeña cantidad de monos pudo haber huido de la escena del accidente hacia el área circundante”, luego del accidente que bloqueó el tráfico en la SR 54 en la I-80 cerca de Danville.

No está claro cuántos monos se habían perdido.

Las cajas que contienen monos vivos esparcidas por la Ruta estatal 54 en el cruce con la Interestatal 80 cerca de Danville, Pensilvania.

WOLF, afiliada de CNN, informa que los monos estaban siendo llevados a un laboratorio en el momento de la colisión.

La Comisión de Juegos de Pensilvania, agencia estatal responsable de la conservación de la vida silvestre, estuvo invlucrada en la búsqueda del mono restante, según PSP.

“Pedimos que nadie intente buscar o capturar al animal. Se pide a cualquiera que vea o localice al mono que no se acerque, que no lo intente atrapar y que no entre en contacto con el mono”, tuiteó la PSP.

No hubo reportes inmediatos de heridos por el accidente.

