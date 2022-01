Una mochila con artículos para bebés llevó a la policía a un descubrimiento devastador

Alejandra Ramos

(CNN) — Una mochila que contenía artículos para bebés que fue descubierta durante una investigación de contrabando de personas en Minnesota ayudó a la policía a hacer un descubrimiento devastador cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades encontraron los restos de cuatro personas, incluido un bebé, en un campo cerca de Emerson, Manitoba, dijo el jueves la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) a los periodistas. Los investigadores creen que murieron congelados mientras intentaban llegar a Estados Unidos, dijo la policía.

Sus restos fueron encontrados a metros de la frontera, aseguró la policía, y está pendiente una autopsia.

“Es una tragedia absoluta y desgarradora”, dijo la comisionada adjunta de la RCMP, Jane MacLatchy.

La búsqueda comenzó el miércoles por la mañana, indicó MacLatchy, después de que la policía recibió lo que describió como “información preocupante” de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) sobre un grupo de personas que habían sido detenidas después de cruzar a Estados Unidos desde Canadá.

“Uno de los adultos llevaba artículos destinados para un bebé, pero… no se encontró ningún bebé con el grupo”, dijo MacLatchy.

La mochila contenía un pañal, juguetes y medicamentos

Un hombre del grupo, un ciudadano indio identificado en un expediente judicial federal de EE.UU. como “V.D.”, dijo a los investigadores que la mochila que llevaba pertenecía a una familia que se había separado del grupo.

La mochila, según el expediente del jueves, contenía ropa para niños, medicamentos para niños, un pañal y juguetes.

“V.D. dijo que llevaba la mochila para una familia de cuatro ciudadanos de la India que antes habían estado caminando con su grupo”, dice la denuncia, que se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Minnesota. “V.D. dijo que su grupo había sido separado de la familia durante la noche y que no sabía dónde estaba la familia”.

Las autoridades de ambos lados de la frontera buscaron durante horas en el área remota, dijo la policía.

Las víctimas fueron “dejadas solas en medio de una tormenta de nieve”

Esa información provocó una búsqueda que comenzó rápidamente en ambos lados de la frontera, dijo MacLatchy. Los restos, un hombre, una mujer, un bebé y otro hombre que se cree que es un adolescente, fueron encontrados horas después, dijo, y señaló que los investigadores canadienses todavía estaban trabajando para identificarlos.

“Por favor, comprenda que llevará tiempo identificar los nombres, las edades y las nacionalidades de estas víctimas fallecidas”, dijo. “También notarán que estoy usando el término ‘víctimas’. Y eso es a propósito”.

Los investigadores, dijo, están preocupados porque el intento de cruce “pudo haber sido facilitado de alguna manera”.

“Estamos muy preocupados… que estas personas, incluido un bebé, se quedaron solos en medio de una ventisca, cuando el clima rondaba los -35 grados Celsius, teniendo en cuenta el viento”, afirmó. “Estas víctimas se enfrentaron no solo al frío clima, sino también a campos interminables, grandes ventiscas y oscuridad total”.

El terreno era tan remoto y accidentado, dijo MacLatchy, que los equipos de búsqueda tuvieron que usar vehículos todo terreno para acceder al área.

“Es enormemente difícil. La nieve que sopla cubre las cosas en minutos. La nieve es profunda. Es casi imposible caminar a través de ella”, dijo. “Ciertamente, la evidencia se puede perder en ese tipo de condiciones… Es un desafío enorme”.

La policía utilizó vehículos todo terreno para buscar al grupo.

Policía a potenciales inmigrantes: “Simplemente no lo hagas”

MacLatchy dijo a los periodistas que tenía un mensaje para cualquier otra persona que esté pensando en cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el área, ya sea en dirección sur o norte.

“Simplemente no lo hagas”, dijo. “No escuches a nadie que te diga que puede llevarte a tu destino de manera segura. No pueden. Incluso con la ropa adecuada, no es un viaje posible”.

Observó la temperatura del jueves por la mañana en el área de Emerson: menos 41 grados centígrados con la sensación térmica.

“A esta temperatura, tu piel se congelará en minutos”, dijo. “Sí, entiendo que para algunos puede haber una gran necesidad de llegar a otro país, pero este no es el camino. Si lo intentas, estarás arriesgando tu vida y la vida de las personas que te importan”.

Un arresto mientras continúan las investigaciones

Nadie ha sido acusado en relación con las muertes. MacLatchy prometió que los investigadores investigarían todos los ángulos del caso.

“No sabemos cómo llegaron estas personas a Emerson, pero nuestros investigadores ciertamente van a investigar todos los aspectos de sus muertes”, indicó. “Como sospechamos que este grupo está vinculado a las personas que se encuentran en el lado estadounidense de la frontera, estamos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Todas nuestras agencias están comprometidas con una investigación exhaustiva y completa”.

El jueves, los fiscales federales de EE.UU. anunciaron que un hombre de Florida que fue encontrado viajando del lado estadounidense de la frontera en una camioneta con dos ciudadanos extranjeros indocumentados había sido acusado de tráfico de personas.

Steve Shand, de 47 años, fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. el miércoles en un área rural entre los puertos oficiales de entrada fronteriza en Lancaster, Minnesota, y Pembina, Dakota del Norte, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU.

Los dos pasajeros de la camioneta eran ciudadanos indios y estaban ilegalmente en Estados Unidos, según la denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para Minnesota.

Shand está acusado de un cargo de “conocer o ignorar imprudentemente el hecho de que un extranjero había venido, ingresado o permanecido en Estados Unidos en violación de la ley, transportado y movido o intentado transportar y mover a dicho extranjero”, según la denuncia.

Hizo su primera aparición en la corte el jueves y se le ordenó permanecer bajo custodia en espera de una audiencia el 24 de enero. El abogado de Shand aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Shand no ha sido acusado en relación con las muertes y hay una investigación en curso.

La denuncia presentada en su contra en la corte federal revela detalles sobre la búsqueda que condujo al hallazgo.

Una imagen publicada por la Real Policía Montada de Canadá muestra un círculo rojo alrededor del área cerca de la frontera donde se encontraron los restos de las víctimas.

La denuncia describe detalles de la investigación

La denuncia describe a un grupo de cinco ciudadanos de la India, incluido V.D., presuntamente encontrados y arrestados en el área cuando Shand y los pasajeros de la camioneta eran transportados a la estación de la Patrulla Fronteriza de Pembina.

V.D. dijo a los investigadores que el grupo había estado caminando durante aproximadamente 11,5 horas y había cruzado la frontera esperando que alguien los recogiera, dice la denuncia. También describió a la familia de cuatro que dijo que había sido separada del grupo.

La denuncia dice que la Patrulla Fronteriza recibió noticias de las autoridades canadienses sobre los restos encontrados al norte de la frontera.

“Los cadáveres fueron identificados tentativamente como la familia de cuatro que fue separada del grupo de V.D. en la noche”, señaló la denuncia.

Dos personas fueron trasladadas al hospital

Las autoridades dijeron que las gélidas temperaturas habían afectado a los miembros del grupo que habían sido detenidos.

Dos personas tuvieron que ser llevadas al hospital por sospecha de congelación, y una de ellas, una mujer, podría perder parte de su mano, dice la denuncia.

Mientras tanto, la denuncia dice que hay una investigación en curso sobre una denuncia más grande de contrabando de personas.

Uno de los ciudadanos indios le dijo a los agentes de la Patrulla Fronteriza que había pagado una cantidad significativa de dinero para ingresar a Canadá desde la India con una visa de estudiante obtenida de manera fraudulenta, según la denuncia.

Agregó que no tenía la intención de estudiar en Canadá, dice la denuncia, pero que había planeado ingresar ilegalmente a EE.UU. y había cruzado la frontera a pie esperando ser recogido por alguien que se suponía que lo llevaría a la casa de su tío en Chicago.

