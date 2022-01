Nueva Zelandia lanzará la primera “aerolínea vinícola” del mundo

Alexandra Ferguson

(CNN) — En los últimos años se ha debatido mucho sobre el alcohol y los vuelos, y algunas compañías aéreas han prohibido totalmente el consumo de alcohol a bordo.

Sin embargo, una empresa vinícola neozelandesa está llevando las cosas en una dirección ligeramente diferente al lanzar la “primera aerolínea vinícola del mundo”.

Invivo empezará a operar una ruta desde la Isla Norte de Auckland hasta Queenstown, en la Isla Sur, a finales de este año, y su primer vuelo despegará en los próximos meses.

Los neozelandeses Rob Cameron y Tim Lightbourne y su accionista Sarah Jessica ParkerCrédito: Invivo

Sus cofundadores, Tim Lightbourne y Robin Cameron, alquilaron un avión Saab de 34 asientos para el viaje inaugural de Invivo Air, con el objetivo de mostrar la “clase business en cada copa”.

Viaje inaugural

Aunque la duración del vuelo es de unas dos horas, la experiencia completa durará 24 horas, con una visita a los viticultores de Invivo en Central Otago y una estancia en The Hilton Queenstown incluida.

“Obviamente, se servirán algunos vinos de cortesía a bordo, así como algunas bebidas no alcohólicas”, dice Lightbourne.

“Habrá una gama de vinos Invivo disponibles y puede que Rob y yo los sirvamos a los invitados en el vuelo. Será muy divertido”.

Lightbourne y Cameron decidieron lanzar Invivo Air para celebrar la reapertura de las fronteras de Auckland en diciembre, así como para promover el turismo interno en Nueva Zelandia.

También buscan apoyar a quienes trabajan en el sector de la hostelería de Auckland, que se vio muy afectado durante los 119 días de cierre que se impusieron tras un brote de covid-19 en la ciudad.

La mitad de los boletos del primer vuelo serán de cortesía, y se dará prioridad al personal de hostelería y turismo de Auckland que se haya visto afectado por el cierre, así como a los residentes que no hayan podido visitar a sus seres queridos situados en la Isla Sur de Nueva Zelandia debido al cierre de las fronteras.

“Muchos de los restaurantes han estado cerrados en Auckland durante todo este tiempo”, explica Lightbourne. “Así que ha sido muy duro. Nos gustaría recompensar a algunos de ellos con un vuelo a Queenstown, que es uno de nuestros principales destinos turísticos”.

Impulso al turismo nacional

El viaje inaugural de Invivo Air será una experiencia de 24 horas que incluye una estancia en el hotel Hilton Queenstown.Crédito: Hilton Queenstown Resort & Spa

También espera que los vuelos den un impulso a la ciudad popular Queenstown, que atraía a unos tres millones de visitantes al año antes de la pandemia, de los cuales más del 60% procedían del extranjero.

Sin embargo, la ciudad turística, situada en la región neozelandesa de Otago, “la ha pasado mal” debido a la falta de turistas internacionales, según Lightbourne.

No es de extrañar que el equipo de Invivo haya encontrado el proceso de creación de una aerolínea desde cero bastante complicado, por decirlo de algún modo.

“Tuvimos que hablar con algunas personas del sector sobre los tejemanejes, los retos y todo ese tipo de cosas”, admite Lightbourne.

“Es una prueba para nosotros. Pero la respuesta ha sido positiva. Se han inscrito miles de personas. Podríamos haber agotado las plazas del vuelo 100 veces”.

Aunque el vuelo inicial es, de hecho, una “prueba”, Lightbourne afirma que el equipo tiene previsto realizar vuelos regulares en la ruta de Auckland a Queenstown, y espera añadir nuevos destinos en el futuro.

“Tenemos viñedos en Marlborough, que también es la Isla Sur”, añade. “Y en la Isla Norte, tenemos algunos en la región de Hawke’s Bay y Gisborne. Nos encantaría hacer algunos vuelos en esa dirección a finales de este año, con suerte”.

Fundada en 2008, Invivo produce vino de Nueva Zelandia, a la vez que trabaja en colaboración con viticultores de todo el mundo para elaborar vino de las principales regiones productoras, incluida la región de Prosecco del Véneto, Italia.

La bodega de Invivo se encuentra en Te Kauwhata, situada en la región de Waikato, justo al sur de Auckland.

Los neozelandeses Rob Cameron y Tim Lightbourne fundaron Invivo en 2008.Crédito: Invivo

¿Pasajeros famosos?

Entre los diversos accionistas y colaboradores de Invivo se encuentran la estrella de “And Just Like That…” Sarah Jessica Parker y el presentador de televisión británico Graham Norton, y Lightbourne insinúa que es posible que veamos a alguna de las estrellas a bordo de un vuelo de Invivo Air en algún momento.

“Tanto Graham como Sarah Jessica tienen muchas ganas de ir a Nueva Zelandia”, añade. “Así que podrían ser potencialmente uno de los invitados oficiales en un vuelo en el futuro, seguro”.

Nueva Zelandia ha sido elogiada enormemente por su respuesta al covid-19, y los casos se han mantenido notablemente bajos debido a sus estrictas restricciones fronterizas y medidas de cuarentena: hasta la fecha se han registrado poco más de 15.000 infecciones en el destino.

Sin embargo, el país ha estado efectivamente cerrado al resto del mundo durante toda la pandemia, aparte de una breve burbuja de viajes libres de cuarentena con Australia que se detuvo en julio de 2021.

Los cofundadores de Invivo, Rob Cameron y Tim Lightbourne, con la accionista Sarah Jessica Parker.Crédito: Invivo

Esto ha resultado ser un reto increíble para muchos, especialmente para los negocios que dependen del turismo internacional, así como para aquellos que se han visto separados de sus familiares.

“Todo el mundo sabe que es por un bien mayor”, dice Lightbourne. “Pero dicho esto, tenemos muchas ganas de volver a la normalidad y abrir las fronteras a los viajes internacionales. Han pasado casi dos años”.

Los pasajeros de Invivo Air deben cumplir todas las normas y reglamentos aplicables, incluida la presentación de un pase de vacunación válido antes de abordar.

Aunque el 50% de los asientos del primer vuelo estarán disponibles para su compra, los precios de los asientos aún no se han determinado.

