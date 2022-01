Kyle Rittenhouse quiere recuperar el arma que usó en los tiroteos de Kenosha para poder destruirla, según un documento judicial

Alejandra Ramos

(CNN) — Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto de matar a dos personas y dispararle a otra en 2020 durante los disturbios en Kenosha, Wisconsin, le pidió a un tribunal que ordene la liberación del arma que usó porque quiere destruirla adecuadamente, según un documento judicial presentado por su abogado.

Rittenhouse, que ahora tiene 19 años, fue juzgado por homicidio premeditado y otros cuatro delitos graves derivados de los tiroteos que se desarrollaron durante las protestas contra la brutalidad policial en agosto de 2020.

Un documento judicial presentado el miércoles por el abogado de Rittenhouse solicitó la liberación de sus bienes personales que fueron incautados por la policía cuando fue arrestado.

“El Sr. Rittenhouse desea además asegurarse de que el arma de fuego en cuestión se destruya adecuadamente”, escribe el abogado Mark Richards en el documento presentado en el Tribunal de Circuito del Condado de Kenosha.

Rittenhouse, que tenía 17 años en el momento de los tiroteos, dijo que disparó en defensa propia durante los disturbios tras el tiroteo policial de Jacob Blake, un hombre negro de 29 años, en Kenosha. El contencioso caso resaltó una división nacional entre aquellos que veían a Rittenhouse como un justiciero y otros que lo veían como un ciudadano que tomaba las armas para proteger negocios de saqueadores y alborotadores.

El arma de fuego AR-15 utilizada en los tiroteos fue comprada por Dominick Black, quien en ese momento estaba saliendo con la hermana de Rittenhouse. Rittenhouse era demasiado joven para comprar y poseer un arma, pero accedió a pagar por el arma de fuego, testificó Black en noviembre en el juicio.

Rittenhouse es el propietario legítimo del arma de fuego “según el contrato verbal promulgado con Dominick Black”, argumenta el abogado de Rittenhouse en el documento judicial que solicita la entrega del arma.

El abogado también solicitó la devolución de varios otros artículos, incluido un cargador con capacidad para 30 rondas, balas, un iPhone y algo de ropa.

Testimonio sobre cómo ocurrieron los tiroteos

A medida que se desarrollaban los disturbios en Kenosha el 25 de agosto de 2020, Rittenhouse y Black tomaron cada uno un arma y municiones y se dirigieron al centro de la ciudad para proteger un concesionario de automóviles, donde se habían reunido otras seis o siete personas armadas, según el testimonio de ambos en el juicio,

Black se dirigió al techo de la concesionaria porque sintió que estar en el suelo era demasiado peligroso, testificó. Black escuchó disparos a lo lejos en un área donde estaba Rittenhouse, dijo. Y luego recibió una llamada telefónica.

“No creía que los disparos fueran suyos hasta que recibí una llamada telefónica. Respondí y él simplemente dijo: ‘Le disparé a alguien, le disparé a alguien’ y luego colgó de inmediato”, testificó Black.

Rittenhouse regresó al concesionario y ambos se dirigieron a la casa de Rittenhouse en Antioch, al otro lado de la frontera con Illinois. Rittenhouse se entregó a la policía a la mañana siguiente.

En el juicio, Rittenhouse dio un emotivo testimonio en el que dijo que se estaba defendiendo cuando le disparó fatalmente a Joseph Rosenbaum, quien le arrojó una bolsa de plástico y estaba desarmado.

“No hice nada malo. Me defendí”, testificó. Rittenhouse temía que Rosenbaum, que no lo tocó esa noche, tomara su arma y matara gente, dijo.

“Me estaba persiguiendo. Estaba solo. Me amenazó con matarme más temprano esa noche. No quería tener que dispararle”, testificó Rittenhouse. “Le apunté porque seguía corriendo hacia mí y no quería que me persiguiera”.

