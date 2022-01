La comisión que investiga el asalto al Capitolio cita a Giuliani y a otros tres colaboradores de Trump

Sol Amaya

(CNN) — La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio emitió una citación este martes para Rudy Giuliani, una figura central en el intento fallido del expresidente Donald Trump de anular las elecciones de 2020 sobre la base de acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado.

Además de Giuliani, la comisión emitió citaciones para otras dos abogadas que impulsaron varias conspiraciones de fraude electoral en nombre de Trump: Jenna Ellis y Sidney Powell.

El exasesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, que estaba entre los que trabajaban con Giuliani en el “centro de comando” postelectoral del Willard Hotel, también fue citado este martes.

“Las cuatro personas que citamos hoy propusieron teorías sin fundamento sobre el fraude electoral, impulsaron los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones o estuvieron en contacto directo con el expresidente sobre los intentos de detener el conteo de votos electorales”, dijo el representante demócrata Bennie Thompson de Mississippi, quien preside la comisión, en un comunicado.

Las citaciones marcan una escalada significativa en la amplia investigación, ya que la comisión ahora busca obtener la cooperación de quienes están en el corazón del impulso de Trump para anular la elección basado en la mentira de que fue robada. El panel tiene un equipo de investigación completo dedicado a examinar los esfuerzos de Trump y sus aliados para presionar a los funcionarios del Departamento de Justicia, así como a los estatales, para anular los resultados de las elecciones.

El abogado de Giuliani, Robert Costello, dijo a CNN que la citación es un “teatro político” y que su cliente no planea proporcionar información porque alega el privilegio ejecutivo y el privilegio abogado-cliente.

Costello también dijo que Giuliani aún no ha recibido la citación y que la comisió no buscó su cooperación voluntaria antes de emitirla. Costello dijo que el hecho de que los medios de comunicación recibieran la carta de citación antes que su cliente “demuestra que se trata de un teatro político, no de una investigación de hechos”.

El rol de Giuliani

Después de las elecciones presidenciales de 2020 y hasta el ataque del 6 de enero al Capitolio, Giuliani fue parte integral del fallido aparato legal que Trump y sus aliados crearon para tratar de anular los resultados de las elecciones alegando falsas afirmaciones de fraude electoral. Giuliani viajó por el país y trabajó entre bastidores para presionar a los legisladores estatales a anular los resultados de las elecciones.

Giuliani y Powell estuvieron sujetos a sanciones y demandas por sus esfuerzos para que Trump hiciera reclamos de fraude electoral en los tribunales al presentar demandas en estados clave después de la votación de 2020. Las autoridades legales han dicho que ese esfuerzo fue una campaña de desinformación intencional, destinada a incitar a los partidarios de Trump a perder la fe en los resultados electorales.

Después de las elecciones, Giuliani estuvo en reuniones de alto nivel con asesores de Trump.

En sus cartas a Giuliani y Powell, la comisión hace referencia al testimonio de los testigos y a los informes públicos para afirmar que “instaron al presidente Trump a ordenar la incautación de las máquinas de votación en todo el país después de que le dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tenía autoridad legal para hacerlo”.

CNN informó anteriormente que en diciembre de 2020, Giuliani le preguntó al exfuncionario del DHS Ken Cuccinelli si el departamento podría incautar las máquinas de votación en ciertos estados para volver a examinarlas en busca de evidencia de fraude electoral generalizado.

Cuccinelli, de quien CNN informó anteriormente que habló con el comité, dijo en octubre que le dijo a Giuliani que el departamento no tenía autoridad legal para apoderarse de las máquinas de votación o interferir con las elecciones estatales. Cuccinelli también dijo que “nadie en ningún nivel nos empujó a hacer algo fuera de nuestros conjuntos de misiones existentes”.

En diciembre, Trump jugó brevemente con la idea de que Powell podría convertirse en un asesor especial para él, lo que haría posible que su administración se apoderara de las máquinas de votación. Powell parece haberse alejado del círculo más cercano de Trump en los días previos al 6 de enero.

Ambos intentaron anteriormente reclamar que la información sobre su trabajo relacionado con Trump debe permanecer confidencial, lo que plantea la posibilidad de una pelea por los privilegios con la Cámara.

El panel también le pide a Powell en su carta que proporcione la evidencia que utilizó para promover reclamos de fraude electoral tanto en la corte como en foros públicos.

Los investigadores han estado preguntando a los testigos sobre Giuliani y Powell durante entrevistas a puertas cerradas, pero ahora quieren escuchar directamente a los exabogados de Trump.

Según una fuente familiarizada con su testimonio, la semana pasada se le preguntó al excomisionado de policía de Nueva York Bernie Kerik sobre Giuliani y él defendió al exalcalde de Nueva York por creer legítimamente que había al menos una “causa probable” de fraude electoral que debería investigarse y no es una “gran mentira”.

Kerik trabajó junto a Giuliani en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020 para encontrar cualquier evidencia de fraude electoral que inclinara la balanza hacia Trump. No hay evidencia de fraude electoral generalizado en las elecciones.

Los legisladores también preguntaron sobre Powell y cómo fue separada del equipo legal de Trump.

El factor Mike Pence

El panel hace referencia a los informes públicos sobre Ellis que revelan que ella escribió memorandos que describen cómo creía que el entonces vicepresidente Mike Pence podría rechazar los votos del colegio electoral y anular las elecciones de 2020, incluida una teoría de que podría ignorar una ley federal.

Para Epshteyn, la comisión cita informes públicos que muestran que el exasesor de campaña de Trump estuvo en una llamada con Trump la mañana del 6 de enero en la que “se discutieron opciones para retrasar la certificación de los resultados de las elecciones a la luz de la falta de voluntad de Pence para negar o retrasar la certificación”.

Epshteyn también estuvo en el Hotel Willard en Washington, donde los asesores de Trump discutieron las opciones para anular los resultados de las elecciones.

En su declaración anunciando las citaciones, Thompson pide a estos cuatro testigos que cooperen con la investigación del panel.

“Esperamos que estas personas se unan a los casi 400 testigos que han hablado con la comisión selecta mientras trabaja para obtener respuestas para el pueblo estadounidense sobre el ataque violento a nuestra democracia”, dijo Thompson.

Si bien cientos de testigos cooperan con el panel, este continúa enfrentando tácticas obstruccionistas de un círculo interno de aliados clave de Trump.

