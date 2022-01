La depresión del “Blue Monday” no es real, pero sí lo es la tristeza estacional. Esto es lo que debes hacer al respecto

dzaratsian

(CNN) — Como si necesitáramos más razones para reflexionar sobre las dificultades diarias de la vida, este 17 de enero es el “Blue Monday”, el tercer lunes de enero, del que se dice es el día más deprimente del año.

¿Pero lo es?

Las investigaciones no han demostrado que haya un día más deprimente que todos los demás, pero en realidad es un truco de relaciones públicas que desafortunadamente se ha consolidado en la cultura moderna.

Cada enero, los blogs comparten sus consejos sobre cómo las personas pueden salvarse de la oscuridad, las empresas aprovechan la oportunidad de promocionar sus productos y servicios para sentirse bien, y las redes sociales hacen lo mismo.

El ‘Blue Monday’, ¿de verdad es el día más triste del año?

El origen de un mito de la salud

El Blue Monday comenzó con un comunicado de prensa.

En 2005, el ya desaparecido canal de televisión del Reino Unido Sky Travel envió a los periodistas un emocionante anuncio promocional de que, con la ayuda de un psicólogo, habían calculado el día más miserable del año.

Aparentemente lo resolvieron con una fórmula compleja desarrollada por el psicólogo británico Cliff Arnall, que consideró factores como el clima para idear el punto más bajo de las personas.

La fórmula estaba destinada a analizar cuándo las personas reservaban vacaciones, suponiendo que las personas tenían más probabilidades de comprar un boleto al paraíso cuando se sentían deprimidas. A Arnall se le pidió que inventara el mejor día para reservar un viaje de vacaciones, por lo que pensó en las razones por las cuales las personas querrían tomarse unas vacaciones, y así nació el día más sombrío del año.

“En general, hay más tristeza en el invierno y en enero no es infrecuente la tristeza general entre la gente”, dijo el doctor Ravi Shah, psiquiatra del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. “Entonces, en lugar de llamar a un día específico, creo que la pregunta más interesante es si el invierno afecta nuestro estado de ánimo”.

Parte del combustible que aviva el fuego del Blue Monday también podría ser el fenómeno que se basa en una investigación de Japón. En 2009, la proporción de suicidios los días lunes entre hombres japoneses fue significativamente mayor que en otros días de la semana, especialmente para aquellos en la categoría de “edad productiva”, lo que sugiere que la estructura de la semana laboral y las luchas económicas eran las culpables.

Dentro de una mente deprimida: así se siente vivir con depresión (interactivo)

El Blue Monday no es científicamente sólido

La fórmula de Arnall se ve bien: [W + (Dd)] xTQ / MxNA].

Pero después de una inspección más cercana, las variables involucradas son subjetivas y claramente no científicas. W, por ejemplo, significa clima. D es deuda y d es salario mensual. T significa tiempo desde Navidad y Q es el tiempo desde que renunció a su propósito de Año Nuevo.

Ninguno de los factores que incluyó puede medirse o compararse con las mismas unidades. La fórmula no se puede evaluar o verificar adecuadamente. Por ejemplo, no hay forma de medir el número promedio de días desde que la gente no cumplió con su propósito de Año Nuevo. Y el clima de enero varía entre los diferentes estados, países y continentes. En resumen, no tiene ningún mérito científico.

“No tenía idea de que ganaría la popularidad que tiene”, le dijo Arnall a CNN. “Supongo que mucha gente lo reconoce por sí mismo”.

Arnall también ha afirmado hacer campaña contra su propia idea de Blue Monday como parte del “grupo activista” Stop Blue Monday. Pero ese grupo, como resultó, también fue una campaña de marketing, esta vez para el turismo de invierno en las Islas Canarias.

Ahora, le dice a CNN que lo volvería a hacer.

“No me arrepiento en absoluto”, dijo, y agregó que ha “usado los medios” en varias ocasiones con la intención de iniciar conversaciones sobre psicología.

“Mi problema con la psicología académica y las publicaciones revisadas por pares … realmente no hacen mucha diferencia para las personas normales”, agregó Arnall, quien recibió un pago de £1.200 (poco más de US$ 1.640 al cambio actual) para crear el Blue Monday.

Sin embargo, esa no es una opinión popular en la profesión.

“Esta no es la forma correcta de crear conciencia”, dijo Antonis Kousoulis, director de la Fundación de Salud Mental del Reino Unido. “Al decir que este día es el día más deprimente del año, sin ninguna evidencia, estamos trivializando cuán grave puede ser la depresión”.

“La salud mental es el mayor desafío de salud de nuestra generación”, agregó. “Trivializarlo es completamente inaceptable”.

“La depresión no es un fenómeno de un solo día”, dijo Shah. “La depresión es un síndrome clínico que tiene que ser de al menos dos semanas, la mayor parte del día, la mayoría de los días”.

¿Cómo podemos ayudar a una persona que sufre de depresión o tristeza? Experta responde

Sin embargo, la tristeza de invierno sí es real

Los críticos del concepto de un “Blue Monday” han sostenido que atribuir la depresión clínica a causas externas como la cantidad de días desde Navidad puede afectar negativamente a las personas que la padecen al sugerir que su condición podría resolverse con algo tan fácil como reservar unas vacaciones en una playa soleada.

Lo que es real es la tristeza invernal, más conocida clínicamente como Trastorno Afectivo Estacional o TAE. Es una forma de depresión que las personas experimentan generalmente durante los meses de otoño e invierno cuando hay menos luz solar. Los meses más difíciles para las personas con TAE en Estados Unidos tienden a ser enero y febrero, pero mejora con la llegada de la primavera.

Psychology Today informó que se estima que el TAE afecta a 10 millones de estadounidenses, y que otro 10% a 20% puede tener síntomas leves. Para el 5% de los adultos que experimentan TAE, aproximadamente el 40% del año tienen síntomas que pueden ser abrumadores e interferir con su vida diaria.

La condición se ha relacionado con un desequilibrio bioquímico en el cerebro provocado por las horas de luz más cortas y menos luz solar en invierno. A medida que cambian las estaciones, las personas experimentan un cambio en su reloj interno biológico, o ritmo circadiano, que puede hacer que no estén sincronizados con su horario regular.

Los síntomas comunes de TAE incluyen fatiga a pesar de cuánto duerme una persona y el aumento de peso asociado con comer en exceso y antojos de carbohidratos, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

Otras señales incluyen sentimientos de tristeza, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, sentimientos de inutilidad o culpa, problemas para concentrarse o tomar decisiones y pensamientos de muerte o suicidio, e incluso intentos de suicidio.

El TAE puede comenzar a cualquier edad, pero generalmente comienza entre las edades de 18 y 30 y es más común en mujeres que en hombres.

Depresión y suicidio: ¿dónde buscar ayuda en países de América Latina y España?

Cómo combatir el trastorno afectivo estacional

Según el doctor Shah, la forma más fácil de comenzar a tomar medidas contra el TAE es centrarse en la exposición a la luz. “Si no puede obtener luz solar natural, compre una caja de luz”, dijo.

La terapia de luz implica sentarse frente a una caja de terapia de luz que emite luz muy brillante durante un mínimo de 20 minutos por día. La mayoría de las personas ven mejorías de este método dentro de una o dos semanas de comenzar el tratamiento.

En previsión del regreso de los síntomas a fines del otoño, algunas personas comienzan la terapia de luz a principios del otoño para prevenirlos.

El aumento de la exposición a la luz solar también puede ayudar a mejorar los síntomas. Las personas propensas a los síntomas pueden querer pasar más tiempo al aire libre u organizar un área de descanso en su casa que esté expuesta a una ventana durante el día. Los antidepresivos y la terapia de conversación también son efectivos en el tratamiento del TAE.

Cuidar de manera integral su salud también puede ayudar: hacer ejercicio regularmente, comer bien, dormir lo suficiente cuando pueda y mantenerse conectado con familiares y amigos. Hable también con su médico, ya que el TAE puede ser una condición manejable con el diagnóstico y el tratamiento correctos.

“Si te mantienes activo física, mental y socialmente y usas una caja de luz, eso será de gran ayuda”, dijo Shah.

Las bombillas inteligentes, que pueden activarse mediante un dispositivo Google Home o Amazon Alexa, pueden ayudarlo a conciliar el sueño o despertarse al iluminarse o atenuarse lentamente. Las mantas pesadas han sido beneficiosas para las personas que luchan contra el insomnio y la ansiedad.

El concepto de Blue Monday fue una idea relatable en el mejor de los casos y un esquema de marketing de viajes que probablemente no funcionó. ¿Pero por qué parar allí? Más tarde, Arnall ideó una fórmula para determinar el día más feliz del año, patrocinado por una compañía de helados, a pesar de que muchos encuentran consuelo en este regalo cuando están menos felices.

Entonces, si te sientes bien en Blue Monday, no anticipes que el día tendrá un destino inminente. Si tienes problemas con el TAE, debes saber que hay ayuda disponible para ti.

Artículo publicado originalmente el 18 de enero de 2021.

— Allen Kim de CNN contribuyó a este informe.

