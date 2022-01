Investigan muerte de adolescente que paseaba a su perro en un vecindario de Houston

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Una madre de Texas urgió este jueves a la policía local que acelere las investigaciones y determine qué ocurrió con su hija de 16 años, hallada muerta con varios disparos este martes en un vecindario de Houston.

Según el relato de Ana Machado, la madre de Diamond Álvarez, esta salió de casa a pasear a su perro —algo que usualmente hacía— cuando un miembro de la familia que estaba presente en el hogar escuchó varios disparos. Minutos después, el animal regresó a casa solo y la familia comenzó a sospechar que algo malo había pasado. Cuando salieron encontraron a la adolescente tirada en el suelo con varios impactos de bala.

Machado dijo a CNN este jueves que calcula que Diamond tenía entre 20 y 30 disparos.

La Policía de Houston dijo en un comunicado que encontraron a la adolescente con varias heridas de bala, y que un equipo de paramédicos la declaró muerta en el lugar. Testigos dijeron que escucharon varios disparos y luego el rechinar de llantas, como si un auto huyera de la escena.

La Policía dijo a CNN este jueves que por el momento no tiene a sospechosos identificados ni tampoco una descripción de un vehículo, e instó a las personas a brindar información a las autoridades.

CNN también se comunicó con el Instituto de Ciencias Forenses del condado Harris, que incluye a Houston. Un vocero indicó que se debía consultar el estatus del caso en internet. Una consulta en la página web arrojó que el reporte forense no estaba completo y no ofrecía detalles.

“Mi hija no puede quedar como una víctima más”

En cuanto a los posibles motivos detrás del ataque, la Policía informó que de momento no se tiene un móvil determinado.

Machado, por su parte, dijo que no podía hacer comentarios al respecto para no “estropear el caso”. Aunque, por la forma en que Diamond murió, indicó: “Eso era odio, la odiaban… es odio, coraje y la querían matar, y la mataron”.

En una entrevista telefónica, la madre pidió a las autoridades “que hagan su trabajo”

“Mi hija no puede quedar como una víctima más, como hay muchos. No me la van a regresar, pero tampoco quiero que el que lo hizo ande disfrutando su vida”, agregó.

