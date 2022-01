Sorteo Abierto de Australia: Djokovic jugaría contra su compatriota serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda

Ángela Reyes

(CNN) — Si se le permite quedarse en el país, el nueve veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, comenzará su defensa del título con un partido contra su compatriota serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda del torneo, según el sorteo realizado este jueves.

El ex número 1 del mundo Rafael Nadal está en la misma mitad del cuadro que Djokovic, cabeza de serie No. 1, pero no se enfrentarían hasta las semifinales, en caso de llegar a esa instancia.

Viceprimer ministro de Australia dice que Djokovic “tiene que acatar las leyes”

Nadal, sexto cabeza de serie, se enfrentará en la primera ronda al estadounidense Marcos Girón. De los 20 títulos principales del español, solo uno es un título del Abierto de Australia, en 2009.

El sorteo del Abierto de Australia, que estaba previsto que comenzara a las 11 p.m. del miércoles, hora de Miami, fue aplazado a las 12:15 a.m. del jueves (4:15 p.m. hora local en Melbourne).

No se dio ninguna razón a los medios de comunicación presentes.

