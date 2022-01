Betty White murió de un derrame cerebral

olivertapia

(CNN) — La actriz Betty White murió después de sufrir un derrame cerebral seis días antes, según su certificado de defunción.

La causa oficial de muerte que figura en el documento del condado de Los Ángeles obtenido por CNN es accidente cerebrovascular, el término médico para un derrame cerebral, cuando el flujo de sangre al cerebro se bloquea y causa un deterioro debido a la falta de oxígeno.

Betty White murió en su casa de Los Ángeles temprano en la víspera de Año Nuevo a la edad de 99 años.

Mejor conocida por sus papeles en “The Golden Girls” y “The Mary Tyler Moore Show”, White era una de las celebridades favoritas de la gente, adorada por generaciones.

El 17 de enero se llevará a cabo un evento cinematográfico a nivel nacional, como estaba previsto, para celebrar lo que hubiera sido el centenario de Betty White. La película, que se proyectará en 900 salas de todo Estados Unidos, seguirá la vida cotidiana de White, destacando su trabajo y su ferviente defensa de los animales. El funeral de Betty White será privado.

1 de 26 | White ha estado en el negocio del entretenimiento por casi 80 años. Es el récord mundial a la carrera más larga en la televisión de una actriz. Echa aquí un vistazo a la vida y carrera de la actriz ganadora del premio Emmy que ha protagonizado comedias tan populares como “The Mary Tyler Moore Show” y “The Golden Girls”. (Crédito: Elmer Holloway / NBC / Getty Images) 2 de 26 | White nació en el suburbio Oak Park de Chicago, Illinois, en 1922. La joven actriz, aquí en 1956, tuvo papeles en programas de radio populares como “This Is Your FBI” y “The Great Gildersleeve” antes de obtener su primer papel televisivo como coanfitriona de “Hollywood on Television” en 1949. (Crédito: Hulton Archive / Getty Images) 3 de 26 | White participó en el desfile de Navidad en Los Ángeles en 1955. (Crédito: Earl Leaf / Michael Ochs Archivos / Getty Images) 4 de 26 | White y el actor Eddie Albert, en el centro, presentan una transmisión de “Hollywood on Television”, un programa de entrevistas diarias en vivo en Los Ángeles en 1952. (Crédito: Nigel Dobinson / Getty Images) 5 de 26 | La actriz protagonizó las comedias “Life With Elizabeth” y “Date With the Angels” en los años 50. Esta foto de 1957 es de la promoción de este último programa. (Crédito: ABC Photo Archives / Getty Images) 6 de 26 | La estrella hizo un amigo en una excursión al zoológico de Detroit en 1957. (Crédito: ABC Photo Archives / Getty Imágenes) 7 de 26 | White en “Date with the Angels” en 1957. (Crédito: ABC Photo Archives / Getty Images) 8 de 26 | White aparece como celebridad invitada en el programa de juegos “Password” en 1967. La actriz estuvo casada con el presentador de “Password” Allen Ludden, desde 1963 hasta su muerte en 1981. (Crédito: CBS / Getty Images) 9 de 26 | A una edad cuando la mayoría de las carreras de actuación comienzan a terminar, White encontró un éxito aún mayor como Sue Ann Nivens, la mujer hambrienta de hombres “Happy Homemaker” en “The Mary Tyler Moore Show” en la década de 1970. Ella fue el complemento perfecto para la estrella Mary Tyler Moore, a la izquierda, ganando dos premios Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia. (Crédito: CBS Photo Archive / Getty Images) 10 de 26 | Después de su éxito como Sue Ann Nivens, protagonizó su propia serie, “The Betty White Show”, entre 1977 y 1978. (Crédito: Everett Collection) 11 de 26 | White interpretó a Jane junto a Johnny Carson en un sketch de Tarzán para “The Tonight Show” en 1981. (Crédito: NBCUniversal / Getty Images) 12 de 26 | Y, por supuesto, hizo varias apariciones especiales en “The Love Boat”, incluso en 1982 con la estrella de Broadway Carol Channing. (Crédito: ABC Photo Archives / Getty Images) 13 de 26 | Aquí, con Mickey Mouse en Disneyland en 1988. (Crédito: Everett Collection) 14 de 26 | White rechazó el papel de Blanche Devereaux para interpretar a la dulce y un poco tonta Rose Nyland en la larga serie “The Golden Girls”, que también protagonizó Rue McClanahan, primera a la izquierda, Estelle Getty y Bea Arthur. White ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie de comedia en 1986 y fue nominada otras seis veces, a menudo perdiendo con sus compañeras de reparto. (ABC Photo Archives / Getty Images) 15 de 26 | White es una conocida amante de los animales. Aquí aparece en Lake Placid, Nueva York, en 1999. (Crédito:20thCentFox / Cortesía Colección Everett) 16 de 26 | Las nuevas generaciones descubrieron a White en 2009 cuando hizo su regreso a la pantalla en la película de 2009 “La propuesta”. Vale la pena ver su química con Sandra Bullock en la pantalla. (Crédito: Walt Disney Studios Motion Pictures/Courtesy Everett Collection) 17 de 26 | White, al centro, fue presentadora invitada en “Saturday Night Live” en 2010, apareciendo con Amy Poehler, de izquierda a derecha, Maya Rudolph, Ana Gasteyer y Will Forte. Ganó otro Emmy por sus esfuerzos en “SNL”. (Crédito: Dana Edelson / NBC / Getty Images) 18 de 26 | White aparece en esta foto junto une a sus coprotagonistas de “Hot in Cleveland” —de izquierda a derecha Wendie Malick, Jane Leeves y Valerie Bertinelli— para aceptar el premio a Comedia favorita de TV por cable en los People’s Choice Awards en 2012. (Chris Pizzello / Associated Press) 19 de 26 | White fue la estrella invitada a la serie “Anthropology 101” en 2010 con el personaje de una excéntrica profesora a la serie. Aquí con Danny Pudi, a la izquierda, y Donald Glover, a la derecha. (Crédito: Chris / Haston / NBC / Getty Images) 20 de 26 | La actriz hizo una aparición en “Bones” en 2015. Dos años antes, los Guinness World Records habían reconocido a White por la carrera televisiva más larga para una artista femenina, en ese momento, de 74 años. (20th Century Fox / Cortesía Colección Everett) 21 de 26 | White protagonizó la película de 2010 “You Again”. (Crédito: Mark Fellman / © Touchstone Pictures / Cortesía Colección Everett) 22 de 26 | La actriz ganó el premio al Logro de la Vida en los Screen Actors Guild Awards en enero de 2010. “Soy la vieja más afortunada”, le dijo a Brooke Baldwin de CNN en 2017. “Todavía puedo conseguir un trabajo, a esta edad. Iré a mi tumba diciendo: ‘¿Puedo entrar y leer esto para mañana?'”. (Crédito: Frazer Harrison / Getty Images) 23 de 26 | La actriz presentó sobre su libro “If You Ask Me (And Of Course You Won’t)”, en lo que ahora es el Centro Paley de Medios en Los Ángeles en 2011. En él reflexiona sobre su larga carrera. (Crédito: Bob Riha Jr./Getty Images) 24 de 26 | White aceptó el Premio Leyenda en los TV Land Awards en 2015 mientras sus co-estrellas “Hot in Cleveland” miran desde la barrera. (Crédito: Chris Pizzello / Invision / AP) 25 de 26 | White fue invitada por James Corden al “The Late Late Show” en 2017. (Crédito: Terence Patrick / CBS / Getty Images) 26 de 26

