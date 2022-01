Incendio en el Bronx: 19 muertos, incluidos 9 niños, dice el alcalde de la ciudad de Nueva York

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Un gran incendio en un edificio de apartamentos residenciales en el Bronx en la ciudad de Nueva York el domingo dejó 19 personas muertas, incluidos nueve niños, dijo el alcalde Eric Adams a CNN.

El incendio envió a 32 personas a hospitales con condiciones potencialmente mortales, dijo el domingo el comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), Daniel Nigro. Adams precisó que un total de 63 personas resultaron heridas.

“Este es un momento horrible, horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York, y el impacto de este incendio realmente traerá un nivel de dolor y desesperación en nuestra ciudad”, afirmó Adams.

Alrededor de 200 miembros del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York estuvieron en la escena del incendio en un edificio de apartamentos de 19 pisos en 333 East 181st Street. El incendio comenzó un poco antes de las 11 a.m. en un apartamento dúplex en el segundo y tercer piso del edificio y ha sido “derribado”, dijo el FDNY.

El incendio comenzó en un apartamento dúplex en el segundo y tercer piso del edificio, indicó Nigro. La puerta del apartamento quedó abierta y el humo se extendió por todos los pisos del edificio, dijo.

Los bomberos se encontraron con “humo muy denso, fuego muy denso” en los pasillos.

Se encontraron víctimas en las escaleras de todos los pisos del edificio, muchas con paro cardíaco, en lo que Nigro dijo que podría ser una pérdida de vidas sin precedentes. Las lesiones fueron predominantemente por inhalación de humo, señaló.

El FDNY publicó varias imágenes de la escena en 333 East 181st Street que muestran escaleras que se extienden hacia las ventanas de los apartamentos, así como varias ventanas rotas.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.