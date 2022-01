Con la prevalencia de ómicron y las pruebas escasas, cualquier persona con síntomas debe asumir que es positiva y aislarse, dice un médico

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Dado que las pruebas de covid-19 son difíciles de encontrar en muchas partes del país y la variante ómicron se está propagando rápidamente, los expertos en salud aconsejan a las personas con síntomas que se aíslen si solo sospechan que tienen el virus.

Y con las noticias recientes de que las pruebas rápidas de antígeno pueden retrasarse en la detección de casos positivos en comparación con las pruebas de PCR, el mejor momento para hacerse una prueba rápida puede ser uno o dos días después de la aparición de los síntomas, dijo este jueves el epidemiólogo Dr. Michael Mina.

“Lo importante es que, cuando sientas síntomas, asume que eres positivo para covid-19 en este punto, especialmente con (la variante) ómicron siendo tan frecuente”, dijo Mina en una entrevista con la compañía de telesalud eMed, de la que es director médico.

Para aquellos que se hacen una prueba rápida y muestran un resultado positivo después del hisopado, pero la línea que se muestra es muy tenue, pueden tener una infección activa y aún ser contagiosos, dijo.

“¿Significa que vas a entrar en una habitación y ser un superpropagador? No. ¿Pero significa que debes ir con tu abuela de 90 años y abrazarla? Yo diría que no, no deberías hacer eso. Personalmente, no me gustaría estar sentado al lado de alguien que todavía da positivo de alguna manera en estas pruebas”, dijo Mina.

Funcionarios de salud en Luisiana se hicieron eco del mensaje el jueves cuando el estado reportó una cantidad diaria récord de infecciones.

“Cuando estás en una oleada como la que estamos ahora y el covid está en todas partes, y está en todas partes en este momento, si tienes problemas para hacerte una prueba, una prueba para llevar a casa en particular, y tienes síntomas, lo más prudente es asumir que tienes covid y aislarte de otras personas. Eso es lo más seguro en este momento”, dijo el director médico y oficial de salud estatal, el Dr. Joseph Kanter.

Hay escasez de pruebas para detectar ómicron

Los líderes en varios estados están trabajando para ampliar el acceso a las pruebas, ya que un aumento en la demanda junto con la falta de suministro ha provocado una gran escasez.

En Minnesota, los funcionarios dijeron que se abriría un nuevo sitio de prueba y que se enviarían 1,8 millones de pruebas rápidas a las escuelas. En Maryland, se establecerán 20 lugares de prueba adicionales fuera de los hospitales para evitar que las personas vayan a las salas de emergencia para las pruebas de covid-19.

Sin embargo, la acumulación de pruebas no ha sido tan fácil en todos los estados. Hasta un millón de kits de prueba rápida sin usar caducaron en un almacén de Florida, dijo el jueves un alto funcionario estatal.

La reserva permaneció inactiva durante el otoño cuando los casos cayeron en Florida y la demanda era baja, dijo el director del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, y los kits vencieron “antes del 26 al 30 de diciembre”.

El problema con las pruebas ha sido solo una parte de la respuesta a la pandemia que necesita ser reestructurada frente a una “nueva normalidad” de vivir con el virus, escribieron el jueves seis exasesores del presidente Joe Biden en la revista médica JAMA.

Los autores describieron la respuesta inicial al virus como “seriamente defectuosa” y pidieron pruebas accesibles y de bajo costo con asesoramiento inmediato cuando alguien recibe resultados positivos. Otras sugerencias incluyen la modernización de la infraestructura de datos y salud pública, así como los mandatos de vacunación y los esfuerzos acelerados para desarrollar una vacuna universal contra el coronavirus.

Las vacunas siguen siendo críticas para combatir la pandemia, dicen los funcionarios

La Guardia Nacional en Ohio, Nueva Hampshire y Nueva Jersey anunció planes para desplegar miembros para ayudar a los hospitales y centros de atención a largo plazo que enfrentan escasez de trabajadores, que enfrentan mayores posibilidades de exposición debido a la afluencia de pacientes y debe aislarse después de dar positivo.

Las infecciones generalizadas también están afectando a otras industrias, como los departamentos de seguridad pública. En Los Ángeles, 505 policías y 299 empleados del departamento de bomberos están en cuarentena en sus casas desde el miércoles.

“Estos son grandes números, números que reflejan los desafíos de personal que todos enfrentamos”, dijo el alcalde Eric Garcetti.

“Nuestro tiempo de respuesta continuo verá algún retraso en las llamadas de rutina”, dijo el jefe de LAPD, Michel Moore, pero enfatizó que los servicios del 911 cuentan con todo el personal.

Los expertos en salud recuerdan que vacunarse brinda a las personas infectadas la mejor oportunidad de recuperarse más rápido y evitar enfermedades graves. Los informes demuestran que los que no están vacunados siguen teniendo un mayor riesgo.

En Maryland, “el 75 % de los pacientes que ingresan actualmente en nuestros hospitales con covid-19 en todo el sistema médico no están vacunados”, según el Dr. Mohan Suntha, presidente y director ejecutivo del Sistema Médico de la Universidad de Maryland, y menos del 5% de todos los pacientes que están hospitalizados con covid-19 están vacunados y reforzados.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo el jueves que todo el personal de atención a largo plazo y los empleados contratados en el estado deberán recibir un refuerzo de covid-19 antes del 11 de febrero si son elegibles.

Además, los empleados del hospital tendrán la obligación de recibir el refuerzo, dijo el vicepresidente de la Asociación de Hospitales de Connecticut, Patrick Charmel. Los funcionarios esperan que todo el personal que necesite un refuerzo tenga uno a principios de marzo.

Las pruebas caseras rápidas de covid-19 no solo son escasas, sino que ahora también son más caras

CDC actualiza la guía de prevención en las escuelas

Alineándose con sus últimas recomendaciones de cuarentena y aislamiento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC, actualizaron este jueves la guía para la prevención de covid-19 en las escuelas Kínder a grado 12.

Los estudiantes, maestros y personal con covid-19 deben quedarse en casa y aislarse de los demás durante al menos cinco días, según la guía. El día 0 se considera el primer día de síntomas o el día de una prueba viral positiva para las personas que no tienen síntomas.

Las personas cuyos síntomas están mejorando pueden salir del aislamiento después de cinco días completos si no tienen fiebre durante 24 horas, dijeron los CDC. Deben usar una máscara alrededor de los demás durante cinco días adicionales.

Los niños que han estado expuestos al coronavirus y no han sido vacunados por completo deben estar en cuarentena durante al menos cinco días después de su último contacto cercano con una persona que tiene covid-19, según la guía. También se recomienda seguir esta recomendación a los adultos que no estén vacunados contra el covid-19 o que no hayan recibido una vacuna de refuerzo.

Por primera vez desde julio, los CDC realizarán una teleinformación independiente sobre la pandemia el viernes. Los CDC suele participar en sesiones informativas conjuntas con funcionarios de la Casa Blanca o los Institutos Nacionales de Salud.

— Virginia Langmaid, John Bonifield, Naomi Thomas, Jamie Gumbrecht, Chris Boyette, Carma Hassan, Stella Chan, Amy Simonson, Steve Contorno y Taylor Romine de CNN contribuyeron a este informe.

