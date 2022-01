Gal Gadot dice que el polémico video de “Imagine” en el inicio de la pandemia fue de “mal gusto”

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Gal Gadot comenzó el año 2022 abordando a fondo el controvertido video de “Imagine” que se hizo viral por todas las razones equivocadas al comienzo de la pandemia mundial.

En una entrevista para el número de febrero de la revista InStyle, la actriz de “Wonder Woman” dijo que el video (en el que también aparecían personajes como Kristen Wiig, Jamie Dornan y Natalie Portman cantando la clásica canción de John Lennon) tenía “todas las intenciones puras”, pero reconoció que era “de mal gusto”.

Gadot organizó el video en marzo de 2020, justo cuando los países de todo el mundo entraron en bloqueo por primera vez, y lo publicó en Instagram con el pie de foto: “Estamos en esto juntos, lo superaremos juntos”.

El clip recibió una reacción inmediata, ya que muchos tomaron las redes sociales para calificarlo de “insensible”, y fue objeto de muchas burlas en los meses siguientes.

La ex Miss Israel declaró a InStyle que ahora encuentra la controversia “divertida” y dijo que, como la pandemia había afectado a Europa e Israel antes de llegar a Estados Unidos, estaba “viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero (el video) fue prematuro. No era el momento adecuado y no era lo correcto. Fue de mal gusto”.

Gadot admitió que “a veces no se da en el blanco”, a pesar de las buenas intenciones del infame video.

En octubre de 2021, la estrella demostró que no tenía miedo de burlarse del clip o de sí misma cuando recibió un premio de Elle Women in Hollywood y aprovechó la oportunidad para interpretar en broma algunas de las líneas de “Imagine” en el escenario.

En la misma entrevista, habló de la próxima película biográfica de Cleopatra, que protagonizará, y dijo a InStyle que la película “celebrará” la historia de la reina egipcia y no solo mostrará “lo sexy y atractiva que era, sino lo estratégica e inteligente, y el gran impacto que tuvo y sigue teniendo en el mundo en el que vivimos hoy”.

Sin embargo, antes de que se estrene Cleopatra, Gadot protagonizará otra historia clásica ambientada en Egipto, ya que la versión de Kenneth Branagh de “Muerte en el Nilo” llegará finalmente a los cines en febrero, tras los múltiples retrasos causados por la pandemia.

