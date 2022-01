Las 500 personas más ricas del mundo se hicieron US$ 1 billón más ricas en 2021

Rocío Muñoz-Ledo

Nueva York (CNN Business) — Las personas más ricas del mundo, cuyas fortunas ya tensaban la comprensión, ganaron colectivamente 1 billón de dólares el año pasado, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Solo Elon Musk, la persona más rica del mundo, ganó casi US$ 118.000 millones en solo los últimos 12 meses. Mientras tanto, las Naciones Unidas estimaron que 150 millones de personas cayeron en la pobreza en 2021.

Otros grandes ganadores en el grupo de multimillonarios: el magnate de artículos de lujo Bernard Arnault (hasta US$ 62.700 millones) y los colegas de Google Larry Page y Sergey Brin (hasta US$ 47.000 millones y US$ 45.00 millones, respectivamente). El año de Mark Zuckerberg fue el tema de las pesadillas del titán de la tecnología, pero todavía es alrededor de US$ 25.000 millones más rico por eso.

Si bien 2021 puede ser recordado como el año del trabajador, gracias al aumento de los salarios y los renovados esfuerzos de sindicalización impulsados ​​por un mercado laboral ajustado, las ganancias astronómicas del 0,001% mundial subrayan la enorme brecha de riqueza entre los trabajadores y los ejecutivos y accionistas a quienes sirven.

Por enésimo año consecutivo, 2021 fue un buen momento para ser rico. Una y otra vez, Wall Street hizo caso omiso de las preocupaciones sobre la inflación, los cuellos de botella de la cadena de suministro y las nuevas variantes de covid-19 para mantener los mercados de valores en funcionamiento. En ese frente, los ricos deben un gran sombrero a la Reserva Federal, que invirtió decenas de miles de millones de dólares en los mercados financieros cada mes mientras mantenía las tasas de interés cerca de cero, una política monetaria ultralaxa diseñada para mantener el efectivo en movimiento en los mercados financieros mientras la pandemia sacudió la economía global en 2020. Ese esfuerzo de estímulo impulsó una bonanza bursátil en 2020 y 2021, pero la mina de oro de la Fed desaparecerá en la primera mitad de este año.

El S&P 500 ganó casi un 27% el año pasado, mientras que el Dow Jones ganó alrededor de un 19% y el Nasdaq cerró el año con un alza del 21%.

Las valoraciones de otros activos como las criptomonedas, los productos básicos y la propiedad también se dispararon, reforzando aún más las arcas de los superricos.

Según Bloomberg, el patrimonio neto combinado de las 500 personas en su índice de multimillonarios ahora supera los US$ 8,4 billones. Eso es más que el producto interno bruto de cualquier país del planeta, excepto Estados Unidos y China.

A lo largo del año, las propuestas de los legisladores estadounidenses para un impuesto a los multimillonarios fueron ridiculizadas, como era de esperar, por multimillonarios como Musk. El director ejecutivo de Tesla, que en los últimos años ha pagado poco o ningún impuesto sobre la renta y cuya empresa de automóviles, que ahora vale un billón de dólares, se construyó en parte con ayuda del gobierno, ha expresado especialmente su oposición a un impuesto a los superricos para financiar una red de seguridad social más sólida en Estados Unidos.

Desde que comenzó la pandemia, los multimillonarios estadounidenses han visto cómo sus fortunas colectivas se dispararon más del 70% a más de US$ 5 billones, según un informe de Americans for Tax Fairness y el Institute for Policy Studies Program on Inequality, que analizó datos de Forbes.

Los demócratas argumentan que la ganancia inesperada de los multimillonarios durante los últimos dos años sería suficiente para pagar el plan de infraestructura social del presidente Joe Biden. Pero la legislación fiscal multimillonaria estaba muerta a su llegada este otoño cuando el senador Joe Manchin expresó su preocupación por penalizar a “las personas en la estratosfera”.

