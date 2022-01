ANÁLISIS | La comisión selecta del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero está superando el muro de obstrucción levantado por Trump

Germán Padinger

(CNN) — La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero está dando señales de que logró penetrar el muro de obstrucción montado por Donald Trump sobre lo que ocurría dentro de la Casa Blanca y de su propia familia mientras se negaba a detener el ataque de la turba al Capitolio de Estados Unidos, hecho del que se cumple un año esta semana.

Las revelaciones entregadas el domingo por los dos principales legisladores de la comisión muestran la verdad sobre la violencia que incitó para impulsar su intento de golpe de Estado, que se convirtió en el peor asalto a la democracia estadounidense en los tiempos modernos.

Cheney: Comisión del 6 de enero tiene “testimonio de primera mano” de que Ivanka pidió a Trump que interviniera durante la insurrección en el Capitolio

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, dijo en el programa “State of the Union” de CNN que el panel tiene “testimonios significativos” que demuestran que se le dijo a la Casa Blanca que “hiciera algo” cuando la multitud de partidarios de Trump encendida por sus fantasías electorales irrumpió en el Capitolio. La vicepresidenta Liz Cheney, republicana de Wyoming, dijo a ABC News que hay “testimonios de primera mano” de que la hija de Trump, Ivanka, entonces asesora de la Casa Blanca, le pidió en dos ocasiones que interviniera en el tumulto en el que los agentes de policía fueron golpeados por su multitud.

El aniversario de este jueves revisará los horrores del ataque, durante el cual Trump había dicho a sus partidarios que “lucharan como el demonio” en apoyo de su conspiración para robar el poder a Joe Biden en violación de la voluntad del pueblo expresada en unas elecciones democráticas.

La comisión penetra el muro de obstrucción de Trump

Y ahora los comentarios de la dirección de la comisión arrojan nueva luz sobre la motivación del expresidente para mantener en secreto las pruebas documentales de su papel el 6 de enero, que llegaron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. También explican la negativa de varios de los ayudantes y acólitos más cercanos de Trump a hablar con la comisión sobre qué hacía exactamente en la Casa Blanca. Cada vez está más claro que esas comparecencias podrían obligarles a elegir entre decir la verdad bajo juramento o traicionar a su antiguo jefe, que sigue dominando el Partido Republicano.

Dos de esos aliados de Trump, su antiguo gurú político Steve Bannon y el ex jefe de personal de la Casa Blanca Mark Meadows, ya hrecibieron remisiones por desacato al Departamento de Justicia por parte de la comisión y del pleno de la Cámara. Bannon se enfrenta a un juicio en julio.

Pero los acontecimientos de esta semana también pondrán de relieve que, un año después, el enorme poder de Trump sobre el Partido Republicano y la complicidad de muchos de sus principales líderes en sus mentiras sobre el fraude electoral significan que la democracia estadounidense está en problemas más profundos y bajo un asalto más amplio que nunca.

La comisión resalta el incumplimiento del deber de parte de Trump

Los comentarios de Thompson y Cheney también alimentarán la creciente impresión de que la comisión, que realizó varios cientos de entrevistas, construyó una imagen detallada entre bastidores de lo que ocurrió dentro de la Casa Blanca de Trump en un día infame en la historia de Estados Unidos. Algunas de esas pruebas ya aparecieron en los relatos periodísticos de lo que ocurrió durante la insurrección. Pero el eventual informe final de la comisión tendría la capacidad de crear un registro definitivo para la historia -y para los futuros votantes- sobre la verdad del ataque.

El domingo hubo indicios adicionales de que la comisión está avanzando en el rastreo de la financiación del mitin en Washington previo al asalto, que Trump abordó con sus incendiarias mentiras sobre el fraude electoral el 6 de enero. Thompson planteó en “State of the Union” su preocupación por la posibilidad de un fraude financiero en relación con el evento.

Análisis desmiente teoría de Trump sobre supuesto fraude 1:39

“No hemos hecho públicas esas preocupaciones en este momento. Pero creemos que es muy preocupante por nuestra parte que la gente haya recaudado dinero para una actividad y no podamos encontrar el dinero que se gastó para esa actividad en particular”, dijo.

El presidente también se negó notablemente a descartar la noción de que la comisión podría dar el paso extraordinario de hacer una remisión penal de Trump al Departamento de Justicia. Aunque no está claro si la comisión en pleno estaría de acuerdo con esa medida, plantearía la posibilidad de que el fiscal general de una administración en el poder considere una acusación contra el presidente de la anterior Casa Blanca, un enigma que podría echar más leña al fuego de un infierno político en un año de elecciones de mitad de mandato.

“No sabemos… Si hay algo que encontremos como comisión que creamos que justifique una remisión al Departamento de Justicia, lo haremos”, dijo Thompson a Dana Bash. Cheney añadió en la CBS que Trump era culpable de una “suprema negligencia en el cumplimiento del deber” y que la comisión estaba estudiando si era necesario “aumentar las penas” por ese comportamiento, aunque parecía referirse a una legislación que probablemente no sería retroactiva en relación con la conducta de Trump.

Trump no habría sido “apto para el cargo”

Sin embargo, Cheney advirtió que la conducta de Trump era tan atroz que no se le debería permitir acercarse de nuevo al poder, mientras el expresidente considera un posible nuevo intento de llegar a la Casa Blanca en 2024.

“Este es un hombre que demostró que está en guerra con el estado de derecho. Demostró que está dispuesto a saltarse todas las barreras de la democracia”, dijo Cheney en el programa “Face the Nation” de CBS el domingo. “Y no puede volver a estar cerca de la Casa Blanca”.

Nuevas imágenes muestran gravedad de asalto al Capitolio 2:50

A primera vista, la negativa del comandante en jefe a intervenir para detener un asalto al Congreso, la ciudadela de la democracia estadounidense, durante el proceso de certificación de la elección de Biden, es una clara infracción de su juramento de preservar, proteger y defender la Constitución.

Pero incluso un informe profundamente condenatorio de la comisión parece poco probable que rompa la dinámica de negación en el Partido Republicano sobre las transgresiones de Trump.

Un nuevo sondeo, por ejemplo, del Washington Post y la Universidad de Maryland muestra que solo el 27% de los republicanos cree que el expresidente merece “mucha” o “buena cantidad” de culpa por el ataque al Capitolio del 6 de enero.

Estos datos, que reflejan un año de mentiras por parte de Trump y de los medios de comunicación conservadores, ayudan a explicar por qué los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, especialmente, anclaron sus esperanzas de obtener una mayoría en las elecciones de mitad de período en la lealtad al expresidente insurrecto. Aparte de Cheney y del otro republicano en la comisión selecta, el representante de Illinois Adam Kinzinger, gran parte de la conferencia republicana está participando o instigando el blanqueo de la historia.

Trump ya anunció que dará un nuevo impulso a un proceso que convenció a millones de simpatizantes de la mentira de que le fue robado el poder y que debería seguir siendo presidente, con una rueda de prensa en su lujoso club Mar-a-Lago en Florida el jueves. El expresidente planea argumentar que la verdadera insurrección tuvo lugar durante las elecciones de noviembre de 2020 -que Biden ganó en una votación libre y justa- y no el 6 de enero, a pesar de que el ataque al Capitolio tuvo lugar ante los ojos del mundo y de que no hay pruebas de fraude electoral en 2020.

“Queremos verificarlo todo”, dice presidente de comisión

La comsión se está concentrando en lo que dice que son los cruciales 187 minutos entre el inicio de la insurrección en el Capitolio y la emisión por parte de Trump de un mensaje a sus partidarios para que se vayan a casa. Thompson insinuó que hay indicios de que el expresidente trató de grabar varios mensajes anteriores, pero al parecer sus palabras no estuvieron a la altura del momento y no fueron difundidas por la Casa Blanca. Esa es una de las razones por las que la comisión quiere que la Corte Suprema le permita examinar los documentos, textos, correos electrónicos y memorandos sobre los que Biden se negó a hacer valer el privilegio ejecutivo pero que Trump no quiere que se entreguen. Tras varios reveses anteriores en los tribunales, el expresidente apeló en los días previos a la Navidad a la mayoría conservadora en la Corte Suprema que él ayudó a construir.

Mark Meadows ya no quiere comparecer contra Trump 1:22

“Tenemos testimonios significativos que nos llevan a creer que la Casa Blanca había recibido órdenes de hacer algo”, dijo Thompson a Bash Sunday. “Queremos verificarlo todo, para que, cuando produzcamos nuestro informe y cuando tengamos las audiencias, el público tenga la oportunidad de verlo por sí mismo”.

El presidente de la comisión añadió: “Lo único que puedo decir es que es muy inusual que alguien a cargo de algo vea lo que está pasando y no haga nada.”

Cheney también opinó sobre esos momentos cruciales, ampliando la información contenida en los libros “I Alone Can Fix It”, de los periodistas del Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, y “Peril”, de los periodistas del Post Bob Woodward y Robert Costa.

“Sabemos que su hija… tenemos testimonio de primera mano de que su hija Ivanka fue al menos dos veces a pedirle que ‘por favor, detén esta violencia'”, dijo Cheney a “This Week” de ABC News.

La voluntad de Cheney de perseguir la verdad del 6 de enero, que la diferencia de muchos de sus compañeros republicanos de la Cámara de Representantes, la ha llevado al ostracismo de su partido.

Perdió un puesto de liderazgo en la conferencia republicana de la Cámara y está siendo desafiada por un aspirante a las primarias respaldado por Trump. Pero aún así expresó su esperanza en CBS el domingo de que una comisión atacada por los aliados de Trump en el Capitolio podría producir pruebas con el poder de cambiar las mentes de los escépticos. También tenía un desafío para su partido, gran parte del cual hace tiempo eligió proteger a Trump y despreciar la verdad para obtener beneficios políticos.

“Nuestro partido tiene que elegir. Podemos ser leales a Donald Trump o podemos ser leales a la Constitución, pero no podemos ser ambas cosas”, dijo.

