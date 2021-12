Bolsonaro rechaza la ayuda de Argentina por las inundaciones en Brasil

Sol Amaya

(CNN) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó la ayuda propuesta de Argentina y dijo este jueves que Brasil no necesitaba ayuda para hacer frente a las inundaciones mortales que han afectado amplias franjas del noreste del país, dejando decenas de muertos.

Bolsonaro dijo en una transmisión en vivo que si se necesita ayuda de Argentina para las víctimas de las fuertes lluvias en Bahía, la misión humanitaria será mediada directamente por el gobierno federal, según un informe de CNN Brasil.

Bolsonaro respondió al gobernador de Bahía, Rui Costa, diciendo que la ayuda argentina no será negociada por el gobierno de Bahía. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la ayuda humanitaria de Argentina diciendo, según CNN Brasil, que la crisis “se enfrenta con la movilización interna de todos los recursos financieros y de personal necesarios”.

El presidente también dijo que la situación en Bahía está mejorando. “Cualquier ayuda que venga de Argentina se negociará directamente con el gobierno federal, se habló en los medios de que sería el gobernador de Bahía, pero no lo será. Me gustaría agradecer a Argentina, que enviaría diez personas, pero según las últimas noticias que he visto, las aguas ya están retrocediendo”, dijo, según CNN Brasil.

Bolsonaro, de extrema derecha, ha distanciado las relaciones con Argentina desde la elección del presidente de centroizquierda Alberto Fernández en 2019.

Aumenta a 20 el número de muertos por las inundaciones en Brasil y hay más de 470.000 afectados por las fuertes lluvias que azotan al estado de Bahía

El gobernador de Bahía reprendió la decisión del Gobierno Federal de Brasil en un tuit, “Argentina ofrece ayuda humanitaria a las ciudades afectadas por chuvasna #Bahia, a pesar de la negativa del Gobierno Federal. Me dirijo a todos los países del mundo: #Bahia aceptará directamente, es necesario transmitir la diplomacia brasileña, cualquier tipo de ayuda en este momento”, tuiteó Rui Costa, gobernador de Bahía.

Las inundaciones se intensificaron durante el fin de semana, lo que provocó la ruptura de dos presas y el desplazamiento de unas 62.800 personas, según funcionarios estatales.

