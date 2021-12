Finaliza la erupción del volcán de Cumbre Vieja en España tras 85 días, dicen autoridades

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — “La erupción ha terminado”. Con estas palabras Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, anunció este sábado que la actividad del volcán de Cumbre Vieja ha llegado a su fin. Una noticia sin duda muy esperada por los habitantes de la isla de La Palma, en el archipiélago canario, que reciben la información en el día de Navidad y tras tres meses en vilo por su actividad.

“Los signos registrados hacen tener esa certeza: no hay cablava, no hay gases significativos, no hay sismos, no hay tremor, no hay deformaciones significativas”, afirmó Pérez en conferencia de prensa.

“El fin de la erupción no significa el fin de la emergencia, significará el comienzo paulatino, gradual y ordenado del realojo [de los afectados] y el comienzo de las pruebas que podamos hacer para actuar sobre la lava y restablecer las comunicaciones”, añadió Pérez.

85 días y ocho horas de actividad

En total, el volcán estuvo activo en España durante 85 días y ocho horas, y causó daños por valor de cerca de 900 millones de euros, informó el consejero de Administración Públicas del Gobierno canario.

Una playa volcánica: así quedó la costa de La Palma 1:14

Concretamente, el volcán inició su actividad el pasado 19 de septiembre. En este tiempo, y con los últimos datos del Catastro facilitados por el Cabildo de La Palma, se conoce que su actividad destruyó 1.676 edificaciones, de las que 1.345 eran de uso residencial. Por otro lado, los datos facilitados por el satélite Copernicus demuestran que la lava emanada ha cubierto 1.241 hectáreas de terreno, de las cuales 370 corresponden a superficie de cultivo.

Su virulencia ha propiciado que, a lo largo de este tiempo, haya sido preciso desalojar a más de 7.000 personas, según datos del Cabildo de La Palma. Según los datos facilitados por el Cabildo de La Palma, todavía hay 560 personas albergadas en hoteles, mientras que 43 personas dependientes siguen atendidas en centros sociosanitarios insulares.

Imágenes cercanas de un cráter del volcán de La Palma 1:04

Más sobre la actividad del volcán en La Palma

Como trocitos de chocolate amargo: mira cómo procesan con resina la lava del volcán de La Palma para analizarla Erupción del volcán Cumbre Vieja dispara la demanda de un vino tinto que comparte el mismo nombre Así ayuda la policía a los gatos perdidos cerca del volcán de La Palma Acércate al impresionante cráter del volcán en La Palma con este video Así lucen desde el aire las fumarolas de la montaña Rajada en el volcán Cumbre Vieja Hallan en el Cumbre Vieja centros eruptivos, depósitos de azufre y sales desde el aire El “vulcanonauta” del Cumbre Vieja en la isla española de La Palma Volaba su dron cerca del Cumbre Vieja y encontró esta extraña imagen en el interior, ¿qué es? Así se abren grietas en las paredes del volcán Cumbre Vieja en La Palma Una noche en La Palma: mira cómo las bombas lávicas del Cumbre Vieja caen de los cielos Una noche en La Palma: mira cómo las bombas lávicas del Cumbre Vieja caen de los cielos

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.