Suga, integrante del grupo de K-pop BTS, da positivo por covid-19

(CNN) — Suga, miembro del supergrupo de K-pop BTS, dio positivo por covid-19 el viernes, según un comunicado de BIGHIT Music publicado en Weverse, una plataforma de comunidad de seguidores global.

La compañía dijo que Suga se hizo la prueba de PCR al regresar de EE.UU. el jueves, que resultó positiva el viernes por la mañana.

Suga, integrante del grupo de K-pop BTS, dio positivo por covid-19. (Theo Wargo/Getty Images for The Recording Academy)

Según la restricción en Corea del Sur, Suga entró en cuarentena después de hacerse la prueba y, por lo tanto, no ha entrado en contacto con otros miembros de BTS, agrega el comunicado.

Suga no tiene síntomas hasta este viernes y actualmente está haciendo el “tratamiento en el hogar” de acuerdo con las pautas de salud del país, dijo BIGHIT Music.

El cantante está completamente vacunado, habiendo dos dosis de la vacuna contra el covid-19 y dio negativo en la prueba antes de partir de EE.UU. La compañía agregó que brindará apoyo total para la rápida recuperación de Suga mientras coopera con las autoridades de salud.

Los miembros de BTS han tenido unas largas vacaciones después de terminar sus eventos programados de su gira ‘BTS Permission to Dance on Stage – LA’ and the ‘2021 Jingle Ball Tour’, según BIGHIT Music.

Corea del Sur ha ordenado a todos los viajeros internacionales, incluidos los ciudadanos coreanos, que se pongan en cuarentena durante diez días, independientemente de su estado de vacunación.

