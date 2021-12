Rusia sigue acumulando tropas cerca de la frontera con Ucrania a pesar de que Biden instó a Putin a desescalar las tensiones

Alexandra Ferguson

(CNN) — Rusia ha seguido acumulando más tropas cerca de la frontera con Ucrania en los últimos días, a pesar de que el presidente Joe Biden instó al presidente de Rusia Vladimir Putin a desescalar las tensiones durante una reunión virtual la semana pasada.

Según afirman fuentes familiarizadas con la inteligencia, más unidades militares rusas han sido enviadas a la zona fronteriza en los últimos días. Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania también tienen evidencia de que Rusia ha comenzado a desviar sistemas comerciales aéreos y ferroviarios para apoyar el esfuerzo militar, aunque una actividad aérea y ferroviaria similar fue visible en la primavera durante el reciente refuerzo militar de Rusia, que finalmente se retiró.

Las últimas evaluaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sitúan a más de 50 de los llamados “Grupos Tácticos de Batallones” desplegados en la frontera con Ucrania y sus alrededores, con seis más en camino. Estos grupos, que normalmente pueden incluir hasta 900 personas cada uno, son unidades de combate muy diversificadas y bastante autosuficientes, con una combinación de tropas, artillería, armas antitanque, reconocimiento y unidades de ingeniería. Las unidades conocidas como BTG desempeñaron un papel destacado en la actividad militar de Rusia en Ucrania en 2014.

El gobierno de Biden todavía ve una ventana para disuadir una invasión de Rusia, evaluando que Putin aún no ha decidido si lanzará un ataque. Pero un funcionario de la Casa Blanca subrayó a CNN que “creemos que las conversaciones serían más productivas si se produjeran en un entorno de desescalada, en lugar de escalada”.

Rusia ha exigido garantías de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN, incluyendo un compromiso vinculante de que la OTAN no se expandirá más hacia el este y no permitirá que Ucrania se una a la alianza militar, según un borrador de propuesta publicado en Internet este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Los funcionarios de Rusia presentaron a la subsecretaria de Estado Karen Donfried las propuestas durante su estancia en Moscú esta semana, y Donfried dijo que las compartiría con los aliados y socios estadounidenses.

Pero a pesar de la oferta de facilitar una reunión con Rusia y la OTAN para discutir las preocupaciones de Moscú, Biden ha señalado que Estados Unidos no hará ninguna concesión ni en la OTAN ni en el futuro de Ucrania.

“Una nación no puede obligar a otra a cambiar su frontera; una nación no puede decirle a otra que cambie su política; y las naciones no pueden decirle a otras con quién pueden trabajar”, dijo Biden a Putin durante su reunión, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

El secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg, hizo eco de este sentimiento en una conferencia de prensa el jueves. “Creemos que el diálogo es importante, especialmente cuando los tiempos son difíciles, como lo son ahora”, dijo. “Y nuestra invitación a Moscú para reunirse en el Consejo OTAN-Rusia sigue en pie, y estamos dispuestos a sentarnos. Pero nunca comprometeremos el derecho de cada nación soberana, como Ucrania, a elegir su propio camino y del principio de que es Ucrania y los 30 Aliados quienes deben decidir cuándo está lista Ucrania para unirse a la Alianza”.

Las recientes imágenes de satélite tomadas por Maxar Technologies y facilitadas a CNN muestran que Rusia ha concentrado tropas y equipos a una distancia de hasta 48 kilómetros de la frontera de Ucrania. Las imágenes muestran un aumento entre el 7 de septiembre y el 5 de diciembre del número de vehículos militares en la ciudad de Soloti, en el suroeste de Rusia. Al parecer, Rusia está creando un nuevo regimiento dentro de su 3ª División de Fusiles Motorizados, una división de infantería de Rusia, según Michael Kofman, director del programa de investigación en el Programa de Estudios sobre Rusia de la CNA.

“La 3ª división todavía se está creando, al igual que el 144º”, dijo Kofman. Pero señaló que la fuente principal de la escalada de Rusia puede verse más en los movimientos del 6º ejército de Rusia, el 1º en Voronezh, el 41º en Yelnya, y los ejércitos 58º y 49º en Crimea”.

El congresista demócrata Rubén Gallego, que acaba de regresar de Ucrania, dijo a los periodistas a principios de esta semana que el siguiente paso a observar en la evolución de la presencia rusa cerca de la frontera ucraniana es si llaman a las fuerzas de reserva.

Rusia sigue negando que se esté preparando para una invasión. Pero Putin ha dicho que Rusia tiene derecho a “defender su seguridad” ante un posible empuje de la OTAN hacia el este.

El gobierno de Biden sigue sopesando la posibilidad de enviar más armas y equipos a Ucrania, tras los envíos realizados en los dos últimos meses de misiles antitanque Javelin y unidades de lanzamiento de mando, lanchas patrulleras de clase Island, botiquines de primeros auxilios, radios de seguridad, aparatos electrónicos, equipos médicos, motores, generadores, piezas de repuesto, así como armas pequeñas y munición.

Los funcionarios de Ucrania también han estado presionando para obtener sistemas de defensa aérea, como los misiles tierra-aire Patriot, de Estados Unidos, según personas familiarizadas con sus peticiones.

Pero el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan ha transmitido la preocupación de EE.UU. de que esos envíos puedan ser vistos por Rusia como una gran provocación, en un momento en que EE.UU., Europa y la OTAN están tratando de conseguir que Moscú reduzca la tensión.

Aun así, la Casa Blanca no ha descartado nada por completo, aparte de poner tropas de Estados Unidos sobre en Ucrania.

“Mientras seguimos los canales diplomáticos, también nos prepararemos para todas las contingencias”, dijo Sullivan a los periodistas a principios de este mes. “Tal y como hemos estado haciendo desde hace semanas, incluso mediante la preparación de respuestas específicas a la escalada rusa en caso de que sean necesarias, respuestas específicas, sólidas y claras en caso de que sean necesarias”.

