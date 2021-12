Exclusiva: Encarcelados por el asesinato del presidente de Haití, cinco presuntos asesinos dicen que son inocentes

Alejandra Ramos Barreda

Exclusiva de CNN: (Puerto Príncipe, Haití) — El olor a aguas residuales sin tratar y desperdicios de comida impregna el aire en la entrada de la Penitenciaría Nacional de Haití en el centro de Puerto Príncipe.

La fuente es la tubería expuesta por la que los visitantes deben caminar mientras una mezcla líquida se desliza hacia la calle.

Sigue una inspección, incluso de nuestras cabezas, por parte de los silenciosos guardias de seguridad y luego una gran puerta de metal se abre, revelando un patio al otro lado.

En esta exclusiva mundial, CNN llegó a la prisión con la esperanza de hablar con cierto grupo de reclusos a quienes el gobierno se ha negado a poner a disposición hasta ahora: algunos de los 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses que, según los investigadores, ingresaron al dormitorio del presidente haitiano Jovenel Moise en la madrugada del 7 de julio y lo mataron en una lluvia de disparos.

Las autoridades haitianas llaman asesinos a estos hombres. Ellos se llaman a sí mismos inocentes.

“Éramos unos idiotas útiles para otra persona”, nos dijo uno de los hombres. “Pero no cometimos este crimen”. Más de cinco meses detenidos después de esa noche mortal, los hombres no han sido acusados ​​formalmente.

A CNN se le permitió ingresar a la penitenciaría después de meses de negociación, solo con papel y un bolígrafo, y se le dijo que esperara en una cabaña de madera en el patio de la prisión. Veinte minutos después, cinco hombres colombianos que claramente no esperaban nuestra visita caminaron hacia nosotros en pantalones cortos, camisetas y sandalias azul oscuro estilo crocs, luciendo demacrados y poco saludables.

En una entrevista exclusiva, estos cinco son los primeros y únicos sospechosos en el caso del asesinato del presidente de Haití en hablar públicamente. Accedieron a hacerlo solo si se ocultaba su identidad, temiendo por su propia seguridad y la de sus familias.

Su mensaje fue constante durante una conversación de una hora en español: son inocentes, han sido torturados y han sido engañados.

Miedo de hablar

Los cinco hombres dijeron que llegaron a Haití en junio, aproximadamente un mes antes del asesinato que cambiaría sus vidas y sumiría en el caos el panorama político del país.

Todos exsoldados colombianos, dijeron a CNN que fueron contratados como seguridad privada por una empresa llamada CTU.

Prometidos entre US$ 2.700 y US$ 3.000 por mes, aceptaron el trabajo. Según los cinco hombres con los que habló CNN y las esposas de varios otros, nunca les pagaron un centavo.

CTU no ha respondido a las solicitudes de comentarios anteriores de CNN y no está claro si la compañía aún existe.

“Nos dijeron que íbamos a brindar seguridad a un candidato presidencial de Haití”, dijo uno de los hombres. “No teníamos idea de lo que iba a pasar”.

En Haití, formaban parte de un grupo de más de dos docenas de colombianos que vivían y trabajaban juntos en un recinto en la capital, Puerto Príncipe, no muy lejos de donde vivía el entonces presidente Moise.

En la oscuridad de la noche del 7 de julio, este grupo subió un convoy que iría por Pelerin Road hasta el recinto presidencial.

El presidente sería asesinado a tiros poco después. Su esposa, la Primera Dama Martine Moise, también resultó gravemente herida en los disparos.

En repetidas ocasiones, CNN pidió a los cinco prisioneros ofrecer más detalles sobre el asesinato, incluyendo lo que sucedió durante el asesinato, quién estuvo detrás de él, cuál fue su participación individual específicamente y qué hicieron en las horas posteriores a ese asesinato.

Insistieron en que no eran responsables de la muerte del presidente, pero se negaron a responder más preguntas o entrar en detalles sobre esa mortal mañana por dos razones comunes: primero, que ninguno tiene representación legal en la actualidad y segundo, que temen por sus vidas.

“Estamos atrapados en esta prisión”, dijo un hombre. “Tenemos que quedarnos aquí. Gritaré en voz alta todo lo que sé cuando pueda irme de aquí, pero mientras estemos aquí, nos aterrorizan las represalias”.

“Tengo miedo por lo que podrían hacerme, pero también por lo que podrían hacerle a mi familia [en Colombia]”, dijo otro hombre.

“Nos golpearon a todos”

Algún tiempo después de que Moise fuera asesinado en las primeras horas de la mañana, los cinco hombres entrevistados por CNN partieron en ese mismo convoy. Sus vehículos fueron capturados en un video de teléfono celular filmado por varios lugareños en el área.

Pero no llegaron muy lejos antes de ser apresados ​​por las fuerzas de seguridad haitianas, dijeron. Obligados a salir de sus coches, se refugiaron en un edificio vacío cercano. Horas más tarde, huyeron por la parte trasera del edificio y subieron una colina empinada, dirigiéndose a la embajada de Taiwán.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán y una fuente de las fuerzas de seguridad haitianas, el grupo de colombianos se abrió camino hacia el interior, atando a dos guardias en el proceso. Pero los agentes de la ley haitianos los localizaron y se entregaron.

Una vez bajo custodia, comenzaron las palizas, alegan los presos.

Uno de los colombianos fue apuñalado varias veces por la policía haitiana, mientras que varios otros fueron golpeados con una pistola en la cabeza, dijeron. Otros fueron golpeados, uno de ellos tan brutalmente que los golpes le desfiguraron el rostro, relataron a CNN.

Los hombres dijeron que antes de ser trasladados a la notoria Penitenciaría Nacional, estuvieron retenidos en un lugar no revelado durante más de tres semanas.

“Nos retuvieron en otro lugar durante 25 días, esposados ​​de dos en dos. Fuimos al baño en el suelo”, dijo un preso.

Los hombres dijeron que las palizas eran continuas y brutales, y que temían por la seguridad de sus familias en Colombia.

“¿Sabes lo difícil que es cuando te muestran una foto de tu familia en un teléfono celular?”, Preguntó un hombre, con lágrimas en los ojos. “Teníamos que hacer lo que dijeron”.

Y lo que se les pidió que hicieran, dijo cada hombre, fue firmar sus nombres en declaraciones oficiales que no dieron y que estaban escritas en un idioma que no podían leer.

“Estaba sentado en silencio, sin decir una palabra y el oficial estaba escribiendo mi declaración por mí”, dijo un hombre. “Seguía mirándome y escribiendo más a pesar de que yo no había dicho nada. Ellos estaban escribiendo y estábamos callados”.

Luego firmó un nombre en un documento escrito en francés, un idioma que no podía entender, dijo.

Los cinco hombres alegaron que los habían obligado a firmar declaraciones bajo coacción.

“Las personas reales responsables de esto están fuera de la prisión y nosotros estamos atrapados aquí. Fuimos engañados, incriminados y estafados”, dijo un hombre.

La Policía Nacional de Haití no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Cuando se le preguntó sobre las denuncias de tortura bajo custodia policial, un portavoz del gobierno federal haitiano dijo que el gobierno “no tiene nada que ocultar” y señaló que CNN tenía “permiso completo para visitar a los colombianos”.

El mismo vocero negó que se haya grabado ningún testimonio oficial sin el conocimiento de los colombianos de lo que se estaba escribiendo.

“Con base en información creíble, se les proporcionó traductores para que entendieran qué firmar o no”, dijo el vocero.

Poca comida, sin representación legal

Los cinco hombres han estado detenidos en la Penitenciaría Nacional de Haití desde finales del verano.

Las condiciones en la prisión son visiblemente horribles, con varios hombres apiñados en una sola celda. El saneamiento pareció ser una ocurrencia tardía. Las ratas correteaban por el suelo.

“Nuestras vidas no valen nada aquí”, nos dijo uno de los presos colombianos.

Los hombres dicen que reciben un plato de arroz al día o, a veces, maíz. Cada uno dice que ha perdido más de 13 kilos. Algunos están perdiendo notablemente el cabello y dejan mechones irregulares en la cabeza, una clara señal de desnutrición.

“Es inhumano lo que nos está pasando aquí”, dijo uno de los hombres entre lágrimas.

La principal organización de derechos humanos de Haití, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), también describe las condiciones generales en la prisión como inhumanas. “La prisión no tiene suficiente comida, gas para cocinar y acceso adecuado a la atención a pesar de recibir cada vez más presos en los 12 meses”, dijeron en un informe publicado el mes pasado.

“Respetamos plenamente los derechos humanos”, dijo un portavoz del gobierno federal de Haití. “No guardamos rencor a los presos colombianos”.

El gobierno no respondió a las preguntas sobre por qué los hombres aún no habían sido acusados ​​formalmente.

Pero más de cinco meses después del asesinato, ninguno de los hombres tiene representación legal, un requisito previo para que un juez escuche sus testimonios. Dicen que el sistema judicial haitiano solo les ha ofrecido abogados subalternos con los que no podían comunicarse.

“Me enviaron un abogado en su segundo semestre que no hablaba español”, dijo uno de los hombres. “No voy a confiarle mi vida”.

Según una persona cercana al caso, los abogados provistos para representar a los hombres no eran estudiantes, sino aprendices. Antes de convertirse en abogados en ejercicio, los graduados en derecho deben realizar lo que suele ser un aprendizaje de dos años.

Aunque no son abogados completamente calificados y tienen poca experiencia, estos aprendices son comúnmente nombrados para representar a aquellos que no pueden pagar un abogado privado, según Brian Concannon, un experto con décadas de experiencia en el sistema legal de Haití.

“Así que están defendiendo casos de delitos graves cuando no se les permite comparecer en un caso de contrato simple [porque aún no son abogados en ejercicio]”, dijo Concannon. “No tienen presupuesto para la investigación y, por lo general, no reciben compensación por su tiempo”.

Los hombres esperaban que el gobierno colombiano les brindara alguna asistencia legal, pero eso hasta ahora no ha sucedido.

El gobierno de Haití también ha dicho que la responsabilidad recae ahora en Colombia. “Esperamos que los funcionarios del gobierno de Colombia proporcionen abogados a los presos para que puedan ser examinados por el juez [que supervisa este caso]”, dijo un portavoz del gobierno haitiano, y agregó que no pueden ser interrogados oficialmente sin la presencia de un abogado.

El gobierno federal colombiano en Bogotá no respondió a la solicitud de comentarios de CNN y la Embajada de Colombia en Haití remitió nuestras preguntas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una declaración pública de fines de julio dijo que los representantes del gobierno colombiano se reunieron con los sospechosos colombianos con un abogado presente. Sin embargo, los hombres con los que hablamos dijeron que ninguno de los colombianos en la prisión tiene actualmente representación legal.

Para colmo de males, dicen los hombres, nunca han recibido una explicación de la base legal de su prolongada detención.

“En ningún momento alguien en [el proceso legal] me miró a la cara y dijo: ‘Por eso estás aquí'”, dijo uno de los hombres. “Obviamente sabemos por qué estamos aquí, pero aquí no existe un estado de derecho ni un debido proceso. Todos deben ser inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y todos tenemos derecho a representación legal”.

Los prisioneros concluyeron la conversación de una hora con un mensaje a la comunidad internacional.

“Por favor, encuentren el amor en sus corazones para comprender nuestra situación y darnos algún beneficio de la duda”, dijo un hombre. “Lo mejor que podría pasar es que esto se lleve a un tribunal internacional. Cuando esté fuera de este país, le diré al mundo todo lo que sé”.

