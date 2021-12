Hace 66 años arrestaron a Claudette Colvin por no ceder su asiento a una mujer blanca. Ahora, su historia tiene un nuevo capítulo

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Los antecedentes penales juveniles de Claudette Colvin, una pionera de los derechos civiles que en 1955 se negó a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús de Alabama, fueron sellados, destruidos y eliminados luego de un fallo de un juez.

Colvin, ahora de 82 años, fue arrestada cuando tenía 15 años por negarse a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús en Montgomery. El incidente se produjo nueve meses antes del famoso arresto de Rosa Parks por un acto similar de desobediencia civil en la era de Jim Crow.

Un juez de la corte de familia de Alabama aceptó en noviembre la petición de Colvin para borrar sus antecedentes. El juez de menores del condado de Montgomery, Calvin Williams, firmó el 24 de noviembre la orden de destrucción de los registros, incluyendo todas las referencias al arresto.

El juez aceptó la moción para sellar el registro por “lo que desde entonces ha sido reconocido como un acto valiente en su nombre y en nombre de una comunidad de personas afectadas”, dijo Williams.

Colvin fue acusada de dos cargos por violar la ordenanza de segregación de Montgomery y un cargo de delito grave por agredir a un agente de policía. Fue declarada culpable de todos los cargos en un tribunal de menores y las condenas por segregación fueron anuladas en una apelación.

La dejaron en “libertad condicional indefinida” después de su condena por el cargo de agresión, y nunca se le informó a Colvin que su libertad condicional hubiera terminado, dijo su equipo legal.

El abogado de derechos civiles Fred Gray, a la izquierda, y Claudette Colvin, de 82 años, escuchan durante una conferencia de prensa en octubre en Montgomery, Alabama, después de que Colvin solicitara que se borrara su expediente juvenil.

“Quiero que avancemos y seamos mejores”

Si bien el arresto de Parks se produjo meses después del de Colvins, Parks recibió más atención durante el movimiento de derechos civiles en parte porque su imagen era más “aceptable para una comunidad blanca”, dijo Colvin a CNN a principios de este año. Parks era mayor, estaba casada y tenía la piel más clara, dijo Colvin.

Aún así, Colvin se unió a los demandantes en Browder v. Gayle, un caso de 1956 que llegó a la Corte Suprema, que ordenó a los funcionarios en Montgomery, y en todo Alabama, que pusieran fin a la segregación en los autobuses.

“La gente decía que estaba loca”, dijo anteriormente Colvin a CNN sobre el evento que condujo a su arresto. “Porque tenía 15 años y era desafiante y gritaba: ‘¡Es mi derecho constitucional!'”.

Colvin buscó que se eliminaran los antecedentes porque quería mudarse a Texas con su familia, le dijeron previamente a CNN su equipo legal y parientes.

Su moción contó con el apoyo del fiscal de distrito del condado de Montgomery, Daryl Bailey, quien en octubre calificó las acciones de Colvin en 1955 como “concienzudas, no criminales; inspiradas, no ilegales; (que) deberían haber llevado a elogios y no a enjuiciamiento”.

En su moción, Colvin dijo que quería que la sociedad progresara, no que retrocediera.

“Quiero que avancemos y seamos mejores”, dijo en la presentación. “Cuando pienso por qué estoy buscando que el estado limpie mi nombre, es porque creo que si eso sucediera, le mostraría a la generación que está creciendo ahora que el progreso es posible y que las cosas mejoran. Los inspirará a mejorar el mundo”.

